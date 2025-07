Šerī Marisa uz galvenās skatuves atved astoņkāji

Jūras bioloģe, godalgotā autore un dokumentālo filmu veidotāja Šerī Marisa būs uz galvenās skatuves septembra… GO niršanas šovs ANZ Sidnejā, un viņa runās par dīvainajām, neparastajām un ārpus šīs pasaules dzīvēm astoņkājis.

Ja Šerī panāktu savu, viņa plaušas apmainītu pret žaunām un kājas pret mirdzošu nāriņas asti, taču, tā kā evolūcijas teorijai bija citi plāni, viņa pavada savas dienas, pūšot burbuļus un radot viļņus jūras aizsardzības jomā. Viņa ir pazīstama ar drosmīgu, inovatīvu projektu radīšanu, kas mazina plaisu starp zinātni un sabiedrību – piemēram, starptautiskās izstādes, IMAX filmas un kampaņas, kas piesaista uzmanību.

Viņas publikāciju vidū ir “KamaSEAtra – Secrets of Sex in the Sea” (“Seksa noslēpumi jūrā”), kas ir nekaunīga niršana zemūdens reprodukcijas pasaulē, un jaunākā grāmata “Octopuses: Underwater Wonders” (“Astoņkāji: Zemūdens brīnumi”). Šerī spēj pārvērst sarežģītu zinātni aizraujošos stāstos, viņa ir arī regulāra mediju komentētāja, Džeimsa Kuka universitātes docente un ir saņēmusi vairākas “Young Australian of the Year” balvas, Simtgades medaļu un Melburnas sasniegumu komitejas balvu. Sagaidāma aizrautība, mērķtiecība un nedaudz pašpārliecinātības.

GO niršanas šovs ANZ

Šis ikgadējais pasākums, kas notiek š.g 6-7 septembris gada Sidnejas šovlaukums Olimpiskā parka mērķis ir parādīt labāko no mūsu zemūdens pasaules ikvienam, sākot no iesācējiem, kuri plāno nodarboties ar niršanu vai ir pabeiguši sākuma līmeņa kursus, līdz pieredzējušiem nirējiem, līdz pat tehniskajiem nirējiem un CCR veterāniem. ūdenslīdēji.

Ir virkne posmu – Galvenā skatuve, foto skatuve, Austrālijas/Jaunzēlandes skatuve, Iedvesmas skatuve un Tehnoloģiju skatuve —, kurās uzstāsies desmitiem runātāju no visas pasaules, kā arī būs pieejamas daudzas interaktīvas funkcijas gan jauniem, gan veciem, sākot ar VR niršanas pieredzi, demonstrācijas baseinu, izmēģinājuma niršanas baseinu un daudz ko citu.

Apkārtnē skatuvēm un objektiem būs plašs izstādes dalībnieku klāsts, sākot no tūrisma aģentūrām un ceļojumu rīkotājiem līdz kūrortiem, liveaboards, treniņš aģentūras, mazumtirgotāji, ražotāji un dabas aizsardzības organizācijas.

