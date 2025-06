Vai nirēji nepamana kādu triku ar mūsu niecīgajiem roku signāliem?

“Virs ūdens, būdams nedzirdīgs cilvēks, mani vienmēr uzskata par tādu, kurš “nespēj sazināties” ar citiem,” saka topmodele, aktieris un tagad arī nirējs Nails Dimarko. Tomēr zem ūdens ir pretēji – kā viņš skaidro Stīvam Veinmenam, īstas zīmju valodas zināšanas varētu būt noderīgas visiem nirējiem ar akvalangu.

“Bija mazliet dīvaini mēģināt atmest amerikāņu zīmju valodu (ASL), lai iemācītos niršanas zīmes,” saka Nails diMarko. “Tas gandrīz vai ierobežoja manus uzskatus – zinot, ka joprojām varu tikpat daudz pilnvērtīgi sarunāties zem ūdens, izmantojot ASV zīmju valodu.”

"Dažas no standarta niršanas zīmēm, lai arī ārkārtīgi nepieciešamas, nav gluži intuitīvas un varētu tikt nepareizi interpretētas kā kaut kas cits."

Nails diMarko

“Tomēr aizraujošākais ir tas, ka Tomass Kohs, pie kura es apmeklēju kursu, tagad paplašina veselu zemūdens valodu. Kāpēc paļauties uz nejaušiem žestiem, ja mums jau ir pilnībā darbojoša vizuālā valoda, kas ir zīmju valoda!”

“Ja mēs standartizētu niršanas roku signālus, izmantojot zīmju valodu, nirēji ne tikai labāk sazinātos zem ūdens, bet arī spētu sazināties ar nedzirdīgiem cilvēkiem iekšzemē!”

Nails DiMarko sevi dēvē par nedzirdīgo kopienas locekli ar lielo burtu “D”, identificējoties ar nedzirdīgo kultūru, kuras saknes meklējamas viņa dzimtajā valodā — zīmju valodā.

36 gadus vecais aktieris, modelis un aktīvists ASV sabiedrības uzmanību piesaistīja 2015. gadā, uzvarot TV realitātes seriālā. Amerikas nākamā top modele.

Tobrīd viņš jau apmēram gadu bija strādājis par modeli kā ārštata darbinieks, bet kļuva tikai par otro vīrieti un pirmo nedzirdīgo uzvarētāju 22 šova sezonās. Viņa uzvara noveda pie pilna laika līguma ar kādu Ņujorkas modeļu aģentūru.

Nākamajā gadā viņš un profesionāls partneris uzvarēja TV konkursā. Dejošana ar zvaigznēm, padarot viņu par tikai otro nedzirdīgo personu, kas uzvarējusi ilgstošajā Apvienotās Karalistes balvai līdzvērtīgā balvā. Stingri nāk dejot.

Modelēšana, dejošana, niršana…

Niršana ar akvalangu ir jaunāks papildinājums Naila sasniegumu klāstam. Viņa interesi rosināja ilggadējā iepazīšanās ar PADI kursu direktoru Tomasu Kohu, kurš arī ir nedzirdīgs. "Es pazīstu Tomasu kopš bērnības," viņš saka. "15 gadus es gribēju apmeklēt kursus viņa vadībā, bet nekad nevarēju atrast laiku."

Nails trenējas baseinā kopā ar Tomasu Kohu (Rozija Mūra)

Skatoties uz viņa CV, tas nav pārāk pārsteidzoši, bet, kad Nails atrada laiku sertifikāta iegūšanai, viņš to tiešām centās. Viņš tagad ir apmeklējis četrus kursus Islamoradas apkārtnē Floridas Kīzās kopā ar Aqua Hands, PADI niršanas centru, kas pieder Tomasam un ko raksturo kā vienīgo nedzirdīgo īpašumā esošo niršanas uzņēmumu pasaulē.

Pēc “Open Water Diver” kursa īsā laika posmā sekoja “Advanced Open Water Diver”, “Enriched Air” un “AWARE Coral Reef Conservation” kursi.

“PADI kursi man deva nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai ar pārliecību pārvietotos zemūdens pasaulē, un Tomasa zīmju valodas prasmes padarīja šo pieredzi patiesi izcilu,” saka Nails. Turklāt viņa skatījums uz niršanas apguves pieredzi sniedz negaidītus ieskatus.

“Zemūdens pasaule patiesi ir nedzirdīgo pasaule,” viņš saka. “Viss mainās. Virs ūdens, kā nedzirdīgs cilvēks, mani vienmēr uzskata par to, kurš “nespēj sazināties” ar citiem. Bet zem ūdens? Viss mainās.”

Nails un Tomass uz laivas (Rosija Mūra)

“Trenējoties jūrā, es pamanīju kaut ko ļoti smieklīgu – dzirdes instruktori nespēja īsti apmācīt citus dzirdīgus nirējus zem ūdens. Viņi sāka niršanu, mēģināja žestikulēt/atdarināt norādījumus, bet tas reti izdevās.”

"Dažu minūšu laikā viņu skolēni izskatījās apmulsuši, un visi peldēja atpakaļ uz virsmu, lai instruktors varētu runāt."

“Tad viņi atkal nira – tad viss atkārtojās. Es vēroju, kā viņi atkal ceļas augšup un lejup kā lifts. Viņu mācības un praktiskā pieredze tiek pārtraukta.”

"Tikmēr es un Tomass, vienīgais PADI nedzirdīgo kursu vadītājs pasaulē? Mēs visu laiku atradāmies zem ūdens. Neviena kāpšana virs ūdens. Nekādu pārtraukumu. Viņš spēja izskaidrot tehnikas, izlabot manu stāju un vadīt mani cauri katram vingrinājumam, tas viss amerikāņu zīmju valodā, reāllaikā, daudzu pēdu dziļumā."

“Tas bija nemanāmi, un, godīgi sakot, zemūdens šķita kā mūsu teritorija!”

Kāds ir signāls medmāsai haizivij? (Rozija Mūra)

Vakariņu plāni un koraļļu balināšana

Šī nebija vienīgā negaidītā situācija, ar kuru Nails saskārās zem ūdens. “Vēl viens jocīgs scenārijs: es bieži vien paļaujos uz pildspalvu un papīru, lai sazinātos ar dzirdīgiem cilvēkiem. Bet zem ūdens pēkšņi dzirdīgie cilvēki lēnām raksta ūdensnecaurlaidīgos piezīmju blokos, kamēr mēs ar Tomasu vienkārši atpūšamies zīmju valodā.”

"Viņš bez piepūles norādīja uz rifu radībām, skaidroja, ko mēs redzam, un, jā, mēs pat plānojām vakariņas zem ūdens."

Viens brīdis, kad Nīls kopā ar instruktoru izpētīja koraļļu rifus, viņam ļoti palika atmiņā. “Tomass norādīja uz vairākām balinātu, kaula baltumu izraisošu koraļļu sekcijām, ko ieskauj auglīgi rifi. Amerikāņu zīmju valodā viņš turpat paskaidroja: “Šis koraļļis ir miris, un tas ir tiešs okeāna temperatūras paaugstināšanās rezultāts. Globālā sasilšana ir reāla, un tā ir redzama pat zem ūdens.”

“Tad es varēju viņam uzdot vēl jautājumus par to zem ūdens. Un es nevarēju beigt domāt par citiem dzirdīgajiem nirējiem ar dzirdes instruktoru. Tā saruna nebūtu notikusi.”

“Nirējiem, kas dzirdēja, būtu jāgaida, līdz viņi iznira virspusē, varbūt pēc 15, 30 minūtēm, lai pajautātu: “Hei, kas bija tā baltā viela, ko mēs redzējām?” Pieņemot, ka viņi to vispār atcerējās. Bet, tā kā mēs ar Tomasu varējām sazināties zem ūdens, es to iemācījos tajā brīdī. Un tas man ir palicis atmiņā.”

Nedzirdīgo utopija

Nails diMarko piedzima Kvīnsā, Ņujorkas štatā, ģimenē, kurā ne tikai viņš, bet arī viņa vecāki un divi brāļi bija iedzimti nedzirdīgi. Kad vecāki izšķīrās, viņa māte Donna ar bērniem pārcēlās uz Merilendu.

Tur Nails mācījās Merilendas Nedzirdīgo skolā un ieguva matemātikas grādu specializētajā Galaudeta universitātē Vašingtonā.

2013. gadā, kad viņš absolvēja studijas, viņš parādījās amerikāņu zīmju valodas filmā ar nosaukumu In The Can, un nākamo dažu gadu laikā ielauzās televīzijā, spēlējot galveno lomu seriālā Pārslēgts dzimšanas brīdī un piedaloties komēdiju seriālā, Grūti Cilvēki.

Paraugskolnieks

Viņš vienmēr ir skaidri norādījis, ka nebūt neuzskata sevi par invalīdu kurluma dēļ, bet gan par priekšrocību būt aprīkotam ar spēju sazināties bez runāšanas, piemēram, modelēšanas darbā.

Veltīts nedzirdīgo kultūras izpratnes paplašināšanai, viņš 2016. gadā nodibināja Naila DiMarko fondu — labdarības organizāciju, kas nodrošina piekļuvi resursiem nedzirdīgiem bērniem un viņu ģimenēm.

Pēc četriem gadiem viņš nodibināja savu producēšanas uzņēmumu Clerc Studio, kas deva pamatu Nedzirdīgo universitāte, Netflix realitātes seriāls, kura darbība norisinās Galaudetā; Oskara balvai nominēta dokumentālā īsfilma ar nosaukumu Dzirdams un šogad, Nedzirdīgais prezidents tagad!, dokumentālā filma, kuras režisors un producents viņš bija viens no viņa līdzrežisoriem, par studentu protestu, kas sākās Gallaudet koledžā 1988. gadā, kad dzirdīgs kandidāts tika ievēlēts, nevis nedzirdīgi konkurenti. Viņš ir arī dalījies savā autobiogrāfijā, Nedzirdīgā utopija.

Galapagu salas viņa redzeslokā

Spēja tik bez piepūles sazināties ar savu niršanas instruktoru pat atrodoties zem ūdens palīdzēja Nīlam viegli apgūt sākotnējos niršanas kursus, taču tagad viņam ir jāiegūst stabila zemūdens pieredze, lai maksimāli izmantotu šo sapņu sākumu.

“Atlikušas tikai 50 niršanas, lai varētu nirt Galapagu salās,” viņš saka, minot šo galamērķi kā savu vēlmju saraksta augšgalu, kam seko Lofotu salas Norvēģijā — tikšanās ar lieliem dzīvniekiem noteikti ir viņa redzeslokā. “Es daudz ceļoju pa visu pasauli, tāpēc domāju, ka varētu aizslepus aizbraukt uz vienu vai divām niršanas reizēm!”

Vienīgais trūkums, ko viņš kā nirējs saskata, ir tas, ka tik nedaudzi citi pašlaik zina zīmju valodu: “Viņi izvēlējās zināt tikai ierobežotus niršanas roku signālus, kas nav saistīti ar zīmju valodu! Es nespēju ar viņiem sazināties zemāk.”

"Tieši to Tomass cenšas darīt: pārvarēt plaisu starp divām pasaulēm. Okeāns joprojām ir viena no vismazāk izpētītajām vietām uz Zemes, un, godīgi sakot, tikpat liels ir arī roku signālu potenciāls."

Nedzirdīgu cilvēku pārliecināšanai sākt niršanu nevajadzētu radīt problēmas; Nails uzskata, ka izaicinājums ir "drīzāk mudināt dzirdīgus nirējus ne tikai iesaistīties niršanā ar akvalangu, bet arī apmeklēt kursus nedzirdīga instruktora vadībā. Neviens labāk nezina, kā prasmīgi lietot žestus zem ūdens."

Vienkārša viedokļu apmaiņa par pieturu

“Es vēroju, kā Tomass Kohs bez grūtībām sazinās ar dzirdīgiem nirējiem zem ūdens, izmantojot skaidrus un intuitīvus žestus, kas uzreiz bija saprotami. Es domāju, ka dzirdīgiem nirējiem būtu labāk ar nedzirdīgajiem!”

Vēl viens punkts: es jautāju Nilam, vai viņu pārsteidza tas, ka nirēji ar akvalangu bieži dēvē zemūdens pasauli par trokšņainu vietu. "Man tas ir jaunums." tagad — Man nebija ne jausmas! — viņš atbild. — Tagad man jāiet tajā truša alā…

Ūdens rokas tika nodibināts 2010. gadā, ko veica Tomass Kohs, kurš kopš tā laika ir kļuvis par PADI vēstnieku. PADI niršanas centrs Klīrvoterā, Floridā, apkalpo nedzirdīgos un vājdzirdīgos cilvēkus un apgalvo, ka visas niršanas nodarbības un braucieni tiek veikti, izmantojot amerikāņu zīmju valodu (ASL), lai nodrošinātu pieejamību gan dzirdīgiem, gan nedzirdīgiem cilvēkiem.

