Zemūdens filmu producēšanas neprātīgā pasaule ar Tomu Pārku

Toms Pārks ir pieredzējis zemūdens kinooperators un režisors no Austrālijas ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi zemūdens filmu industrijā, un, uzkāpjot uz galvenās skatuves, viņš runās par "zemūdens filmu producēšanas ārprātīgo pasauli". GO niršanas šovs ANZ septembrī.
Toms ir strādājis pie dažādiem projektiem, sākot no dokumentālajām filmām un dabas vēstures filmām, tādiem klientiem kā BBC, Netflix, Amazon Prime Video un Deivids Atenboro, un viņa darbs ir atzīts ar balvām filmu festivālos visā pasaulē, tostarp prestižajā Wildscreen festivālā.
Toms ir pazīstams ar savu tehnisko pieredzi darbā ar zemūdens kamerām un aprīkojumu, kā arī ar savu radošo redzējumu zemūdens pasaules skaistuma un unikalitātes iemūžināšanā. Viņš lielu daļu savas karjeras ir pavadījis, filmējot Lielo Barjerrifu un Austrālijas austrumu krastu, un viņš aizraujas ar okeāna aizsardzību un izmanto savu mākslu, lai vairotu izpratni par jūras ekosistēmu aizsardzības nozīmi.
GO niršanas šovs ANZ
Šis ikgadējais pasākums, kas notiek š.g 6-7 septembris gada Sidnejas šovlaukums Olimpiskā parka mērķis ir parādīt labāko no mūsu zemūdens pasaules ikvienam, sākot no iesācējiem, kuri plāno nodarboties ar niršanu vai ir pabeiguši sākuma līmeņa kursus, līdz pieredzējušiem nirējiem, līdz pat tehniskajiem nirējiem un CCR veterāniem. ūdenslīdēji.
Ir virkne posmu – Galvenā skatuve, foto skatuve, Austrālijas/Jaunzēlandes skatuve, Iedvesmas skatuve un Tehnoloģiju skatuve —, kurās uzstāsies desmitiem runātāju no visas pasaules, kā arī būs pieejamas daudzas interaktīvas funkcijas gan jauniem, gan veciem, sākot ar VR niršanas pieredzi, demonstrācijas baseinu, izmēģinājuma niršanas baseinu un daudz ko citu.
Ap skatuvēm un pasākumiem būs plašs izstādes dalībnieku loks, sākot no tūrisma birojiem un tūroperatoriem līdz kūrortiem, atpūtas kompleksiem, apmācību aģentūrām, mazumtirgotājiem, ražotājiem un dabas aizsardzības organizācijām.
Iegūstiet biļetes tūlīt!
Biļetes uz GO Diving Show ANZ ir pārdošanā jau tagad, un jūs varat izmantot priekšrocības, ko sniedz 2 agrās rezervācijas piedāvājums par 1 cenu līdz 9. septembrim — jūs un jūsu draugs/partneris/laulātais var apmeklēt tikai par $12, un bērniem līdz 16 gadu vecumam ieeja ir bez maksas, padarot to par ideālu ģimenes dienas izbraucienu. Uz vietas ir daudz autostāvvietu, un norises vieta ir viegli sasniedzama ar daudzām transporta iespējām, tāpēc jau tagad atzīmējiet datumus savā kalendārā un sagatavojieties episkai nedēļas nogalei, kurā svinēsim visu veidu niršanu.