Jūras bruņurupuču brīnums

Tas bija kā pagriezt laika rokas atpakaļ. Varēju iedomāties, ka Norīna Rūza ar savu dzelteno hidrotērpu, mazo tanku un gaišo smaidu piepeld pie Roberta. Norine nosaukti jūras bruņurupuči. Roberts, liels vīriešu kārtas mežonīgs vīrs, vienmēr atgriezās rifos pie Palmbīčas, Floridas štatā, sezonu pēc sezonas 20 gadus.

Norine peldēja kopā ar viņu, mērot viņa mugurpusi 115 cm. Caurums viņa čaulas vidū viņu skaidri identificēja, un tas ir senas tikšanās ar laivas propelleri rezultāts. Roberts ieradīsies decembrī, pārī, pēc tam aizbrauca, lai atgrieztos savās tālajās Karību jūras vietās — parasti līdz februāra beigām, saskaņā ar Norīnas prasīgajiem ierakstiem.

Pēc niršanas instruktora apmācības Bahamu salās Norīna atvēra nelielu biroju Rivjēras pludmalē, kur pietauvoja savu niršanas laivu.

Hawksbill, kas atpūšas zem dzegas pie Teardrop Reef. Pēc ilgām peldēm, lai sasniegtu Palmbīču, bruņurupuči atpūšas no Golfa straumes straumes. Viņu elpošanas ritms mainās, un viņi var palikt iegremdēti ilgu laiku

Norine Rouse bija atvērta biznesam, aizvedot ūdenslīdējus izpētīt rifus pie Palmbīčas. Viņa apmācīja Dottiju Kempbelu, bijušo vietējo mēru, un viņi kļuva ātri draugi. Ar Dottie ieguldījumu 1977. gadā tika atvērts Palmbīču akvalangu klubs Norine Rouse.

Šis bija lauku klubs nirējiem ar dziļu treniņtvertni un peldbaseina ērtībām, kas nozīmēja, ka ūdenslīdēji slapjos peldkostīmos varēja sēdēt jebkurā plašajā birojā un atpūtas telpā. Norīna dzīvoja dzīvoklī augšstāvā ar skatu uz Intracoastal Waterway, kur bija pietauvota viņas jaunā, modernā niršanas laiva.

Bruņurupuču lēdija

Norīne nomira 2005. gadā. Pēc līkumu paralizēšanas viņa bija atguvusies un turpināja nirt, bet 1995. gadā bija spiesta doties pensijā. Daudzus gadus, nodrošinot lielisku viesmīlību un apmācot ūdenslīdējus no visas pasaules, bruņurupuči bija Norīnes favorīti.

Viņa izpelnījās nosaukumu “Bruņurupuču lēdija”, vispirms izsmieklu no zemūdens zvejniekiem, ko viņa atteicās ielaist savā niršanas laivā un sludināja pretī, bet pēc tam tika mīkstināta līdz dziļas cieņas termiņam, kad viņas Scuba Club kļuva par niršanas pasaules dārgakmeni.

Vēlā Norīna Rūza neļāva zemūdens makšķerēt no savas niršanas laivas. Ikviens ūdenslīdējs, kurš nodeva šķēpa pistoli, varēja saņemt bezmaksas braucienu. Viņa salieca ieročus un izmantoja tos skulptūrā Scuba Club

Šis lieliskais īpašums tika pārdots pēc 38 uzņēmējdarbības gadiem un tika iznīcināts ar buldozeru, lai nodrošinātu attīstību. Bet tagad ir atgriezušies bruņurupuči – un arī Scuba Club.

Kluba būtība tika pārdota Šonam Gallantam, kurš pārvalda klubu Arī Kyalami no Riviera Beach Marina, kā arī vēl viena niršanas laiva no Jupitera un veikals pie Northlake Boulevard.

Tiek turpināts tāds pats laipnības, pretimnākšanas gars un aizliegums zemūdens makšķerēšanai — izņemot stabu šķēpus, lai iegūtu invazīvās lauvu zivis, un atļauto omāru medīšanu sezonā.

Niršana nost Arī Kyalami bruņurupuču pārošanās sezonā man atgādināja tos brīnišķīgos niršanu, kas tik senos laikos ar Norīnu. Bruņurupuči parasti nepadara Golfa straumes ūdeņus pie Palmbīčas par pastāvīgām mājām.

Mednieki ir gaļēdāji. Viņi ēd medūzas, mīkstmiešus un pat zivis, ja var tās noķert. Dažas sugas ēd tikai bruņurupuču zāli un sūkļus.

Vienu nelaimīgu bruņurupuci pie Juno mola aizķēra zvejnieks, nogādāja glābšanas centrā, lai noņemtu āķi, un vēlāk izlaida atpakaļ okeānā.

Gatavs pāroties

Un šeit viņi ir, katru gadu prom no Palmbīčas, gatavi pāroties. Tad mātītes naktī izkāpj krastā, lai izdētu olas, atgrieztos Atlantijas okeāna rifos, parasti pārojas vēlreiz, nogulda vēl vienu simts olu sajūgu un dodas mājās līdz nākamajai sezonai.

Kā viņi nokļūst šajā vietā, peldot simtiem, tūkstošiem jūdžu attālumā no savām mājām Karību jūras reģionā, lai nokļūtu rifos pie pludmalēm, kur viņi tika izšķīlušies? Zinātnieki domāja, ka tas ir saistīts ar Mēnesi, Sauli un Zemes rotāciju.

Es atceros, ka pludmalē atradu beigtu bruņurupuci, kas izšķīlies. Tas netika no olas līdz sērfošanai, nokļuva spožā dienasgaismā un tika izžuvis. Tikai viens no tūkstoš izšķīlušajiem mazuļiem sasniedz pilngadību. Es to paņēmu, ieliku ūdens krūzē un, izmantojot magnētu, apgriezu apkārt. Magnētiskie kristāli bruņurupuču smadzenēs iespiež karti, kas ļauj tiem atgriezties pie to pirmsākumiem.

Bruņurupuču mātītes cenšas izrakt ligzdas krastā vietējās pludmalēs. Gaismas krastā viņus mulsina, un bieži vien viņi pagriežas un dodas atpakaļ uz okeānu. Bermas un pludmales erozija liek tiem dēt olas zem paisuma līnijas, tāpēc okeāna viļņi tās aizskalo. Monitori iezīmē bruņurupuču ligzdas, lai tās aizsargātu

Tāpat kā citiem rāpuļiem, bruņurupuču dzimuma noteikšana ir atkarīga no temperatūras ligzdā. Ir salīdzinoši neliela rezerve: mēs sakām forši džeki un karsti cāļi.

Tumšās smiltis paaugstina temperatūru. Jūs to zināt, ejot basām kājām pa asfaltu, salīdzinot ar balto betonu. Pludmales atjaunojošie projekti pludmalēs izgāž tumšas, dziļi bagarētas okeāna smiltis. Karsts, mātītes izšķiļas. Temperatūras izmaiņas rada siltāku klimatu, kas nozīmē vairāk mātīšu. Tā ir nelīdzsvarotība, kas atstāj nākotnes populācijas ārpus dabas līdzsvara.

Maiks Hīlijs, Kyalami niršanas instruktors, nogādāja mūs uz rifa, ko viņi sauc par Teardrop, uz dienvidiem no viesnīcas Breakers. Mēs redzējām daudz mežģīņu mātīšu, viena no tām vienkārši apmetās aiz groza sūkļa no straumes un atpūtās pēc garās peldes.

Maiks atturējās, kad viņa ūdenslīdēji fotografēja zem ūdens, apbrīnojot veco bruņurupuci.

Kyalami Scuba Club niršanas instruktors Maiks Hīlijs ar spārnu pie Breaker's Reef, apmēram jūdzi no krasta Palmbīčā

Norīnei bija speciāla atļauja peldēt kopā ar jūras bruņurupučiem. Viņa ierakstīja datus un veica novērojumus katrā niršanas reizē. Viņa pierakstīja uzvedību, kādu zinātnieku vēlējās. Pētnieki tajos laikos nira reti un vēl retāk novēroja savu subjektu uzvedību savvaļā, protams, ne tik bieži kā Norine, kura nirēja katru dienu.

Barnacle skrubis

Asaru rifā tika pamanītas vairākas citas mātītes. Otrajā niršanas reizē pie Breakers Reef, četri, ja viņi palika zinātkāri un peldēja līdz nirējiem.

Reizēm Norīna pat nodeva savu regulatoru Robertam, gaisu elpojošam rāpulim, lai viņam nebūtu jāpārtrauc viņu niršana, peldot līdz virsmai. Roberts pazina Norīnu un piepeldēja viņai klāt, lai no viņa čaumalas notīrītu sārņus ar „skranžu” spilventiņu, ko viņa vienmēr nēsāja līdzi.

Piesārņojuma sliktākajā laikā, kad ūdens apsaimniekotāji lietusgāžu laikā atvēra kanālu vārtus, lai novērstu plūdus rietumos, okeānā izplūda netīrumu slāņi. Norīne ziņoja, ka ir redzējusi bruņurupučus, kas iegremdējas netīrumos, lai atņemtu sārņiem skābekli, nogalinot tos. Tā bija visneparastākā inteliģenta uzvedība, kas līdzinās pērtiķim, kas izmanto rīku.

Bruņurupučiem ir jānāk uz virsmas, lai elpotu, un tos bieži notriec laivas. Šo mirušo bruņurupuci nesen nogalināja laivas dzenskrūve, kas pārgrieza tā apvalku

Jūras bruņurupuči ir krīzē. Neskatoties uz to, ka ASV tiek aizsargātas kā apdraudētas sugas, tās joprojām tiek medītas pārtikas iegūšanai, un daudzi iet bojā negadījumos. Daži mirst no ciešanām, pēc plastmasas atkritumu uzņemšanas viņi ir sajaukti ar medūzu.

Jūras bruņurupuču populācijas statistika ir biedējoša. Aplēses liecina, ka Kemp's Ridleys ir 3,000, mežģīnes - 91,000 30,000, vanagas - 133,000 558,000, ādžurkles - 7,000 245,000, olīvu - XNUMX XNUMX, Austrālijas plakankalnu - XNUMX un zaļie - XNUMX XNUMX.

Palmbīčā mīt mežgalvis, vanags, grīns, leatherback un reti Kemp's Ridley, kas tikai iet cauri braucienos uz ziemeļiem gar krastu. Viņi tur neligzdo.

Novecojusi mežmala 18 m dziļumā uz asaru rifa. Bruņurupuči var nodzīvot ilgu mūžu, daži līdz 90. gadiem, ja tie nekļūst par upuriem tīkliem, plastmasas atkritumiem vai negadījumiem ar laivām, kad tie uzkāpj uz ūdens, lai elpotu.

Bruņurupuči ir dzīvi un labi dzīvo Palmu pludmales. Tāpat arī Akvalangu klubs. Jaunās niršanas instruktoru paaudzes, modelējot jaunā saimnieka ētiku, apdrošina rifu radījumu aizsardzību, kā arī atver logus tiem, kas vēlas apskatīt dabas parādību, kas ir pētīta vēl, pat šobrīd maz izprasta. Bruņurupuči ir atgriezušies.

