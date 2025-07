Tehniskās niršanas un mākslīgā intelekta simbioze

at

at 11: 34 am

Neiss Baghajs ir filmu veidotājs, zemūdens fotogrāfs un tehniskais nirējs no Sidnejas, Austrālijas, un viņš triumfāli atgriezīsies Tech Stage skatuvē. GO niršanas šovs ANZ septembrī ar divām interesantām prezentācijām – par tehnoloģiskās niršanas un mākslīgā intelekta simbiozi no zemūdens radošā darba perspektīvas, kā arī par brīvo niršanu un rebrizeriem: kādas ir līdzības un atšķirības.

Kā kinorežisors Neiss ir ieguvis vairāk nekā 30 balvas par savu darbu, un abas viņa dokumentālās filmas ir... Descent un Ienirstot tumsā, ir ieguvuši Kinoakadēmijas balvu kvalificējošos festivālos.

Kā zemūdens operators ar reputāciju par daudzpusību, Neiss ir veidojis darbus Sony, Amazon, Rolex, Tourism Australia, SBS un daudziem citiem.

Viņam ir vairāk nekā desmitiem ar niršanu saistītu kvalifikāciju, sākot no trimix atkārtotas elpošanas niršanas līdz pat padziļinātai brīvajai niršanai, un nesen viņš tika uzņemts par Explorers Club biedru.

Tehniskās niršanas un mākslīgā intelekta simbioze 2

GO niršanas šovs ANZ

Šis ikgadējais pasākums, kas notiek š.g 6-7 septembris gada Sidnejas šovlaukums Olimpiskā parka mērķis ir parādīt labāko no mūsu zemūdens pasaules ikvienam, sākot no iesācējiem, kuri plāno nodarboties ar niršanu vai ir pabeiguši sākuma līmeņa kursus, līdz pieredzējušiem nirējiem, līdz pat tehniskajiem nirējiem un CCR veterāniem. ūdenslīdēji.

Ir virkne posmu – Galvenā skatuve, foto skatuve, Austrālijas/Jaunzēlandes skatuve, Iedvesmas skatuve un Tehnoloģiju skatuve —, kurās uzstāsies desmitiem runātāju no visas pasaules, kā arī būs pieejamas daudzas interaktīvas funkcijas gan jauniem, gan veciem, sākot ar VR niršanas pieredzi, demonstrācijas baseinu, izmēģinājuma niršanas baseinu un daudz ko citu.

Apkārtnē skatuvēm un objektiem būs plašs izstādes dalībnieku klāsts, sākot no tūrisma aģentūrām un ceļojumu rīkotājiem līdz kūrortiem, liveaboards, treniņš aģentūras, mazumtirgotāji, ražotāji un dabas aizsardzības organizācijas.

Iegūstiet biļetes tūlīt!

Biļetes uz GO Diving Show ANZ ir pārdošanā jau tagad, un jūs varat izmantot priekšrocības, ko sniedz 2 agrās rezervācijas piedāvājums par 1 cenu līdz 9. septembrim — jūs un jūsu draugs/partneris/laulātais var apmeklēt tikai par $12, un bērniem līdz 16 gadu vecumam ieeja ir bez maksas, padarot to par ideālu ģimenes dienas izbraucienu. Uz vietas ir daudz autostāvvietu, un norises vieta ir viegli sasniedzama ar daudzām transporta iespējām, tāpēc jau tagad atzīmējiet datumus savā kalendārā un sagatavojieties episkai nedēļas nogalei, kurā svinēsim visu veidu niršanu.