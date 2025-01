Vickers Wellington projekts

at

at 10: 00 am

Tehniskā nirēja, dziļūdens nirēja, CCR un alu nirēja Yana Staškeviča sniegs ieskatu vērienīgajā Vickers Wellington projektā, kura mērķis ir parādīt īstu slēptu Egejas jūras dzīļu dārgakmeni, kad viņa uzkāps uz Tech Stage. GO niršanas šovs martā.

Jana Staškeviča strauji iegūst savu vārdu, kad runa ir par izpētes niršanu. Viņa bija Vaggfjellan XI ekspedīcijas locekle, kas pētīja alu sistēmu, kas atrodas aiz polārā loka, ar ieeju Norvēģijas fjorda nogāzē, un viņa bija nirēja zemūdens filmēšanas un izpētes (UFR) projekta komandā, kas dokumentēja dažus pasaulē vislabāk saglabājušies vraki Grieķijā.

Pašlaik Yana aktīvi iesaistās dziļo vraku izpētes projektos Egejas jūrā un Grieķijas ūdeņu jūrniecības mantojuma popularizēšanā.

Pēdējo desmit gadu laikā viņa ir nirusi vairāk nekā 35 galamērķos trīs kontinentos, vienlaikus līdzsvarojot karjeru kā pilna laika globālā mārketinga speciāliste. Pašlaik viņa strādā pasaulē vērtīgākā viskija zīmola The Macallan labā.

Apvienotajā Karalistē dzīvojošajai Yanai ir ļoti daudz enerģijas un entuziasma, un viņa ir regulāra runātāja un trenere — viņa aizrautīgi cenšas iedvesmot cilvēkus pārkāpt savas robežas un īstenot savu aizraušanos, lai kāda tā arī būtu.

Kara laika pasakas

Yana pastāstīs par saviem piedzīvojumiem no Grieķijas, kur viņa piedalījās daudzos dziļos vraka identifikācijas niršanas gadījumos, tostarp ar Vickers Wellington bumbvedēju – īstu laika kapsulu, kas tiek uzskatīta par vislabāk saglabājušos lidmašīnas vraku savā klasē.



Lai gan lielākā daļa Otrā pasaules kara vraku ir atgādinājums par to, cik trausla var būt cilvēka dzīve, Vickers Wellington, gluži pretēji, iemūžina neticamu izdzīvošanas stāstu. Apkalpe pēc notriekšanas prasmīgi pameta lidmašīnu, un viņu izglāba vietējie iedzīvotāji.



Vai esat kādreiz domājis, kā šķietami nenozīmīgi pavedieni un iezīmes uz vraka var palīdzēt un apkopot to, kas notika pirms nogrimšanas? Pievienojieties Yana sarunai, lai iegrimtu aizraujošajā atklājumu un izpētes stāstā.

Vickers Wellington projekts 2

GO niršanas šovs

GO niršanas šovs — vienīgais niršanas un ceļojumu šovs Apvienotajā Karalistē — atgriežas NAEC Stoneleigh 1. gada 2.–2025. martā, tieši laikā, lai uzsāktu jauno sezonu, un sola nedēļas nogali, kas ir pilna ar interaktīvu, izglītojošu, iedvesmojošu un jautru saturu.

Kā arī galvenā skatuve — šoreiz TV zvaigzne, autors un piedzīvojumu meklētājs Stīvs Bekšals, kurš pēc dažu gadu prombūtnes atgriežas GO Diving Show kopā ar NASA apmācītu NEEMO Aquanaut un zinātniskās pētniecības vadītāju DEEP Dawn. Kernagis, televīzijas raidījumu biedrs, autors un daudzgadīgais iemīļotais Montijs Holss un dinamiskais pētnieku Rannva Joermundsson un Maria Bollerup duets, kas runās par savu neseno Expedition Buteng Indonēzijā – atkal ir veltīti posmi Lielbritānijas niršanai, tehniskajai niršanai, zemūdens fotogrāfija un iedvesmojošas pasakas.

Kopā ar skatuvēm ir arī virkne interaktīvu elementu — arvien populārā ala, milzīgais niršanas baseins, iespaidīgā virtuālās realitātes niršana ar tehnoloģijām, elpas aizturēšanas darbnīcas un oderēšanas treniņi, kā arī 2025. gada jaunums — jūsu iespēja izmēģināt savus spēkus vraku kartēšanā kopā ar Jūras arheoloģijas biedrību un tās "kuģa vraku" — tas viss ir izkaisīts starp arvien pieaugošām stendu klāsts no tūrisma aģentūrām, ražotājiem, treniņš aģentūras, kūrorti, niršanas centri, mazumtirgotāji un daudz kas cits.

Šogad arī redzams Konkurss NoTanx Zero2Hero ieņem centrālo vietu. Šajā konkursā, kas paredzēts iesācējiem freedivers, sākotnēji tiks pieteikti 12 kandidāti treniņš ar Markusu Greatwood un NoTanx komandu Londonā februāra beigās. Pēc tam pieci atlasītie finālisti sacentīsies GO Diving Show marta nedēļas nogalē, tostarp statiskās apnojas sesijās baseinā, lai noskaidrotu kopējo uzvarētāju, kurš iegūs nedēļu ilgu ceļojumu uz Marsa Shagra Eco-Village, ko nodrošina Oonasdivers. Noklikšķiniet šeit lai reģistrētos savai iespējai piedalīties sacensībās.

Biļetes 2 pret 1 tagad pieejamas!

Noslēdziet darījumu tagad - Tagad ir pieejamas biļetes 2 pret 1, kas piedāvā fantastisku cenas un kvalitātes attiecību.

Iegādājieties biļeti līdz 31. gada 2025. janvārim par £17.50 un saņemiet savu draugu, dzīvesbiedru vai labāko draugu bez maksas! Vai arī kāpēc gan nepaņemt līdzi savu palīgu, kas nav nirējs, lai viņi varētu redzēt visus zemūdens pasaules brīnumus, ko viņiem trūkst!

Faktiski piedāvājums 2 par 1 nozīmē, ka katra biļete ir taisnīga £8.75. Un kā vienmēr, tas ietver bezmaksas autostāvvietu. Bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem, apmeklējums ir bez maksas, tāpēc ņemiet līdzi bērnus pasakainai ģimenes dienai!