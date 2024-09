Top tehnoloģiju sarunas GO Diving Show ANZ

Tehniskā skatuve atklāšanas pasākumā GO niršanas šovs ANZ Šajā nedēļas nogalē (28.-29.) Sidnejas izstāžu centrā ir pozitīvs starptautisku tehniskā niršanas talantu un pašmāju dziļūdens niršanas ekspertu smorgaborts.

Neatkarīgi no tā, vai jūs tikai domājat par nodarbošanos ar tehnisko niršanu, jūs jau esat pieredzējis tehniķis vai pat tad, ja esat iesācējs niršanā un vienkārši vēlaties uzzināt vairāk par šo izaicinājumiem pilno arēnu, tad The Tech Stage ir tā vieta, kur varat to pārbaudīt. nedēļas nogale.

Džila Heinerta

Tehniskās rebreather niršanas pioniere, alu nirēja un videogrāfe/fotogrāfe Džila Heinerta ir pirmā Kanādas Karaliskās ģeogrāfijas biedrības pētniece, un viņas vislabāk pārdotā autobiogrāfija Into The Planet ir slavējusi Wall Street Journal. NY Times un Opra žurnāls.

Viņa ir Starptautiskās niršanas slavas zāles, Sieviešu nirēju slavas zāles, Explorer's Club un Zemūdens Mākslas un zinātnes akadēmijas biedre. Viņas attēlus demonstrēja BBC, National Geographic, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery un daudzas citas.

Kanādas garākās zemūdens alas izpēte

Iegremdētās alās zem Otavas upes Džila Heinerta veic nozīmīgu bioloģisku atklājumu, atklājot dabisko sistēmu nozīmi ūdensšķirtnes aizsardzībā.

NB: Šīs sarunas sestdienā Džila ir uz galvenās skatuves.

Kanādas Truka lagūna un Šekltona kuģu meklējumu atklāšana

Pateicoties daudziem Otrā pasaules kara kuģu vrakiem, Ņūfaundlendu sauca par “Ziemeļu kravas lagūnu”, taču nesen atklātais Šekltona pēdējais kuģis Quest ir izvirzījis reģionu starptautiskā uzmanības centrā.

Džons Kendals

Arheoloģija applūdušo alu tumsā un jaunais Halcyon Symbios CCR būs diskusiju tēmas, kad fotogrammetrijas eksperts un tehniskā niršana instruktors vērtētājs Džons Kendals nokļūst Tech Stage.

Džons ir pētnieks, kurš specializējas arheoloģisko un ģeoloģisko vietu zemūdens 3D modelēšanā. Viņš ir bijis iesaistīts desmitiem niršanas vietu pētījumos, izmantojot fotogrammetriskas metodes, tostarp Marsa kuģa vraku (1564), MS Estonia (1994), Panarea III vraku (~300 BC) un Kaulu alu Brazīlijā (~11,000 XNUMX gadus veca).

Viņš ir arī an Instruktors Vērtētājs globālajiem zemūdens pētniekiem un sēž uz tiem treniņš Padome.

Arheoloģija tumsā

GUE Instruktors un fotogrammetrijas eksperts Džons Kendals runās par fotogrammetrijas izmantošanu, lai dokumentētu arheoloģiskās vietas appludinātās alās. Ar projektiem Eiropā un Dienvidamerikā Džons runās par šo projektu izaicinājumiem, kā arī lieliskajiem rezultātiem.

Halcyon Symbios

Halcyon Manufacturing gatavojas laist klajā savu jauno produktu klāstu datori, atsevišķi HUD un to jaunais uz krūtīm piestiprināts CCR. Izmantojot bezvadu sakarus visā diapazonā, nāciet un klausieties, kā Džons Kendals sniedz pārskatu par jaunajām rotaļlietām, kā arī iegūstiet CCR priekšskatījumu.

Deivids Strīķis

Nozares leģenda Deivids Striks inaugurācijas pasākumā kāpj uz Tech Stage GO niršanas šovs ANZ, un jūs varat būt pārliecināti par izklaidējošām un izglītojošām prezentācijām, jo ​​viņš koncentrējas uz pasaules dziļāko niršanu un piedāvā dažus brīdinājuma stāstus tehnoloģiju nirējiem.

1961. gadā sertificēts kā nirējs, ar pieredzi, kas aptver militāro, komerciālo, zinātnisko un tehnisko niršanas sektoru, kā arī lietpratīgs un kvalificēts atklātās un slēgtās ķēdes akvalangā, kā arī niršanas aprīkojumā ar zemu pieprasījumu. Austrālijā dzīvojošais Deivids Striks ir bijušais nirējs. Instruktors un Instruktors Trenera sertifikators un regulārs ar niršanu saistīto tēmu redaktors niršanas publikācijās no visas pasaules.

Viņš bija arī vairāku pasaules līmeņa niršanas pasākumu organizators, uzsvaru liekot uz tehnisko niršanu, un ir saņēmis vairākas "nozares atzinības" balvas, kā arī ADEX balvu par mūža ieguldījumu, kā arī ir Explorers kluba biedrs. no NY.

Sajaukšana: Pasaules dziļākā niršana

Visā 20. gadsimta pirmajā pusē Karaliskā jūras kara flotes un ASV flotes veikto helioksa dziļūdens niršanas izmēģinājumu sērija balstījās uz spēju palīdzēt zemūdens glābšanā un atgūšanā. Dziļuma robežu paplašināšanai, līdz kurām ūdenslīdējs varētu droši doties un, kad viņš tur nokļuvis, joprojām būtu spējīgs veikt nozīmīgu darbu, bija ļoti praktisks mērķis.

Šajā sarunā galvenā uzmanība tiek pievērsta Karaliskās jūras kara flotes 1956. gada pasaules dziļuma rekorda priekšvēsturei un turpmākajam stāstam, kas nekad nav bijis līdzvērtīgs.

Brīdinājuma pasakas tehniķiem: Niršanas negadījumi un pārkāpumi

"Tas, ka vīrieši daudz nemācās no nodarbības vēsture ir vissvarīgākā no visām nodarbības kas vēsturei ir jāmāca." – Aldouss Hakslijs.

Personisks un viegls anekdošu, stāstu un pavedienu krājums, kas uzsver faktu, ka "spēja nirt nav panaceja prasmēm, kuru trūkst"; un tas sniedz nelielu ieskatu dažādās nepārtraukti mainīgās niršanas pasaules šķautnēs.

Jana Staškeviča

Pieredzējusī tehniskā CCR, alu, raktuvju un vraku nirēja Yana Stashkevich strauji iegūst savu vārdu, kad runa ir par izpētes niršanu, un viņa sniegs aizraujošu prezentāciju par saviem varoņdarbiem uz Tech Stage.

Viņa bija Vaggfjellan XI ekspedīcijas locekle, kas pētīja alu sistēmu, kas atrodas aiz polārā loka, ar ieeju Norvēģijas fjorda nogāzē, un viņa bija nirēja zemūdens filmēšanas un izpētes (UFR) projekta komandā, kas dokumentēja dažus pasaulē vislabāk saglabājušies vraki Grieķijā.

Pašlaik Yana aktīvi iesaistās dziļo vraku izpētes projektos Egejas jūrā un Grieķijas ūdeņu jūrniecības mantojuma popularizēšanā.

Pēdējo desmit gadu laikā viņa ir nirusi vairāk nekā 35 galamērķos trīs kontinentos, vienlaikus līdzsvarojot karjeru kā pilna laika globālā mārketinga speciāliste. Pašlaik viņa strādā pasaulē vērtīgākā viskija zīmola The Macallan labā.

Apvienotajā Karalistē dzīvojošajai Yanai ir ļoti daudz enerģijas un entuziasma, un viņa ir regulāra runātāja un trenere — viņa aizrautīgi cenšas iedvesmot cilvēkus pārkāpt savas robežas un īstenot savu aizraušanos, lai kāda tā arī būtu.

Vickers Wellington projekts: Egejas jūras dziļuma slēptais dārgakmens

Yana stāsta par saviem piedzīvojumiem no Grieķijas, kur viņa piedalījās daudzos dziļos vraka identifikācijas niršanas gadījumos, tostarp Vickers Wellington Bomber - īstā laika kapsulā, kas tiek uzskatīta par vislabāk saglabājušos lidmašīnas vraku savā klasē.

Lai gan lielākā daļa Otrā pasaules kara vraku ir atgādinājums par to, cik trausla var būt cilvēka dzīve, Vikers Velingtons, gluži pretēji, atspoguļo neticamu izdzīvošanas stāstu. Apkalpe pēc notriekšanas prasmīgi pameta lidmašīnu, un viņu izglāba vietējie iedzīvotāji.

Vai esat kādreiz domājis, kā šķietami nenozīmīgi pavedieni un iezīmes uz vraka var palīdzēt un apkopot to, kas notika pirms nogrimšanas? Pievienojieties Yana sarunai, lai iegrimtu aizraujošajā atklājumu un izpētes stāstā.

Maiks Meisons

Tehniskais nirējs un cilvēcisko faktoru niršanas eksperts Maiks Meisons apspriedīs, ko niršana var mācīties no lidošanas un kā “būt nirējam, kuram vēlaties sekot”, kad viņš uzkāps uz Tehnisko skatuvi.

Maiks visu savu karjeru (līdz šim 24 gadus) ir bijis iesaistīts lidošanā ar militārajiem iznīcinātājiem, un viņam ir vairāk nekā 3,000 stundu, lidojot ar dažāda veida iznīcinātājiem un treniņš lidmašīna kā an instruktors. Viņš tagad ir an instruktors ar RAAF, mācot nākamās paaudzes iznīcinātāju pilotus.

Maiks ir pavadījis laiku uz gaisa kuģu pārvadātājiem un pabeidzis vairāk nekā 200 kaujas misijas. Viņš ir lidojis ar lidmašīnām pāri visiem lielākajiem kontinentiem, izņemot Antarktīdu.

Viņš ir aktīvs ūdenslīdējs gandrīz desmit gadus. Viņa žurnālā ir aptuveni 400 niršanas un viņš strādā kā a Divemaster vietējam niršanas veikalam. Viņš ir aktīvs CCR nirējs NSW piekrastē un ir kvalificēts līdz 60 m ar normoksisko trimiksu. Viņš ir niris līdz pat Islandei un uz dienvidiem līdz Jaunzēlandei.

Viņa lidošanas karjera izraisīja interesi par cilvēka faktoriem un to, cik svarīgi tie ir, lai palielinātu drošību un veiktspēju. Viņš pievienojās The Human Diver komandai pirms aptuveni četriem gadiem, jo ​​vēlējās apvienot savas zināšanas un pieredzi par cilvēciskajiem faktoriem, kas iegūtas lidojot, ar aizraušanos ar niršanu, lai palīdzētu izglītot citus ūdenslīdējus.

Augstas lidojumu idejas nirējiem

Maiks, pieredzējis iznīcinātāja pilots un kaislīgs ūdenslīdējs, pastāstīs par vairākiem jēdzieniem, procesiem un paņēmieniem, kas viņam ir palīdzējuši gūt panākumus lidošanas karjerā un kā tie var palīdzēt jums kļūt par labāku un drošāku nirēju.

Džons Garvins

Džons Garvins ir austrāliešu scenārists, izcils tehniskais nirējs, zemūdens pētnieks un niršanas vadītājs, kurš vadīja niršanas operācijas vairākām Džeimsa Kamerona filmām, tostarp Avatar – The Way of Water, Avatar 3, James Cameron's Deepsea Challenge 3D un Sanctum, un viņš būs gracing Tech Stage pie GO niršanas šovs ANZ.

Džons patiesībā rakstīja scenārijus Svētnīca un Džeimsa Kamerona Deepsea Challenge 3D, un 2023. gadā palaida komerciālās niršanas sērijas Netflix funkcijai Pēdējā elpa.

Viņš ir tehniskais nirējs instruktors treneris, kas specializējas slēgtās ķēdes rebreteros, un uzrakstīja International Diving International treniņš rokasgrāmata AP Diving's Inspiration un Evolution rebreathers.

Džons ir Kaikosu alu projekta dibinātājs, organizācija, kuras mērķis ir Tērksas un Kaikosu salu zemūdens alu izpēte un kartēšana..

2002. gadā viņa uzņēmums nodrošināja loģistikas un drošības nirēja atbalstu Taņas Strīteres pasaules rekordam brīvajā niršanā līdz 160 m.

Viņš bija arī niršanas virsnieks un projektu vadītājs (iekšējie darbinieki). Deepsea Challenger iegremdējams Džeimsa Kamerona vēsturiskā solo niršanas laikā Marianas tranšejas dibenā.

Džons ir piedalījies vairākās filmās un dokumentālajās filmās, tostarp Svētnīca, Džeimsa Kamerona Deepsea Challenge 3D, Neparasti Cilvēki un Brīvniršana.

Pirms nirēja karjeras viņš spēlēja galveno lomu Vestendas rokenrola mūziklā Draugs: The Buddy Holly stāsts, un turpina baudīt savas mūža kaislības – niršanu, filmu veidošanu un rokenrola spēlēšanu.

Iemiesojums: Pandoras okeāna inženierija

Džons apraksta savu lomu, vadot niršanas komandu, treniņš aktieriem, kā nirt ar akvalangu, un izstrādājot dažas specializētās niršanas iekārtas, kas izmantotas turpinājumos.

Kerija Burova

Alu un tehnoloģiju nirēja Kerija Burova stāstīs par savu ceļojumu cauri niršanai alā fotografēšana paņēmienus, kad viņa nokļūst Tech Stage.

Kerija ir kvalificēta slēgtas ķēdes rebreatore (CCR), tehniskā un alu nirēja, kā arī godalgota zemūdens fotogrāfe, tostarp ieguvusi savu kategorijā 2022. gada zemūdens fotogrāfa titulu, kā arī bieži izvietojusi un guvusi atzinību Austrālijas topā. Emerging Photographer Awards, cita starpā.

Viņa regulāri piedalās žurnāla Scuba Diver rakstniece un fotogrāfe žurnāls Austrālijā un Jaunzēlandē, un viņas raksti un attēli ir publicēti valsts un starptautiskā mērogā vairākos žurnālos.

Profesionāli Kerija strādā korporatīvajā pasaulē kā mācību zinātņu konsultante un labprāt sadarbojas ar mācību priekšmetu ekspertiem, kuri vēlas mācīt savas zināšanas un prasmes.

Alu niršanas fotogrāfija visos kontinentos: manas pirmās divarpus Gadi – ko es vēlos zināt no sākuma

Šī darbnīca tiks prezentēta kā vizuāla niršanas alu mācību dienasgrāmata fotografēšana, sākot ar Austrāliju 2022. gada janvārī.

Apgūstot svarīgus atziņas un pieredzi Austrālijas, Eiropas un Meksikas alās un alās, dalībnieki dalīsies izaugsmes procesā, saprotot, ka katrs niršana alā ar kameru piedāvā vērtīgu. nodarbības un iespējas pastāvīgi uzlaboties.

Tiks apskatīta drošības nozīme, kameras iestatījumi vāja apgaismojuma apstākļos, kompozīcija, gaismas izpratnes nozīme un fotografēšanas process no idejas līdz galīgajai rediģēšanai.

Dalībniekiem būs iespēja uzņemt skaistus attēlus, vienlaikus samazinot to ietekmi uz smalko zemūdens vidi.

Ričards Teilors

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana GO niršanas šovs ANZ ar prieku apsveic tehnisko niršanu instruktors treneris un OZTek dibinātājs Ričards Teilors uz Tech Stage atklāšanas pasākumā.

Ričardam ir vairāk nekā 30 gadu pieredze tehniskajā niršanā Austrālijā un Jaunzēlandē, sākot no 1990. gadu sākuma un ieskaitot dažus no pirmajiem trimix niršanas gadījumiem Austrālijā 1994. gadā (pirms sertifikātu pieejamības).

Viņš bija TDI/SDI reģionālais direktors un dibinātājs Austrālijā un Jaunzēlandē Instruktors Treneru vērtējums ar viņiem vairākos līmeņos. Viņš bija “Sidnejas projekta” jauktās gāzes niršanas komandas dibinātājs, drošības un niršanas virsnieks apvienotajai Austrālijas un Turcijas komandai, kas atrada Austrālijas Pirmā pasaules kara zemūdeni AE2 pie Galipoli, un bija daļa no pirmās jauktās gāzes niršanas komandas, kuras mērķis bija izpētīt. Pīrsa atdzimšana Jaunzēlandē 1997. gadā.

1999. gadā viņš nodibināja OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences un vadīja OZTek99 Sidnejā, OZTek2000 Melburnā un OZTek3 Sidnejā 2002. gadā, pēc tam sadarbojoties ar Deividu Strike OZTek4 un OZTek Shows 07dney Shows'XNUMX Sidnejā.

Ričards ir mācījis simtiem tehnisko nirēju un instruktoru visā pasaulē, ir dedzīgs vraku nirējs un kā dedzīgs alu nirējs ir CDAA biedrs vairāk nekā 20 gadus. Viņš turpina mācīt šodien SDI/TDI/FRTI un ir viens no retajiem Instruktors Treneris Vērtētāji un viņu dalībnieks treniņš Konsultatīvais panelis.

Viņš ir bijušais Niršanas nozares asociāciju prezidents gan Austrālijā, gan Jaunzēlandē un ir Austrālijas/NZ un ISO standartu komiteju loceklis. Viņš ir publicējis daudzus rakstus par tehnisko niršanu un niršanas drošību, kā arī uzstājies simpozijos un niršanas konferencēs visā pasaulē. Kā pagātnes rebreather ūdenslīdējs un instruktors, viņš ir kaislīgs aizstāvis treniņš un uzturēt atvērtas ķēdes tehniskās niršanas prasmes.

Viņa stingrā pārliecība ir tāda, ka, iegūstot vairāk pieredzes, mēs uzņemamies atbildību nodot savas zināšanas un prasmes citiem, lai tie, kas nāk pēc mums, varētu droši izpētīt zemūdens valstību tālāk nekā mēs.

Jūsu veselības un drošības pienākumi, mācot vai strādājot par ūdenslīdēju

Ieskats normatīvajos aktos, kas nepieciešami, strādājot par Instruktors vai Ūdenslīdējs.

Mets Kārters

Jūras arheologs, okeāna aizstāvis un tehniskais nirējs doktors Mets Kārters būs uz Tehniskās skatuves. GO niršanas šovs ANZ.

Kopš 2003. gada viņš ir strādājis pie zemūdens arheoloģiskajiem projektiem 13 dažādās valstīs, sākot no 2,800 gadus veca feniķiešu kuģa vraka izrakšanas Spānijā un beidzot ar ekspedīciju vadīšanu, lai 3D modelētu Bikini atola un Chuuk lagūnas spoku flotes.

2009. gadā Mets saņēma Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS) Austrālijas Rolex stipendiju, kur viņš tika iepazīstināts ar rebreathers izmantošanu zinātniskajā niršanā. Kopš tā laika viņš ir kļuvis par pionieri CCR un fotogrammetrijas izmantošanā jūras arheoloģijā, specializējoties Otrā pasaules kara vraku uzmērīšanā un novērtēšanā Austrālijā un Klusajā okeānā.

Mets ir pētnieku kluba starptautisks stipendiāts un EC50 balvas ieguvējs, bijušais Austrālijas Jūras arheoloģijas institūta (AIMA) viceprezidents un Jaunzēlandes pārstāvis ICOMOS Starptautiskajā zemūdens kultūras mantojuma komitejā (ICUCH). Viņš ir bijis arī specializēts vadītājs televīzijas seriālā Coast: New Zealand, kas ir atdalīts no BBC veidotā Apvienotās Karalistes seriāla Coast, un ir tematu eksperts Apvienoto Nāciju Organizācijā, Starptautiskajā dabas aizsardzības savienībā (IUCN). ), Klusā okeāna reģionālās vides programmas (SPREP) sekretariāts un Austrālijas valdība.

Apvienojot zinātnisko, komerciālo un tehnisko niršanu vairāk nekā desmit gadus, Mets tagad ir Lielo projektu fonda pētniecības direktors, strādājot, lai aizsargātu jūras ekosistēmas, kultūras un iztikas līdzekļus, ko apdraud Otrā pasaules kara piesārņojošie kuģu vraki visā Zilajā Klusajā okeānā.

Metta runa GO Diving Show ANZ būs:

Zilā Klusā okeāna spoku vraki

Top tehnoloģiju sarunas GO Diving Show ANZ 11

GO niršanas šovs ANZ

Šis ikgadējais pasākums, kas notiek š.g 28-29 septembris gada Sidnejas šovlaukums Olimpiskā parka mērķis ir parādīt labāko no mūsu zemūdens pasaules ikvienam, sākot no iesācējiem, kuri plāno nodarboties ar niršanu vai ir pabeiguši sākuma līmeņa kursus, līdz pieredzējušiem nirējiem, līdz pat tehniskajiem nirējiem un CCR veterāniem. ūdenslīdēji.

Ir virkne posmu – Galvenā skatuve, foto Stage, Austrālijas/Jaunzēlandes skatuve, Inspiration Stage un Tech Stage — tajā būs pieejami desmitiem runātāju no visas pasaules, kā arī daudzas interaktīvas funkcijas, kas piemērotas jauniem un veciem, no VR niršanas pieredzes, demonstrācijas baseins un daudz kas cits.

Apkārtnē skatuvēm un objektiem būs plašs izstādes dalībnieku klāsts, sākot no tūrisma aģentūrām un ceļojumu rīkotājiem līdz kūrortiem, liveaboards, treniņš aģentūras, mazumtirgotāji, ražotāji un dabas aizsardzības organizācijas.

2024. gada GO Diving Show Apvienotajā Karalistē, kas notiek jau piekto gadu, nedēļas nogalē piesaistīja vairāk nekā 10,000 10,000 apmeklētāju un aptver XNUMX XNUMX kvm izstāžu telpas, un Austrālijas un Jaunzēlandes variants tiecas sasniegt šo līmeni nākamajos gados.

Ieeja atklāšanas GO Diving Show ANZ ir pilnīgi bez maksas – reģistrējieties šeit lai iegūtu biļetes uz to, kas neapšaubāmi ir niršanas pasākums 2024. gadā Austrālijā. Uz vietas ir daudz autostāvvietu, un norises vieta ir viegli sasniedzama ar daudzām transporta iespējām, tāpēc ierakstiet datumus savā dienasgrāmatā jau tagad un sagatavojieties episkajai nedēļas nogalei, kurā tiks svinēti visi niršanas veidi.