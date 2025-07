Trigerpunkti un "pašaizsardzības" haizivju kodumi

Tieši pirms gadu mijas itāļu snorkelētāji Džanluka Di Džoia un Pepino Fappani saskārās ar, kā ziņots, tīģerhaizivi. netālu no Marsa Alamas Ēģiptes dienvidos. Di Džoia nomira, un Fappani, mēģinot palīdzēt savam draugam, tika sakostas rokas un kājas, lai gan viņš drīz vien tika izrakstīts no slimnīcas.

Apmēram mēnesi vēlāk kāda kanādiešu sieviete zaudēja abas rokas, mēģinot nofotografēt dzīvnieku, kas, domājams, bija 2 metrus garš buļļhaizivs. bija snorkelējis seklā ūdenī pie Providencialesas salām Tērksas un Kaikosas salās.

Un aprīļa beigās Izraēlā Baraks Tzahs nomira peldoties lai uzņemtu haizivju kadrus, kā viņš to regulāri darīja, pie Vidusjūras pilsētas Haderas, kur siltais ūdens no elektrostacijas katru ziemu pievilina tumšās un smilšu sēkļu haizivis.

Pēc Caha nāves, kuras videoieraksti tika plaši izplatīti sociālajos tīklos, varas iestādes brīdināja cilvēkus neiet ūdenī Haderā.

Taču dažu dienu laikā tika ziņots, ka vēl vairāk cilvēku peldas pludmalē, gatavi riskēt un redzēt Instagramā redzamu haizivju. Kā apstiprināja 2020. gada pētījums, daudz vairāk cilvēku mirst, uzņemot selfijus, nekā nogalina haizivis.

Pagājušajā gadā haizivju kodumu dēļ gāja bojā tikai četri cilvēki, un ir vērts uzsvērt, ka nirēji ar akvalangu ļoti reti kļūst par upuru mērķiem. Atklātās ūdens peldētājiem, snorkelētājiem un sērfotājiem – ūdens lietotājiem uz virsmas un tās tuvumā – dažkārt varētu būt lielāks iemesls bažām.

Netiek apgalvots, ka nevienā no iepriekš minētajiem gadījumiem upuri aktīvi provocēja haizivis vai mijiedarbojās ar tām, izņemot kameru pavēršanu. Bet kurš gan pasaka, kā haizivs uztver cilvēka klātbūtni savā teritorijā, ja tā tiek notverta nepareizā brīdī?

Mazas melnspuru rifu haizivis Taiti (Stīvs Veinmens)

Haizivju koduma pētījums

Tzaha nāve sakrita ar publikāciju zinātniskajā žurnālā. Robežas dabas aizsardzības jomā of jauns pētījums par haizivju kodumiemTo sarakstīja franču haizivju uzvedības ekologs profesors Ēriks Klua kopā ar kolēģiem no Francijas un ASV.

Klua specializējas lielo haizivju uzvedībā to dabiskajā vidē, un viņa uzmanības centrā ir cilvēku kodumi. Viņam ir daudz ko teikt par dažu cilvēku dedzību tuvoties haizivīm – vai bīstamākiem sauszemes dzīvniekiem – cerībā dalīties savos piedzīvojumos ar draugiem, ģimeni vai... online kopienām.

Haizivju profilētājs Ēriks Klua

Viņš norāda, ka potenciālie ietekmētāji mijiedarbojas ar dažādām haizivju sugām, ne vienmēr zinot neko par to dažādajiem uzvedības modeļiem, savukārt uz sauszemes viņi vieglāk novērtētu apdraudējuma līmeņa atšķirības starp, piemēram, XL Bully un Džeka Rasela terjeru.

"Haizivis ir atbildīgas par mazāk nekā 10 cilvēku nāvi gadā visā pasaulē, savukārt suņi ir atbildīgi par vairāk nekā 10,000 XNUMX nāves gadījumu, un tiek uzskatīts, ka..." pozitīvi sabiedrības,” viņš saka.

Saskaņā ar Clua datiem, haizivju kodumi iedalās sešās atšķirīgās kategorijās, taču jaunajā pētījumā uzmanība pievērsta tikai vienai no tām, kas aprakstīta kā "pašaizsardzība".

Nirējus intriģējošs aspekts ir tas, ka, lai gan pašaizsardzības kodumus varētu uzskatīt par reakciju uz provokāciju un tie var ietvert ne tikai vienu, bet gan atkārtotu sitienu, tikai reti tie šķiet letāli.

Franču Polinēzijas pētījumā (Stīvs Veinmens) tika atklāts, ka mazākas rifu haizivis visbiežāk kož pašaizsardzības nolūkos.

Vai varētu būt, ka haizivju kodumi, kas rodas, uzskatot, ka cilvēks rada tiešus draudus, ir mazāk kaitīgi nekā tie, ko dažkārt cieš ūdens lietotāji, kas nepareizā vietā un nepareizā laikā nodarbojas ar savām lietām?

Klua un viņa kolēģi apgalvo, ka haizivju pašaizsardzības koncepcija nekad iepriekš nebija detalizēti dokumentēta. Viņi veica savu vairāku desmitgažu statistisko pētījumu par haizivju kodumu īpašībām cilvēkiem Franču Polinēzijā, izmantojot visus iespējamos datus no pieredzes pierakstiem, kas vēsturiski nedefinēja dažādus kodumu veidus.

Šajos Klusā okeāna dienvidu ūdeņos mīt vairāk nekā 30 haizivju sugas, taču viņi atklāja, ka kodumus tur visbiežāk izraisa melnspuru, baltspuru vai pelēkās rifu haizivis vai sirpjveida citronhaizivis, parasti īsākas par 3 m.

Reti letāls

“Dažas cilvēku darbības jūrā, piemēram, makšķerēšana un jo īpaši zemūdens zemūdens medības un pasīvo zivju slazdu izmantošana, ir saistītas ar [pašaizsardzības] kodumu,” saka komanda. “Tas tiek izdarīts nesamērīgi, bieži vien virspusēji ar minimālu miesas plīsumu un reti kad ir letāls, izņemot īpašus apstākļus.”

Tipisks pašaizsardzības koduma izraisītājs varētu būt uztvertie draudi no zemūdens nirēja vai nirējs, kas tuvojas haizivij, lai labāk redzētu, vai mēģina to satvert.

Šai haizivs velkošajai makšķerauklai ir īpašs iemesls baidīties no cilvēkiem (Stīvs Veinmens)

Šādi neletāli kodumi kontrastē ar tiem, kas ietilpst tādā kategorijā kā “plēsīgas motivācijas”. Ļoti izsalkušas haizivs kodumi varētu būt saistīti ar lieliem audu zudumiem un, ļoti iespējams, nāvi sekojošās asiņošanas dēļ.

Tomēr nevienā no Franču Polinēzijā pētītajiem gadījumiem netika uzskatīts, ka kāds kodums būtu motivēts barības meklēšanā.

Pašaizsardzības kodumi var izraisīt vairāk "virspusējus" ievainojumus, taču tie arī notiek negaidīti, savukārt dažiem citiem kodumu veidiem seko kaujinieciskas brīdinājuma zīmes, ko atpazīst pieredzējuši haizivju nirēji.

Tie var ietvert pazeminātu krūšu kurvja muskuļu grupu spuras, ķermeņa trīcēšana vai paātrināta un saraustīta peldēšana, un tas ir skaidrs signāls nirējiem apsvērt diskrētu atkāpšanos.

Tīģerhaizivs piešķir zvīņas mazākām rifu haizivīm (Stīvs Veinmens)

Pašaizsardzības kodumi rodas negaidīti, lai gan pētījumā teikts, ka "ņemot vērā svarīgos draudus, ko haizivs, visticamāk, uztver pati par sevi, šie kodumi dažreiz tiek izdarīti atkārtoti".

"Taču pat šajos gadījumos parasti tiek noņemts maz audu. Turklāt šķiet, ka nav nekādas samērības attiecībā uz sākotnējās cilvēka agresijas raksturu pašaizsardzības koduma smaguma un vardarbības ziņā."

Citi koduma veidi

Papildus pašaizsardzības/atriebības un plēsonības/izmeklēšanas koduma kategorijām, pārējās četras tiek definētas kā reflekss/neveiklība; konkurence par resursiem; plēsonības apkarošana; un dominēšana/teritorijas iebrukums. Tikai pēdējās divas no šīm kategorijām ietver brīdinājuma signālus pirms koduma.

Laikā no 1942. līdz 2023. gadam 16 no 137 reģistrētajiem haizivju kodumiem Franču Polinēzijā varētu klasificēt kā tādus, kas, iespējams, radušies pašaizsardzības motīva dēļ. Visi šie gadījumi notika Tuamotu saistībā ar haizivju harpūnu izmantošanu zivju slazdos, zemūdens medībām, haizivju apstrādi zivju ķeršanai. fotografēšana, zinātniska paraugu ņemšana un tūristiem paredzētas haizivju izstādes brīvdabas akvārijos. Un, lai gan šos gadījumus varētu klasificēt kā "provocētus" kodumus, tikai divi bija letāli.

Diemžēl nosauktais Haizivju uzbrukuma faili Datubāze, kurā glabājas ieraksti par globālām sadursmēm, kas datējamas ar 1800. gadsimtu, norāda, ka vairāk nekā 300 vēsturisku incidentu varētu klasificēt kā pašaizsardzības incidentus.

Un ir vērts atcerēties, ka dažos gadījumos dzīvnieka veids, kas izraisa "pašaizsardzības" kodumu, var nebūt rekviēma haizivs, bet gan mazāk biedējoša suga, piemēram, vobegongs ar neasākiem zobiem.

Nirēji ar tīģerhaizivi (Stīvs Veinmens)

"Ja cilvēki vēlas izvairīties no haizivju kodumiem pašaizsardzības nolūkos, visacīmredzamākais ieteikums, kas balstīts uz mūsu novērtējumu, ir izvairīties no šo sugu uzbrukšanas vai vajāšanas," saka Klua.

Reizēm cilvēki iejaucas haizivju dzīvē ar vislabākajiem nodomiem, lai gan "vēlme palīdzēt haizivij nelaimē, šajā gadījumā rīkojoties labvēlīgi, ne vienmēr tiks uztverta no dzīvnieka puses pozitīvi," norāda haizivju profilētājs.

Aprīļa beigās tūrists un viņa 11 gadus vecais dēls devās palīgā trim vietējiem vīriešiem, lai glābtu 3 metrus garu lielo balto haizivi, kas bija iesprostota smilšu sēklī netālu no Ardrosanas Dienvidaustrālijā. Par laimi, viņu laipnā rīcība, kas ilga stundu, bija veiksmīga un bez negatīvas reakcijas, taču iesaistītie, iespējams, nezināja, ka bailīga haizivs var apgriezties par 180°, lai iekostu pašaizsardzības nolūkos.

Trīs galvenie glābēji teica, ka nekad iepriekš neesot redzējuši izskalotu haizivi, kur nu vēl mēģinājuši to glābt. Šī, iespējams, bijusi slima vai ievainota.

“Šāda labi domāta rīcība var pakļaut potenciālo glābēju pašaizsardzības kodienam, kam nav ne izšķirtspējas, ne samērīguma,” saka Klua. “Haizivju instinktīvākais reflekss būs aizstāvēties un kost.”

Trigera punkti

Klua saka, ka pašaizsardzības kodumu atpazīšana vēlreiz liek apšaubīt praksi visus haizivju kodumus apzīmēt kā uzbrukumus. “Šajā uztverē galveno lomu spēlē plašsaziņas līdzekļi, kas kodumu gadījumā mēdz attēlot haizivis kā agresorus, pat ja par mijiedarbības uzsākšanu ir atbildīgi cilvēki.”

"Šī vienkāršotā pieeja kaitē haizivju tēlam un patiesībā arī to aizsardzībai, kas ir atkarīga no sabiedrības atbalsta."

Ēriks Klua un viņa kolēģi vēlas, lai plašsaziņas līdzekļi pārstātu sensacionalizēt pašaizsardzību un cita veida kodumus kā "uzbrukumus". Viņi apgalvo, ka prese varētu palīdzēt uzlabot sabiedrības attieksmi, objektīvāk ziņojot par to, kā haizivju uzvedību, visticamāk, izraisa cilvēku uzvedība.

Maza haizivs Franču Polinēzijā (Stīvs Veinmens)

Plaši ziņots scenārijs, piemēram, Haderā notikušais, maz saistās ar pašaizsardzības kodumiem. Klua ir apgalvojis, ka Tzahs kļuva par upuri tam, ka atradās pārāk tuvu barošanās drudzim, kurā, iespējams, bija iesaistītas vairākas haizivis.

“Šo notikumu tik retu padara tas, ka iesaistītā suga — acīmredzot tumšā haizivs —, neskatoties uz iespaidīgo izmēru līdz pat 4 m, nav zināma ar spēju uzskatīt cilvēkus par upuri,” viņš saka.

Tomēr saspringtā situācijā jebkura suga, kas tiek plaši uzskatīta par nekaitīgu, var kļūt par plēsīgu, jo “dzīvnieku konkurences dinamika par piekļuvi providences pārtikai pārņem visus pārējos apsvērumus”.

Tomēr joprojām ir jābūt sākotnējam ierosinātājam. Parasti tas ir pirmais kodums, kas var būt nejaušs un nav vērsts pret cilvēkiem, bet ko rada asinis ūdenī un ar to saistītās skaņas.

Tomēr Klua izsaka satraucošāku ieteikumu. “Kameras elektromagnētiskais starojums var būt pietiekams, lai izraisītu sākotnēju kodumu, kas netīši ietekmē peldētāju – sākotnēji nevis mērķtiecīgu –, bet gan iekustina nežēlīgo neprāta procesu.”

“Visos gadījumos šāda negadījuma pamatā ir cilvēciska kļūda.”

