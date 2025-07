TV apskats: HAIZIVS! Slavenību apsēstie ūdeņi

at 8: 03 am

Saskaroties ar jebkuru jaunu filmu vai TV pārraidi par haizivīm, nirēja pirmais jautājums ir šāds: vai haizivis tiks apgrēkotas vai grēkos? Vai šī produkcija ir labvēlīga mūsdienu haizivju grūtajam stāvoklim, vai arī to apjoms un zobi tiek izmantoti tikai kā skatītāju ēsma? Vai tā ir par haizivju dzīvi vai "haizivju uzbrukumiem"?

Atbilde pārāk bieži ir nedaudz no abiem, bet gudrais/apzinīgais nosaukums HAIZIVS! Slavenību apsēstie ūdeņi jau no paša sākuma liek domāt, ka veidotājiem ir pareizā pieeja. Apvienotās Karalistes uzņēmums Plimsoll Productions apgalvo, ka ir pasaulē lielākais neatkarīgais dabas vēstures satura producents, un tam ir iespaidīgs katalogs.

Bailes no haizivīm ir iedzimtas, un reizēm mierīgā ekspertu komanda to mazliet pastiprina – “otrā ļaunākā haizivs uz planētas” utt. –, taču pārspīlējums parasti tiek labi kontrolēts.

Slavenība haizivīm neko nenozīmē (ITV)

Realitātes pārbaudes jebkurā gadījumā ir nepieciešamas, lai pārliecinātos, ka slavenības uztver nirēju apmācību pietiekami nopietni, lai nodrošinātu savu drošību neparedzamā vidē.

Turklāt, protams, jebkuram šovam ir nepieciešama sava dramatiskā līnija, kas šajā gadījumā sastāv no septiņiem dažādiem indivīdiem, kas virzās uz bungu rīboņu, lielā tīģera-haizivs niršana!

Šis nav tāds šovs, kurā dažas tikko sagatavotas zvaigznes tiek iemērktas haizivju akvārijā, bet gan pilnvērtīgs trīs nedēļu niršanas rituāls Bahamu salās kopā ar tādiem māksliniekiem kā Nīla Vatsona Bimini niršanas centru.

Zvaigznēm, kuras koncertam brīvprātīgi pieteicās viņu aģenti negribīgi vai nelabprāt, ir jāiegūst PADI atklātā ūdens nirēja kvalifikācija, pakāpeniski virzoties no būra niršanas izmēģinājuma līdz pilnvērtīgai pieredzei Tiger Beach pludmalē.

Agrīnā mācīšanās kopā ar jūras biologu Deniju Vašingtonu (pa kreisi) (ITV)

Pret haizivīm izturas ar pienācīgu cieņu (ITV)

Ne visi no tiem noteikti izturēs distanci un sasniegs pēdējo niršanas reizi, taču nirēji būs priecīgi dzirdēt, ka nevienā šīs piecu sēriju sērijas brīdī haizivis netiek demonizētas.

Pazīstamais vēstījums, ka mēs nogalinām haizivis, bet tās reti nogalina mūs, tiek regulāri atkārtots, un haizivju vispārējā vienaldzība pret cilvēkiem runā pati par sevi.

Adrenalīna pacēlums

Kā jau vienmēr realitātes šovos, liela daļa auditorijas gandarījuma rodas, uzzinot vairāk par dalībniekiem un vērojot, kā attīstās ķīmija starp viņiem.

Uz kuģa (ITV)

Drīz vien kļūst skaidrs, ka komiķis Ross Noble, kurš ir pieradis pie adrenalīna uzstāšanās stand-up komēdijā, būs dedzīgs un vēss nirējs, savukārt Reičela Railija (Atpakaļskaitīšanas) mēdz satraucoši pārsniegt vēsu prātu un kļūt par entuziasmu, jo haizivju barošanas laikā viņa jautri vicina rokas.

Visvairāk haizivju niršanas entuziasti: Ross Noble un Rachel Riley (ITV)

Tēva figūra sers Lenijs Henrijs visu uztver ļoti nopietni, tāpat kā nepārprotami uz dabas aizsardzību orientētais McFly basģitārists Dagijs Pointers. Paralimpiskais basketbolists Ade Adepitāns, neizmantojot kājas, stājas pretī saviem izaicinājumiem. Bezsvara brīvība, ko viņš atrod niršanas laikā, viņam ir svarīga, un haizivis ir papildu bonuss.

Esmu diezgan pārliecināts, ka atceros viņu agrāk, strādājot par TV vadītāju, nodarbojamies ar niršanu, taču domāju, ka tas ir tikai netieši norādīts, nevis apgalvots, ka visi septiņi dalībnieki... HAIZIVS! ir neapstrādāti nirēji.

Ade Adepitan — haizivis bonuss (ITV)

Mazāk pārliecinātas par to, ka viņas pārdzīvos niršanu ar haizivīm, ir aktrises Lūsija Panča (Amandaland) un Helēna Džordža (Zvaniet vecmātei).

Helēna jau no paša sākuma izceļas ar to, ka baidās ne tikai no haizivīm, bet pat no galvas iegremdēšanas ūdenī, kas bērnībā piedzīvots traumatisks incidents baseinā. Protams, visas slavenības ir savos "ceļojumos", bet viņas ceļš izskatās visekstrēmākais.

“Pārējie šķiet satraukti; es jūtos mazliet kā Debijas nomākte,” viņa kādā brīdī teiks, viņas emocijām svārstoties starp bailēm un FOMO.

Helēna Džordža: "Mazliet Debijas nomākte" (ITV)

Instruktori ir nosvērtie bāzes pārstāvji – haizivju aizsardzības speciālisti Dr. Tristans Gutridžs un Danni Vašingtona (vienmēr gatavībā ar ekoloģisko spraudni haizivīm) un bijušais Austrālijas nirējs-klīderis Pols de Gelders, kuram neizdodas vairot Helēnas pārliecību, piedēvējot vairāku ekstremitāšu trūkumu buļļa haizivs uzmanībai.

Pilnas sejas maskas

Jauno nirēju vidū virmo rosība ("X-cilvēki ir ļāvušies vaļu"), lai gan zem ūdens pilna sejas maska maskas galvenokārt tiek izmantoti, lai paustu nirēju bijības pārņemtos lamuvārdus un OMG.

Taču nirēji, kas vēro nirējus, izbaudīs zemūdens iespējas, kas paveras šīm slavenībām. Atrašanās sprostā kopā ar 10 buļļu haizivīm, dzeloņraju barošana Gankejas seklumā un satikšanās ar jaunām citronhaizivīm mangrovju audzēs ir tikai neliela daļa no pieredzes. Viena no mazajām haizivīm iekož Rosam potītē: "Jauks mācību brīdis," sausi atzīmē Tristans.

Atpūta uz "terora līnijas" (ITV)

Viņi dodas atklātā okeānā kopā ar līdz pat 20 haizivīm-auklēm pie Portrojālas. Pēc tam seko niršana ar ūdens strūklu pie Turtle Rock, pēc tam vērojot haizivs barošanos no (“šausmu”) līnijas virspusē, pirms to pašu piedzīvo no jūras gultnes. Lielisks āmurgalvas novērojums ir bonuss.

Zvaigznes iziet maigu brīvās niršanas ievadkursu, veic niršanu, kuras laikā parādās tīģeris un divas buļļu haizivis, un dažām no viņām viss kļūst ļoti reāls, ar vairāk asarām un mazāk jokiem.

Aktieriem paveicas ar lielisku āmurgalvu (ITV)

Pat Helēna šķiet sajūsmināta par iespēju nirst pie vraka – tā ir tikai Sapona, izspraucas no ūdens ar pamatni 8 m dziļumā, taču tik sekla niršana ir labs pārbaudījums bandas peldspējas kontrolei. Viss veidojas līdz galvenajam ēdienam – vai Emma, 5 m garā tīģeru karaliene, ieradīsies ar saviem minioniem finālā?

Laimīgi burbuļojot (ITV)

Esmu pārliecināts, ka šī pagarinātā atvaļinājuma rediģēšana bija jāveic ļoti prasmīgi, taču rezultāts ir lieliska reklāma haizivju niršanai Bahamu salās, kas tiek dēvēta par pasaules haizivju galvaspilsētu (strīdieties savā starpā).

Arī daži skaisti kadri ar haizivīm, un atzīstu, ka biju pārsteigts, ka vēlākās epizodes šķita diezgan aizkustinošas. Vērojot haizivju emocionālo ietekmi uz slavenībām, es atcerējos savas agrīnās saskarsmes ar dažādām haizivju un raju sugām un to, kā tās bija.

HAIZIVS! Slavenību apsēstie ūdeņi ir viena no labajām. Visas piecas sērijas var būt skatīts ITVX platformā.

Arī pakalpojumā Divernet: ŽOKĻI PALĪDZĒJA VEICINĀT MAKŠĶERĒŠANAS TRAKUMU: KĀ HAIZIVĪM IR VEICINĀJUŠIES KOPŠ ATLAISŠANAS 1975. GADĀ?, IEDARBĪBAS PUNKTI UN “PAŠAIZSARDZĪBAS” HAIZIVJU KODUMI, SHARK & RAY CITES SARAKSTI KĻŪST PALIELINĀTI, LIELISKĀS HAIZIVJU MOMENTFOTO SATIEKAS AR HAIZIVJU NEDĒĻU + ŽOKĻIEM