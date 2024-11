'V6' aklo un parapleģisko draugu un draugu pāra niršanas ieraksts

Akls BBC žurnālists un paraplēģisks amputētais, abi no Lankašīras, cer stundu garu niršanu Sarkanajā jūrā līdz 40 m dziļumam kā draugu pāri, ko atzinusi Ginesa pasaules rekordi (GWR).

Draugi Mohammeds Salims Patels no Blekbērnas, kurš ir akls kopš tīņa vecuma vidus, un Šons Gašs, invalīdu kampaņas dalībnieks no Morekambas, kurš 20 gadu vecumā tika paralizēts no krūtīm uz leju autoavārijā, kopā ar niršanu uzsāka tikai šopavasar.

Viņi visu gadu bija strādājuši pie sava rekorda uzstādīšanas mēģinājuma, rēķinoties, ka starp viņiem būs nepieciešamais spēks un redzējums. “Jums ir kāds ar kājām, kas atstājas, un kāds ar rokām, kas atdalās – un kopā mēs esam kā V6 dzinēji,” saka Gašs.

Viņu agrīnie aukstā ūdens treniņu izaicinājumi Lankašīrā tika ierakstīti BBC1 ziņu programmas godalgotajā dokumentālajā daļā. BBC North West šovakar.

Par Dahabas niršanu tika ziņots, kur tas viss sākās, BBC North West Tonight (BBC)

Viņi veica kopīgu niršanu siltākajos Umsidas ūdeņos Dahabā septembra beigās, ko vadīja komanda, kuru vadīja ēģiptiešu instruktors Mohameds 'Curly' Mokhtar Elazab, kurš strādā MAD (Morecambe Area Divers) niršanas skolā un bija apmācījis pāri no plkst. sākums. "Mans galvenais, godīgi sakot, nav ieraksts - mans galvenais ir redzēt viņu sejas pēc katras niršanas," viņš saka.

Niršana bija daļa no viena no skolas regulāriem braucieniem uz Sarkano jūru. Priekšgalā tika teikts, ka duets bija "pilnīgi satriekts" "intensīvās" laivu niršanas laikā no Šarm eš Šeihas, tostarp Dadzis, kā arī Dahabas kanjona un alu vietas.

Rekordsolījumā viņi pavadīja stundu ūdenī un sasniedza maksimālo dziļumu 40 m, taču tagad jāgaida, lai GWR pārbaudītu viņu rekorda prasību.

Niršana pretī rekordam (Džodija Roustorna)

40 m un 60 min niršanas datorā (Jodie Rawsthorn)

Gada pārskats

Vīriešu centienus apgūt akvalangu ik pa laikam pārraidīja BBC North West šovakar vasaras laikā. Programmas plānošanas producents Patels nesen ieguva "Gada ziņojumu" Āzijas mediju balvu pasniegšanas ceremonijā par sešu daļu filmu. Invalīdu niršanas duets sērija, kas to ir izvirzījusi, producējusi, piedalījusies un rediģējusi.

"Mans dzīves moto ir tāds, ka es varu būt akls, bet man ir redzējums," viņš teica skatītājiem, pieņemot balvu.

Sērijā, ko var redzēt vietnē YouTube, Patels ziņoja, ka sākotnēji bija grūti atrast niršanas centru vai instruktoru, kas varētu apmācīt pāri, līdz viņi sastapās ar Curly un MAD niršanas skola.

Pirmā seriāla Disabled Scuba Diving Duo (BBC) sērija

Centrs bija nodrošinājis apmācību atbalstu, kamēr Northern Diver nāca klajā ar sausajiem tērpiem, modificētu DPV for Gash un pilnas sejas maskas ar saziņas līdzekļiem. Skolas skolniece Džodija Rousthorna veica visu zemūdens videogrāfiju.

Patel, Curly un Gash niršanas beigās (Jodie Rawsthorn)

Sērijā var redzēt sākotnējo apmācību Kapernvejas iekšzemes vietā un pāra pirmo niršanu jūrā pie Barovas. Vēlāk Patels ar labdarības finansējumu varēja izveidot “Aklo niršanas degustācijas dienu” 10 jauniešiem. Sākuma klubs, kas, kā rāda TV, izrādījās populāra pieredze.

"Mēs vēlamies izplatīt informāciju, ka niršana ir paredzēta ikvienam, katrai spējai," saka Gašs.

Arī pakalpojumā Divernet: Niršanas akls: kā Džesa Pita piedzīvo zemūdens pasauli, Aklais nirējs pretendē uz dziļāko jūras niršanas rekordu, 4 nirēji, kuri zvēr pie adaptīvās mācīšanas, Wheelsdan pretendē uz trim pasaulēm Stounijā