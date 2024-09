Ko, bez vajāšanas laivas? Pamata drošības pasākums

Jūlijā pāris izdzīvoja ilgu šķiršanos ar laivu Meksikas līcī, kā tika ziņots tajā laikā Divernet. Viens no galvenajiem incidenta aspektiem joprojām nav izskaidrots, jo DŽONS BANTINS nesen rakstīja ASV informatīvajam izdevumam. Apakšstraume

In Apakšstraumeaugusta numurā, mēs pastāstījām satraucošo stāstu par Kimu un Neitanu Makeru, Oklahomas pāri, kuri izdzīvoja 39 stundas jūrā pēc tam, kad tika atdalīti no sava niršanas uz kuģa mv. sviest, ko pārvalda Texas Caribbean Charters.

Viņus izglāba ASV krasta apsardzes modrība, pateicoties Makeriem, kuriem bija funkcionējošas niršanas gaismas, ko viņi izmantoja, lai signalizētu meklējošo helikoptera apkalpi.

Pēc tam, kad viņi tika atdalīti no viņu laivas apzīmējuma, kad pēkšņa vētra laikā radās apjukums starp citiem ūdenslīdējiem un jūras virsmas redzamības zudums, straume viņus aiznesa prom no laivas. Apkalpe tos zaudēja no redzesloka.

Mēs nevarējām pārrunāt šo incidentu ar kādu, kam būtu tieša informācija par notikušo. Mēs esam mēģinājuši sazināties ar veidotājiem, bet nesaņēmām atbildi. Mēs esam mēģinājuši sasniegt cilvēkus ceļojumā, taču nesekmīgi.

Kima un Neitans Meikers (Čārlzs Ouens)

Neviens no Texas Caribbean Charters mums nav atbildējis. Un mēs neesam atraduši nevienu ziņu stāstu, kas atsauktos uz sviest pēc vārda. Tomēr mēs redzējām, kā daļa no incidenta izvērsās ūdeņos zem sviest GoPro video viens no tā ūdenslīdējiem uzņēma un ievietots internetā. Iespējams, ka tiesvedības rēgs visus klusē.

Kā ar vajāšanas laivu?

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana sviest ir vajāšanas laiva, taču nevienā no mūsu lasītajiem stāstiem nav runāts par tās izvietošanu. Vai tas bija darbināms? Vai laikapstākļi padarīja to neiespējamu? Vai tas bija ūdenī, kad apkalpe vēroja ūdenslīdējus, kad tie izkāpa virs ūdens? Vai tas tika izvietots pēc tam, kad dreifējošie ūdenslīdēji bija pamanīti no attāluma, bet apkalpe nevarēja redzēt laikapstākļu un atklātās jūras dēļ?

Mēs esam lasījuši, ka sviest pārmeklēja apgabalu, taču neesam redzējuši tās darbību aprakstu.

Visā pasaulē ir raksturīgi, ka uz kuģa dēļiem ir otra laiva, kas patrulē ūdenslīdējiem, kuri peld tālu no māteslaivas atklātā okeānā vai kuriem ir grūtības atgriezties ūdenī. Savādi, šķiet, ka ASV un Karību jūras ūdeņos dzīvojošie dēļi neievēro šo acīmredzamo drošības pasākumu.

Tik lielas laivas kā sviest nav viegli manevrējami straumēs un atklātā jūrā, un tiem nekad nevajadzētu ieslēgt propellerus, kad ūdenslīdēji atrodas ūdenī. Modrs apkalpes loceklis vajāšanas laivā, kas ir gatavs uzņemt ūdenslīdējus, ir būtisks ūdenslīdēju drošībai.

The Makers īsi pirms uzņemšanas (ASV krasta apsardze)

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana mest, tomēr neizdevās. Kā Kim Maker ziņoja Oklahomas Channel 9 TV: mēs “laivu vispār nevaram redzēt, bet visu laiku domājām, ka viņi nosūtīs laivu, viņi nosūtīs laivu, taču viņiem bija dažādi apstākļi, kas brauc uz laivas.

"Daudz grūti runāt. Mēs tur nebijām, tāpēc mēs saņemam dažādus ziņojumus no dažādiem cilvēkiem. Viņi nekad nav sūtījuši laivu.

Viņi nekad nav nosūtījuši laivu? Neapzinīgi. Vai tas bija nolaists? Vai kapteinis atteicās? “Vai neviens ar to nebrauktu vētrainās jūras dēļ? Vai viņi bija zaudējuši Makeru virzienu?

Tas ir kaut kas, ko mēs visi esam pelnījuši zināt. Mūsu rakstā par ūdenslīdēju kļūdām pašreizējā numurā Apakšstraume, mēs paskaidrojam, ka atklāta kļūdu apspriešana ir ļoti svarīga, lai palīdzētu citiem izvairīties no tām pašām kļūdām. Tāpēc mēs visi esam pelnījuši uzzināt visu stāstu par sviestatbilde uz tās pazudušajiem ūdenslīdējiem.

Mēs ziņosim vēlreiz, kad uzzināsim vairāk. Ja jūs atradāties uz klāja sviest vai zināt kādu, kas bija, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu Zemstrāva.

Apakšstraume, ASV bezpeļņas organizācija, izdod ikmēneša, tikai abonēšanas, informatīvo izdevumu bez reklāmām kopš 1975.

