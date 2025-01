Jūsu pasaules mēroga niršanas šova ceļvedis 2025. gadam

Drīz sāksies Vācijas zābaku šovs, taču neatkarīgi no tā, vai atrodaties Apvienotajā Karalistē (kur tā ir tikai viens šovs!), citur Ziemeļeiropā, Vidusjūrā, Āzijā, Austrālijā vai ASV, šeit ir akvalangistu masu pulcēšanās kalendārs, kas var palīdzēt jums palikt pieslēgts kopienai 2025. gadā.

Dažos gadījumos, īpaši vēlāk gadā, ieejas maksa vēl nav paziņota.

18.–26. JANVĀRIS: Boot Düsseldorf (Starptautiskā laivu izstāde)

Norises vieta: Messe Düsseldorf, Diseldorfa, Vācija

(Messe Dusseldorf / C Tillman)

Niršana ar akvalangu ir tikai daļa no šī visaptverošā ikgadējā gadatirgus, kas aptver visu, sākot no laivām un jahtām līdz ūdens sporta veidiem, kā arī piedāvā interaktīvas izstādes un izstādes.

Kompleksā ir īpaša niršanas sadaļa 12. hallē, kurā ir pieejams niršanas aprīkojums. zemūdens fotogrāfija rīks, treniņš resursi un niršanas galamērķi.

Apmeklētāji var piedalīties praktiskos semināros, skatīties jaunāko niršanas tehnoloģiju tiešraides demonstrācijas un ienirt iekštelpu baseinā. Zilā inovāciju zona ir vieta, kas paredzēta jaunām idejām ilgtspējības un jūras saglabāšanas jomā. Ieejas maksa 21 eiro dienā.

NO 1.-2. FEBRUĀRIS: Duikvaker

Norises vieta: Expo Houten, Nīderlande

(Duikvaker)

Divu dienu pasākums Duikvaker ir lielākais niršanas pasākums Nīderlandē, un šogad tas tiek svinēts 33. gadu ar niršanas aprīkojuma un galamērķu izstādēm, kā arī prezentācijām, kas iedvesmos. Uz četrām skatuvēm un diviem “tematiskajiem galdiem” parādās prezentētāji, darbojas kinoteātris un podkāstu kafejnīca. Dienas ieejas maksa 17.50 eiro.

21.–23. FEBRUĀRIS: Eiropas niršanas šovs (EUDI)

Norises vieta: Bologna Fiere, Boloņa, Itālija

Svinot savu 30. gadu, šis Itālijas pasākums sola demonstrēt vairāk nekā 250 izstādes dalībniekus, sākot no niršanas aprīkojuma ražotājiem un piegādātājiem līdz niršanas ceļojumu rīkotājiem, un tas būs vienas pieturas aģentūra visām ar niršanu saistītām lietām. Semināri un semināri aptver visu, sākot no zemūdens fotogrāfija jaunākajiem sasniegumiem niršanas tehnoloģijā.

Eksperti dalās savās atziņās un pieredzē par dažādām tēmām, izmantojot interaktīvās zonas, kas ļauj apmeklētājiem piedalīties praktiskā pieredzē, tostarp izmēģināt niršanu un komplektu demonstrācijas.

Trīs dienu laikā solītie vairāk nekā 200 pasākumi, izrāde ir veltīta spēcīgas kopības sajūtas veicināšanai nirēju vidū un jūras saglabāšanas un ilgtspējīgas niršanas prakses veicināšanai. Ieeja tiešsaistē maksā 14 eiro, jaunajiem ūdenslīdējiem bez maksas.

21.–23. FEBRUĀRIS: Diving Resort Travel (DRT) šovs, Malaizija

Norises vieta: Kualalumpuras konferenču centrs, Malaizija

Lielākā niršanas izstāžu platforma Āzijā, DRT apgalvo, ka tajā piedalās 2,500 izstādes dalībnieku un 350,000 65 dalībnieku no vairāk nekā 21 valstīm. Šis nav atsevišķs notikums, bet gan astoņi notikumi gada garumā — pārējie ir Šanhajā (23.–11. marts), Taivānā (13.–27. aprīlis), Šenženā (29.–8. jūnijā), Pekinā (10.–5. augustā), Filipīnas (7.–10. septembris), Indija (11.–12. oktobris) un Honkonga (14.–XNUMX. decembris)

Apmeklētāji var sagaidīt dažādu niršanas aprīkojumu, zemūdens fotogrāfija rīku un niršanas ceļojumi pakalpojumi, ar semināriem no niršanas nozares ekspertiem un tiešraides demonstrācijām. Uzzini vairāk.

1.–2. MARTS: GO Diving Show (The UK Dive Show) Norises vieta: NAEC Stoneleigh Park, Koventri, Lielbritānija (Džeisons Brauns / Go Diving) GO Diving Show ir ikgadējs notikums Apvienotās Karalistes nirējiem, un tas katru gadu kļūst arvien lielāks un populārāks. Tas ir piepildīts ar aizraujošu pieredzi, tostarp interaktīviem eksponātiem, daudzu atzītu niršanas ekspertu prezentācijām un praktiskām darbnīcām. Parādot jaunākos sasniegumus niršanas aprīkojuma jomā, treniņš resursi un brīvdiena galamērķiem, GO Diving piedāvā platformu potenciālajiem, jauniem un pieredzējušiem nirējiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir atpūtas vai tehniski. Galvenajā, tehniskajā, Apvienotajā Karalistē un Foto/Iedvesmas posmos ir pilns skaļruņu saraksts ar šī gada mirdzošo sastāvu, kuru vadīs TV favorīti Stīvs Bekšals un Montijs Hols un NEEMO Aquanaut Dawn Kernagis. (Džeisons Brauns / Go Diving) Apmeklētājiem, kas iegādājas biļeti līdz 2. janvārim, ir pieejams 1 par 31 biļešu piedāvājums (katras personas biļete maksā tikai £10.19), kā arī bezmaksas autostāvvieta, un, tā kā NAEC atrodas tik centrā un līdz ar to ir pieejams, tas piedāvā ļoti izdevīgu pieredzi. Uzziniet vairāk un rezervējiet šeit.

15.–16. MARTS: ADEX Okeāna festivāls / OZTek Austrālija

Norises vieta: Sidnejas Starptautiskais konferenču un izstāžu centrs, Austrālija

ADEX (Asia Dive Expo) niršanas un ceļojumu šovs sadarbojas ar OZTek Advanced Diving Conference Austrālijā atklāšanas izmēģinājuma pasākumā, kas paredzēts dažādām gaumēm. ADEX saka, ka tā laipni gaida ikvienu, sākot no iesācējiem un ģimenēm līdz pieredzējušiem nirējiem, ar īpaši izstrādātām programmām un svētkiem, kas paredzēti, lai iedvesmotu aizraušanos ar okeānu, savukārt OZTek nodrošina skaidru tehnisko niršanu. Cenu noteikšana ietver sarežģītas iespējas, bet sākas no 10 ASV dolāriem.

28.-30. MARTS: Vidusjūras niršanas šovs

Norises vieta: Fira de Barcelona, ​​Spānija

(Vidusjūras niršanas šovs)

Šī trīs dienu izrāde, kas līdz šim ir 25. gads, piedāvā dažādu niršanas aprīkojumu, ceļojumu galamērķus un darbnīcas. Sagaidiet plašu skaļruņu klāstu, kā arī izmēģiniet niršanu un demonstrācijas baseinā. Ieejas maksa 12 eiro.

4.–6. APRĪLIS: Asia Dive Expo (ADEX)

Norises vieta: Suntec Singapore konferenču un izstāžu centrs, Singapūra

ADEX 31. gadā atzīmē savu 2025. gadadienu, koncentrējoties uz jūras saglabāšanu un zemūdens attēlu veidošanu. Viens no lielākajiem niršanas šoviem Āzijas un Klusā okeāna reģionā, tas aptver plašu niršanas interešu loku, sākot no niršanas aprīkojuma un ceļojumiem līdz zemūdens attēlu veidošanai, jūras bioloģijai, tehniskajai niršanai un brīvā niršanai.

Gaidiet dzīvās izrādes, filmu seansus, paneļdiskusijas un praktiskas aktivitātes, piemēram, zemūdens dronus un niršanas simulatorus.

ADEX arī uzsver vides aizsardzību un ilgtspējību, izmantojot iniciatīvu Voice of the Ocean un ar to saistītos pasākumus Fotogrāfiju un videogrāfiju konkurss atspoguļos šī gada tēmas “Galvkāji” un “Dzīvnieku uzvedība”. Vairāk atrodiet šeit.

22.–25. MAIJS: Taizemes niršanas izstāde (TDEX)

Norises vieta: Karalienes Sirikitas Nacionālais konferenču centrs, Bangkoka, Taizeme

(TDEX)

TDEX apgalvo, ka kalpo kā “Īsts Āzijas niršanas centrs” un darbojas kopš 2004. gada. Tajā uzsvars tiek likts uz niršanas tūrismu, taču tajā ir pieejams plašs izstādes dalībnieku klāsts, sākot no ceļojumu operatoriem līdz niršanas aprīkojuma piegādātājiem. Ir arī an zemūdens fotogrāfija konkurss un izstādes un profesionālās lekcijas. Vairāk atrodiet vietnē.

NO 31. MAIJS – 1. JŪNIJS: akvalangs

Norises vieta: Longbīčas konferenču centrs, Longbīča, Kalifornija

(akvalangu šovs)

Scuba Show ir viena no lielākajām un visilgāk notiekošajām niršanas izstādēm ASV. Ar vairāk nekā 6,500 kvadrātmetru lielu izstāžu telpu tajā ir simtiem stendu, kas demonstrē jaunāko niršanas aprīkojumu un ceļojumu galamērķus. Ir semināri un klīnikas, ko rīko ASV labi zināmi nozares eksperti, kas aptver plašu tēmu klāstu, kas paredzētas iesācēju un pieredzējušu nirēju iesaistīšanai.

Ir pieejams 68,000 10 litru baseins izmēģinājuma niršanai, kā arī citas aktivitātes bērniem vecumā no XNUMX gadiem, kā arī sestdienas vakara ballīte, kas piedāvā viesiem iespēju sazināties ar citiem nirējiem. Sīkāku informāciju skatiet šeit.

13.–15. JŪNIJS: Malaizijas starptautiskā niršanas izstāde (MIDE)

Norises vieta: Malaizijas Starptautiskais tirdzniecības un izstāžu centrs (MITEC), Kualalumpura

Malaizijas niršanas nozarei veltītā MIDE ietver forumus, izstādes un sadarbības iespējas. Tēmas ir dažādas, sākot no jūras saglabāšanas līdz niršanas izglītībai, un tādas ir zemūdens fotogrāfija konkursi, niršanas izglītības nodarbības un jaunākā niršanas aprīkojuma izstādes. Ieejas maksa ir 8 ringgi (£1.45).

6.-7. SEPTEMBRIS: GO Diving ANZ šovs Norises vieta: Sidnejas izstāžu laukums, Sidneja, Austrālija (GO Diving ANZ) Šī izrāde piedzīvoja lielu debiju 2024. gadā, un ar izstāžu zonu, kas ir 5,000 kvadrātmetru platībā, tās otrajā izbraucienā tiek piedāvāti visprogresīvākie niršanas piederumi, zemūdens fotografēšana un jau tā strauji augošs skaļruņu klāsts. Interaktīvā pieredze ietver lielu izmēģinājuma niršanas baseinu un vairākus praktiskus seminārus. Runātāji būs slaveni eksperti visās jomās, sākot no attēlu veidošanas un tehniskās niršanas līdz jūras dzīvībai un saglabāšanai. Austrālijas un Jaunzēlandes vietējiem spīdekļiem pievienosies virkne starptautisku personību, daudzas no tām pazīstamas no TV un filmām. Lai iegūtu priekšstatu par skaļruņu kalibru, jums tikai jāaplūko pagājušā gada zvaigžņu sastāvs. Šīs ģimenei draudzīgās izrādes mērķis ir iedvesmot visu vecumu nirējus ar aktivitātēm, kas paredzētas gan iesācēju, gan pieredzējušu nirēju iesaistīšanai un izglītošanai. Tas ir ideāli piemērots, lai savienotu niršanas kopienu un dalītos ar jaunākajiem sasniegumiem un tendencēm niršanas jomā. Uzzini vairāk.

NO 17.-19.OKTOBRIS: Niršanas sarunas

Norises vieta: Cordoaria Nacional, Lisabona, Portugāle

(Niršanas sarunas)

Šī ir ne tik daudz izstāde, bet gan tikšanās iedvesmojošiem runātājiem – izciliem nirējiem, novatoriem un zemūdens pētniekiem, kuri dalās revolucionārajos projektos un atklājumos. Šī gada sastāvs vēl nav paziņots, taču tas piesaista lielus vārdus.

Pasākumā tiek piedāvātas prezentācijas, debates un praktiskas darbnīcas, kas ļauj apmeklētājiem mācīties no nozares ekspertiem un iegremdēties jaunākajās niršanas tehnoloģijās. Organizators Dive Portugal iesaka apvienot apmeklējumu ar niršanas braucienu, ja braucat jebkurā attālumā. Dienas biļetes maksā 35 eiro un nedēļas nogales biļete 50 eiro.

NO 11.-14.NOVEMBRIS: DEMA šovs

Norises vieta: Orindžas apgabala konferenču centrs, Orlando, Florida

(Nehrams 2020)

DEMA ir ikgadējs niršanas nozares sadarbības pasākums ar semināriem, darbnīcām, izglītojošām sesijām un jaunāko niršanas aprīkojumu un tehnoloģijām.

Niršanas aprīkojuma un mārketinga asociācijas organizētais pasākums ir viens no nozīmīgākajiem starptautiskajiem pasākumiem, kas paredzēti tikai niršanas nozarei, lai gan gadu gaitā tas ir kļuvis par ceļošanu un jaunu produktu ieviešanu.

Tas ir liels notikums, kas piepildīts ar izglītojošiem semināriem, darbnīcām un eksponātiem, kas piedāvā jaunāko niršanas aprīkojumu, tehnoloģijas un ceļojumu galamērķus. Tas galvenokārt ir paredzēts nozares profesionāļiem, un tas piesaista vairāk nekā 9,000 apmeklētāju un vairāk nekā 500 ražotāju. Sīkāka informācija par gada niršanas šovu kalendāra kulmināciju vēl nav paziņota, taču jūs varat sekojiet tās gaitai šeit.