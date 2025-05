SeeDeep maināmās brilles piedāvā nirēju elastību

SeeDeep briļļu ideja, kas der virs standarta niršanas brillēm,maska tika ieviests uz Divernet lasītāji 2023. gada vidū, kad holandiešu izgudrotāji vēl atradās kolektīvās finansēšanas posmā, taču uzņēmums vēlas informēt nirējus, ka tā produkts tagad ir pieejams tirgū.

Šīs zemūdens brilles piedāvā alternatīvu ieguldījumiem recepšu briļļu iegādei. maska tiem tālredzīgajiem nirējiem, kuriem niršanas laikā nepieciešama lielāka elastība, saka SeeDeep.

Lietotāji var uzlikt vai noņemt brilles zem ūdens, kad nepieciešama tuvplāna redze, un regulējama gumijas siksniņa stingri notur tās vietā. Kad tās ir uzliktas, tās var pārvietot uz augšu un uz leju. maskaatkarībā no tā, vai nirējs vēlas skatīties uz augšu, uz leju vai uz priekšu.

Tiek apgalvots, ka līmējoša silikona virsma, kas uzklāta uz diviem mīkstiem spilventiņiem briļļu aizmugurē, nostiprina tās izvēlētajā pozīcijā, izmantojot berzi.

Lēcas ir izgatavotas no polikarbonāta ar pretskrāpējumu pārklājumu, un rāmis ir no anodēta alumīnija. Lietotājs tagad var izvēlēties no septiņām, nevis sākotnēji četrām dioptrijām: +1, +1.25, +1.5, +1.75, +2, +2.5 un +3, un SeeDeep tagad var piedāvāt arī jebkuras divas no šīm dioptrijām vienā briļļu pārī, ja nepieciešams.

Kad netiek lietots, 25 g specifikācijas tiek glabātas mīkstā neoprēna maciņā, kas piestiprināts pie karabīnes.

Papildus pieejamais SeeDeep ceļot lieta ir pieejama bez maksas Divernet lasītājiem

SeeDeep brilles ir pieejamas zilā vai antracīta pelēkā krāsā par 70 mārciņām, un tās ir pieejamas no SeeDeep Diving OpticsPapildus mīkstajam futrālim ir pieejams arī papildu aizsargslānis. ceļot futrāļa cena ir 8 mārciņas, lai gan tas ir bez maksas briļļu pircējiem, kuri min vārdu "DIVERNET", veicot pirkumu.

