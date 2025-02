StingBlade nosmeļ medūzu stiebrus

at

at 9: 20 am

StingBlade ir jauns skrāpēšanas rīks, kas paredzēts dažu nirēju dzīvības nelaimes – medūzu dzēliena – ārstēšanai.

Ja iedzēla atklātā miesas vietā, instinktīvi pieskaroties vai berzējot to ar rokām, dzēlieni, kas jau ir iekļuvuši ādā, vienkārši iespiež ķermenī tālāk, atbrīvojot un iedzenot toksīnus arī iekšpusē, norāda ražotājs.

Uzņēmums arī noraidoši vērtē senās idejas par etiķa vai urīna lietošanu ārkārtas gadījumos. Tā vietā teikts, ka tā rīku var lietot mērķtiecīgās vietās, lai neitralizētu mikrostieņus, noņemot tos, pirms tos var aktivizēt, un novēršot sekundāru dzēlienu un sāpes.

Pēc iespējas ātrāk skarto zonu var iegremdēt karstā ūdenī vai aukstā sālsūdenī, ja tas nav pieejams, taču nekādā gadījumā aukstā saldūdenī, kas izdalīs vairāk toksīnu, saka StingBlade.

Produkts ir Marka Daira ideja, kurš pieder asmeņu ražotāju saimei, kas nāca klajā ar Wilkinson Sword's Bonded Edge skuvekļiem. Tas ir izgatavots ilgtspējīgi, izmantojot reģenerētus zvejas tīklus, un ir nosvērts, lai nodrošinātu neitrālu peldspēju.

Zaļās krāsas pamata skrāpis StingBlade Personal maksā £30, un lietotājs to var nēsāt visur, kur tas varētu būt nepieciešams, savukārt sarkanā Super Blade Professional versija par £55 ir paredzēta “detalizētākai apstrādei” pludmalē vai niršanas laikā. centrā.

Maināms titāna asmeņu mehānisms ļauj nomainīt asmeņus, lai saglabātu to aso precizitāti. StingBlade ir Lielbritānijā ražots, un to var iegādāties no ražotāja mājas lapa vai Amazon.

Arī pakalpojumā Divernet: 5 MEDUSU SUGAS, KAS JŪS VARAT REDZĒT BIEŽĀK AK SILTAJĀS JŪRĀS, ATRISINĀTS: MĪKLA 'DZELTĪŠAIS ŪDENS', INDĪGAS RAIDĪBAS KUSTĪBĀ