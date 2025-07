Labākās niršanas somas niršanas ceļojumiem 2025. gadā

Krāmējot mantas starptautiskam niršanas ceļojumam, parasts čemodāns vienkārši nederēs. Niršanas laikā nenoliedzami ir slapjš, aprīkojums ir apjomīgs, un nekas nesabojā atvaļinājumu ātrāk kā bojājumi. regulatori vai izmirkušus hidrotērpus. Tur ir labākā niršanas vieta somas ceļošanai nāciet iekšā. Šie niršanas somas ir īpaši izstrādāti mitru iekārtu apstrādei, nodrošina nodalījumus regulatori, šļūtenes, kameras un bieži satiek aviokompāniju turpiniet vai pārbaudīts soma specifikācijas. Un nē, niršanas ceļojumi nav paredzēti tikai vasarai. Neatkarīgi no tā, vai dzenāties pakaļ aukstūdens radībām vai tropiskajiem rifiem ziemā, pareiza aprīkojuma loģistika ir svarīga.

Mūsu ceļošanai draudzīgu niršanas vietu saraksts bagāža laidumi turpinietdraudzīgas iespējas, kā arī lielāki rūtiņi bagāža izvēles iespējas Ir pieejami augstākās klases dizaini, ilgtspējīgas konstrukcijas, lidojiet ar vienu...soma iestatījumi un pat bonusa niršana-foto speciālista risinājums.

Mēs paskatījāmies somas sākot no budžeta līdz ballistiskai klasei, svēršanas funkcijas, piemēram, izturību, drenāžu, pārvadāšanas vieglumu un regulators/krātuves vieta. Beigās jūs zināsiet, kura soma ir vislabākais kopumā, vislabākais tālsatiksmes lidojumiem, vislabākais turpiniet, labākais budžets un vislabākais zemūdens fotogrāfiem, kā arī jūs varētu iegūt dažus gudrus padomus mantu iesaiņošanai regulatori, maskasun BCDs gaisa satiksmei.

Aqualung Explorer II sporta soma — 70 £/89 USD

Aqualung Explorer II Duffel ir izturīga un daudzpusīga soma, kas īpaši izstrādāta nirējiem, kuri bieži pārvietojas, un tās tilpums ir no 46 līdz 60 litriem. soma Izgatavots no 1680D poliestera un paredzēts gan mitram, gan sausam aprīkojumam. Tam ir ūdensnecaurlaidīga iekšējā odere, vairāki nodalījumi un polsterējums. mugursoma siksnas brīvroku pārvadāšanai pāri smilšainiem dokiem vai noslogotiem termināļiem. Tas pat atbilst dažu (nebudžeta) aviokompāniju prasībām. bagāža Prasības.

Aqualung Explorer II Duffel ceļojumu soma Soma

Tā plašā U veida atvere nodrošina ātru un ērtu piekļuvi, un izturīgais apakšējais panelis nodrošina tā stabilitāti, kad lietas kļūst smagas. Ideāli piemērots kā modulārs papildinājums vai kompakts galvenais elements. soma minimālistiem.

Pros:

Vairākas pārnēsāšanas iespējas ceļošanas elastībai

Izturīgs audums un apakšējās daļas aizsardzība

Mīnusi:

Nav riteņu

Varētu nebūt turpiniet saderīgs pilnībā iepakotiem vai budžeta lidojumiem



Subea 90 litru niršanas soma uz riteņiem — 129 £/170 USD

Lielākā daļa cilvēku zina par Decathlon izdevīgo un labi novērtēto sporta aprīkojumu, bet vai zinājāt, ka viņiem ir labs niršanas piederumu klāsts? No Decathlon niršanai paredzētās Subea līnijas šis 90 litru tilpuma uz riteņiem... soma piedāvā ievērojamu ietilpību par pārsteidzoši pieņemamu cenu. Izgatavots ar pastiprinātām vīlēm un ūdeni atgrūdošu iekšpusi, tas ir ideāli piemērots ceļotājiem ar pilnu ekipējumu īsākos braucienos.

Subea 90 L niršanas krēsls uz riteņiem Soma

Platā atvere un U veida rāvējslēdzējs augšpusē atvieglo BCD iekraušanu, spurasun hidrotērpus, savukārt drenāžas atveres palīdz uzturēt lietas svaigas. Iebūvētās kompresijas siksnas un izturīgie rokturi padara aprīkojuma pārvadāšanu lidostās vai niršanas laivās pavisam vienkāršu. soma ir ideāla izvēle iesācējiem nirējiem vai tiem, kam ir ierobežots budžets.

Pros:

Lieliska vērtība niršanai ar riteņiem soma

Liela ietilpība pilniem niršanas aprīkojuma komplektiem

Mīnusi:

Riteņi varētu ciest grūtības uz nelīdzena reljefa

Nav atsevišķa regulēšanas vai kameras polsterējuma

Ne vienmēr pieejams ārpus Apvienotās Karalistes un ES



DynamicNord LTR-110 ratiņu soma – 235 £/280 USD

Šis augstākās kvalitātes veltnis soma ir izstrādāts niršanas ekspedīcijām ar milzīgu 110 litru ietilpību. DynamicNord skandināvu dizaina izjūta šeit satiekas ar nopietnu funkcionalitāti. Iedomājieties nodilumizturīgu TPU apvalku, pārāk lielus, robustus riteņus, teleskopisko rokturi un ārējo piekļuvi slapjam/sausajam aprīkojumam. Noņemamā iekšējā... soma nodrošina elastību dienas niršanām vai mitra aprīkojuma atdalīšanai.

DynamicNord LTR-110 ratiņi Soma

šis soma Tukšā stāvoklī tas nav viegls – vairāk nekā piecu kilogramu svars, taču tā priekšrocības sniedz aizsardzība, pārdomāts izkārtojums un milzīgais tilpums. Ideāli piemērots tālsatiksmes nirējiem, kuri nēsā līdzi pilnu aprīkojumu, kā arī papildu lietas, piemēram, kameras vai sausos tērpus.

Pros:

Milzīga ietilpība ar iekšējo modulāro žāvēšanu soma

Izturīgs un ilgmūžīgs, piemērots aviokompāniju ceļojumu laikā radītiem bojājumiem

Mīnusi:

Smags, pat tukšs

Augstākās cenas punkts, ja niršanas braucieni ir reti



SeaLife Photo Pro mugursoma — 115 £/150 USD

Pielāgots zemūdens fotogrāfiem — SeaLife foto profesionālis Mugursoma Nodrošina nopietnu aizsardzību jūsu kamerai, zibspuldzēm, gaismām un aksesuāriem, neatklājot tā saturu. Tā izturīgais, ūdensnecaurlaidīgais neilona ārējais slānis ir apvienots ar mīkstiem, polsterētiem, pielāgojamiem nodalījumiem, kas ir ideāli piemēroti trauslu priekšmetu drošai glabāšanai lidojumu un laivu pārbraucienu laikā.

Jūras dzīve foto profesionālis Mugursoma

Ar pieticīgu 26 litru ietilpību tas ir ideāli piemērots kā turpiniet pavadonis vai otrais soma blakus jūsu galvenajam bagāžaVairāki iekšējie nodalījumi ļauj sakārtot sīkumus, un aizmugurējā nodalījumā ērti ietilps 13 collu klēpjdators.

Pros:

Lieliska aizsardzība delikātiem kameras aprīkojumiem

Ratiņu uzmava ērtai savienošanai ar rullīti somas

Mīnusi:

Pārāk mazs vispārējam niršanas aprīkojumam

Nav ūdensizturīgs – tikai ūdensizturīgs



Scubapro SPORT Mesh95 – 61 £/90 USD

Nirējiem, kuri vēlas ātru žāvēšanu un ērtu piekļuvi, šis 95 litru sieta rullītis ir tieši tas, ko vēlaties. Scubapro dizainam ir liels sieta korpuss, kas ļauj mitrajam aprīkojumam elpot un notecēt, to nesot cauri smilšainiem moliem vai kūrortu vestibiliem.

Scubapro SPORT Mesh95 niršanas ... Soma

Sport Mesh nav lidojums soma, jo aizsardzība ir diezgan ierobežota, bet, ja jums ir vieta, tad soma salokāms mazā izmērā, ja plānojat daudz niršanas brīvdienās. Tas ir ideāli piemērots siltu ūdeņu braucieniem ar ikdienas niršanu, kas nozīmē mazāku apjomu kūrortā.

Pros:

Iztukšo un izvēdina aprīkojumu, atrodoties ceļā

Viegli tīrāms un iesaiņojams starp niršanas reizēm

Mīnusi:

Nav ideāli piemērots trauslam aprīkojumam, izņemot dienas niršanu

Ierobežota iekšējā organizācija



Cressi Moby 3 ratiņu soma – 179 £/210 USD

Cressi Moby 3 ir kompakts modelis pārbaudītajā un klasiskajā Moby sērijā. Tas piedāvā stabilu 100 litru ietilpību izturīgā rullīšu formātā. Izgatavots no izturīga 300/400 denjē auduma, tas iespaidīgi līdzsvaro izturību un svaru, sverot mazāk nekā piecus kilogramus. Lieli riteņi, teleskopisks rokturis un vairāki polsterēti rokturi padara to viegli manevrējamu pat pilnībā piekrautu.

Cressi Moby 3 ratiņi Soma

Galvenajā nodalījumā var ērti ievietot saliekamās gultas veļa un hidrotērpus, savukārt vairākas ārējās kabatas ar rāvējslēdzējiem piedāvā vietu aksesuāriem, maskasvai ceļojumu dokumentiem. Ir pat īpaši izstrādāti spura kabatas abās pusēs. Tas nav uzkrītošs, taču ir stilīgs, funkcionāls, uzticams un īpaši paredzēts niršanas misijām.

Pros:

Stabila konstrukcijas kvalitāte ar daudz vietas

Lieliska vērtība tālsatiksmes niršanas braucieniem

Mīnusi:

Nav atsevišķu mitru/sausu zonu

Nedaudz apjomīgs, ja nav pilnībā iepakots



Stahlsac tērauda 22 collu rokas bagāža – 300 GBP / 280 USD

Izgatavots atbilstoši aviokompāniju specifikācijām, šis 40 litru turpiniet Apvieno izturīgu rāmi ar augstas klases niršanai paredzētu dizainu. Iekšējie nodalījumi ir sadalīti mitrajā un sausajā nodalījumā, padarot to ideāli piemērotu uzglabāšanai. regulatori, īsie biksītes un niršanas datori kopā ar savu nedēļas nogales apģērbu.

Stahlsac tērauds 22 collas Turpiniet

Stahlsac līnija “Steel” ir pazīstama ar ūdensnecaurlaidīgajiem, izturīgajiem rāvējslēdzējiem, sprādziendrošajiem riteņiem un turpiniet atbilstība prasībām pat pilnībā iepakotā stāvoklī. Cena ir augsta pārnēsāšanai rokās, taču tāda pati ir arī izturība, un to nodrošina stabila reputācija. Varat arī nomainīt rāmi un riteņus, kas nozīmē vēl ilgāku kalpošanas laiku!

Pros:

Optimizēts ceļojumiem ar gaisa transportu un trausliem ekipējumam

Profesionāls izskats un izjūta

Mīnusi:

Smagākā pusē, lai nēsātu rokas

Dārgs ikdienas lietošanai



Ceturtā elementa ekspedīcijas sērijas sporta soma — 120 £/195 USD

Šis ilgtspējīgi izstrādātais 90 litru sporta somu komplekts no videi draudzīgā zīmola Fourth Element ir izgatavots no pārstrādāta poliestera un tam ir minimālistisks, bet ļoti funkcionāls dizains. Tas ir ūdensizturīgs, saspiežams un pārsteidzoši viegls, padarot to par iecienītu nirēju vidū, kuri rūpējas par savu svaru un vietu.

Ceturtā elementa ekspedīcijas sērijas sporta soma

Ārējās margrietiņu virtenes nodrošina modulāru iepakošanu, un U-veida rāvējslēdzējs nodrošina ērtu piekļuvi aprīkojumam. Lai gan tas nav tik izturīgs kā cieto kastu ratiņi, tā zemā profila dizains, polsterētas mugursomas pārnēsāšanas siksnas un augstas kvalitātes aizdares padara to ideāli piemērotu dzīvošanai uz klāja vai minimālistiskiem niršanas ceļojumiem.

Pros:

Viegls, iepakojams un ilgtspējīgs

Lieliska daudzpusība mitrā/sausā veidā

Mīnusi:

Nav riteņu vai stingra rāmja

Vislabāk piemērots mīkstiem ekipējuma korpusiem, nevis cietiem futrāļiem



Eagle Creek ORV divu riteņu 2 collu bagāžnieks – £30 / $380

Nav paredzēts tikai niršanai, bet ir iecienīts ceļojošo nirēju vidū štatos tā izturīgās konstrukcijas, mūža garantijas un stabilā iekšējā tilpuma dēļ. ORV bagāžnieks ir 110 litru monstrs ar izturīgiem riteņiem, stiprinājuma punktiem, ārējām mitrām kabatām un pastiprinātiem stūriem. Tam pat ir savs pudeļu attaisāmais!

Eagle Creek ORV 2 riteņu 30 collu bagāžnieks

Lai gan tam nav sieta drenāžas vai niršanas zīmola, daudzi profesionāļi to izmanto kā savu iecienītāko niršanas līdzekli bagāža pateicoties tā uzticamībai un izturībai pret laikapstākļiem. Ideāli piemērots tiem, kas ņem līdzi apjomīgus priekšmetus, piemēram, sausos tērpus, spurasvai kameras komplektus garākos starptautiskos ceļojumos.

Pros:

Pietiekami izturīgs gadiem ilgam ļaunprātīgam izmantojumam

Lielisks organizatoriskais izkārtojums

Mīnusi:

Nav īpaši izstrādāts niršanas aprīkojumam

Nav iekšēja polsterējuma reg vai kameras



Mares Cruise mugursoma Pro – 249 £/299 USD

Mares kruīzs Mugursoma Pro ir pārāk liela 140 litru niršanas tūre soma paredzēts tiem, kas ceļo ar lieliem apjomiem un sagaida, ka viņu bagāža lai to varētu apstrādāt. Tam ir izturīgi riteņi, teleskopisks rokturis un pastiprināti stūri, lai izturētu smagā ceļojuma slodzi.

Mares kruīzs Mugursoma profesionālis

Integrēti pārnesumu nodalījumi, atsevišķi spura Kabatas, notekas cilpiņas un kompresijas siksnas nodrošina jūsu aprīkojuma drošību un kārtību. Ideāla rūtaina izvēle starptautiskiem niršanas ceļojumiem un tehnisko nirēju cienītājiem ar apjomīgāku ekipējumu. Tā ir izgatavota no ilgtspējīga r-PET materiāla, lai nodrošinātu videi draudzīgumu.

Pros:

Milzīga starptautisko ceļojumu kapacitāte

Īpaši izstrādāts pilniem niršanas aprīkojumiem

Mīnusi:

Pārāk liels īsiem braucieniem vai turpiniet

Var kļūt smags, ja tas ir maksimāli sapakots



Kopsavilkuma izvēles

Labākais kopumāDynamicNord LTR-110 ratiņi – laba ietilpība ar noņemamu iekšējo nodalījumu soma kas sedz arī dienas niršanas izmaksas kūrortā.

Vislabāk tālsatiksmes lidojumiemMares kruīzs Mugursoma Plusi — izturīga konstrukcija, kas var viegli izturēt divus aprīkojuma komplektus

Labākā rokas bagāžaStahlsac Steel 22 collas — aviokompānijas izmēra, aizsargājošs, izsmalcināts un radīts ilgam kalpošanas laikam.

Labākais budžets: Subea 90 L uz riteņiem — maciņam draudzīgs un pietiekami liels tiem, kas nevēlas tērēt papildu somiņu komplektu. bagāža.

Vislabāk piemērots dienas niršanaiScubapro SPORT Mesh95 – labi izgatavots, bet viegls un salokāms. Ideāli piemērots ikdienas pārvietošanai no viesnīcas uz niršanas laivu un atpakaļ.

Final Word

Stabils niršanas ceļojums soma ir sava svara vērts rifu zivīs. Aizsargājiet savu regulatori ar polsterētām piedurknēm, iztukšojiet BCD nakti un glabājiet kameras polsterētās iekšējās kabatās. Pat minimālistiski niršanas komplekti – maska, regulārs, snorkelēšanas niršana — izmantojiet speciālu soma lai izvairītos no bojājumiem vai griezumiem ar nažiem un svariem. Gudra iepakošana (sarullējiet hidrotērpus, izņemiet baterijas, izmantojiet silikagela paciņas) arī novērš pelējumu un aviokompāniju nodevas.

Pareizais niršanas ceļojums bagāža uztur jūsu aprīkojumu sakārtotu, sausu un lidojumam gatavu, lai jūs varētu koncentrēties uz zemūdens pasaules izpēti, nevis cīnīties ar mitru loģistiku.

Biežāk uzdotie jautājumi

1. Vai varu ņemt līdzi niršanas aprīkojumu? regulators manā rokas bagāžā bagāža?

Ne vienmēr, lai gan vairumā gadījumu, ja vien tas iziet cauri rentgenam, viss ir kārtībā. Apsardzes darbinieki var lūgt to noņemt. regulators tāpēc ir soma kas ļauj viegli noņemt un pārbaudīt. BET vienmēr sazinieties ar aviokompāniju, dažas valstis (mēs runājam par jums, Filipīnām) to neļauj regulatori rokā bagāža lidojumiem, kuru izcelsme ir valstī.

2. Kā es varu iesaiņot BCD lai izvairītos no bojājumiem?

Iztukšojiet gaisu, sarullējiet un ievietojiet to ārējā nodalījumā vai mugursoma sadaļu. Izmantojiet apģērbu kā polsterējumu ap piepūšanas šļūtenēm un sprādzēm, lai samazinātu bojājumu iespējamību. Tās var izturēt pamatīgu triecienu, taču lidostas darbinieki nepārbaudīs, cik labi esat iepakojis.

3. Kā vislabāk izžāvēt savu ekipējumu, dodoties mājās?

Atnesiet sietu somas vai ventilējams veltnis somas lai palīdzētu aprīkojumam nožūt svaigā gaisā starp niršanas reizēm un pa ceļam mājās no dienas niršanas. Izpakojiet un pakariniet aprīkojumu, cik drīz vien iespējams, pēc pēdējās niršanas UN atgriežoties mājās. Mitrs aprīkojums palielina svaru, un, ja to atstāj pārāk ilgi, pat vismazākais mitruma daudzums rada pelējuma risku.