Labākās niršanas maskas 2025. gadā

Strādājot niršanas nozarē kopš 2003. gada, Miks ir veicis vairāk nekā 3,000 niršanas kā instruktors, laivu kruīzu direktors un laivu vadītājs. Laikā no 2011. līdz 2025. gadam Miks noslaucīja savu aprīkojumu un strādāja par rezervāciju konsultantu, mārketinga vadītāju un komerciālo vadītāju lielā niršanas laivu nozares uzņēmumā, sadarbojoties ar neskaitāmiem niršanas uzņēmumiem visā pasaulē. Kaut kādā veidā viņš ir atradis laiku nirt visā pasaulē dažos no labākajiem niršanas galamērķiem no Komodo līdz Azoru salām un Galapagu salām. 2025. gadā Miks kopā ar sievu nodibināja digitālā biznesa konsultāciju uzņēmumu, lai palīdzētu maziem un vidējiem niršanas uzņēmumiem.