Labākie niršanas regulatori 2025. gadā

Akvalangs regulatori ir krietni mainījušies kopš Žaka Kusto pieprasījuma pirmsākumiem regulators. Šodienas regulators Tirgū ir pieejamas uzlabotas virzuļu un diafragmu konstrukcijas ar līdzsvarotām, nesabalansētām un pat pārāk līdzsvarotām sistēmām. Diafragmas pakāpes parasti ir izturīgas pret sasalšanu aukstā ūdenī, savukārt virzuļu pakāpes piedāvā lielāku gaisa plūsmu un izturību. Sabalansētas pirmās pakāpes nodrošina vienmērīgu elpošanas piepūli neatkarīgi no balona spiediena vai dziļuma, savukārt nesabalansētas iespējas joprojām labi kalpo budžetam apzinīgiem nirējiem. Tātad, tāpat kā ar jebko dzīvē, ideālā izvēle ir atkarīga tieši no tā, ko meklējat.

Labākais niršanas regulatoru klāsts 2025. gadā

Mūsu 2025. gada klāsts aptver gan sākuma līmeņa, gan profesionālās klases ierīces. regulatori, cenas norādītas GBP un USD. Mēs esam apskatījuši 12 pašreizējos modeļus, pamatojoties uz elpošanas veiktspēju, uzticamību aukstā ūdenī, svaru, ērtu lietošanu ceļojot un apkopes vienkāršību. Zīmolu vidū ir Scubapro, Apeks, Atomic Aquatics, Mares, XS Scuba, SEAC, Aqualung, Dive Rite, Cressi un Halcyon. Sagaidiet balansētu un diafragmas tipa peldriņķu izvēli. regulatori, intuitīvi otrās pakāpes elpošanas regulētāji un grozāmas pieslēgvietas šļūteņu novietošanai bez klibošanas.

Neatkarīgi no tā, vai gatavojaties aukstā ūdens izbraucieniem, tehniskajai niršanai vai vieglam ceļojumu aprīkojumam, šajā sarakstā ir kaut kas tieši jums. Katra izvēle uzsver gan pirmā, gan otrā līmeņa veiktspēju: vieglu elpošanu, uzticamību un praktisku dizainu nirējiem ar reālām prasībām.

Scubapro MK25 EVO + S620 Ti — 880 £/1185 $

Scubapro MK25 EVO un S620 Ti ir stabila iekārta, kas radīta sarežģītiem apstākļiem un pieredzējušiem nirējiem. Izvēlēta par mūsu labāko universālo ierīci 2024. gadā, MK25 EVO ir līdzsvarota virzuļa pirmā pakāpe, kas nodrošina īpaši ātru gaisa plūsmu un vienmērīgu elpošanu jebkurā dziļumā vai balona spiedienā. Tai ir piecas zemspiediena atveres uz grozāma tornīša, kas ir ideāli piemērotas tehniskām vai sānu montāžas konfigurācijām, kā arī divas zemspiediena atveres.

Scubapro MK25 un S620 Ti

Apvienojumā ar S620 Ti otro pakāpi, kam ir viegls, pilnībā titāna stobrs, regulējama ieelpas pretestība un Venturi vadība, šī ierīce... regulators izcili darbojas gan aukstā, gan siltā ūdenī. Pateicoties Scubapro paplašinātajai siltumizolācijas sistēmai (XTIS), tā saglabā ledus izturību, vienlaikus saglabājot augstākās klases elpošanas veiktspēju. Tā ir stabila ilgtermiņa investīcija nirējiem, kuriem prioritāte ir vienmērīga, bez piepūles ieelpošana un izturība.

Pros:

Lieliska gaisa plūsma un aukstā ūdens veiktspēja

Titāna vieglums

Mīnusi:

Premium cena

Ne pati skaistākā sistēma, kāda tur ir

Apeks EVX200 – 792 mārciņas / 1099 ASV dolāri

Apeks EVX2024, kas tika izlaists 200. gada beigās, aizstāj slaveno XTX200 ar nozīmīgiem uzlabojumiem nopietniem un tehniskiem nirējiem. Tā hromētajam misiņa pirmajam posmam ir integrētas siltumapmaiņas ribas, rievota diafragmas skava un pilnīgs vides blīvējums ar automātisko aizvēršanas ierīci (ACD), padarot to īpaši izturīgu aukstā vai dūņainā ūdenī. Pārāk līdzsvarotā diafragmas tehnoloģija palielina vidēja spiediena padevi ātrāk nekā apkārtējais spiediens, nodrošinot vieglu elpošanu pat dziļumā.

Apex EVX200 Regulators Noteikt

Otrajā posmā ir iekļauta regulējama ieelpas pretestība, Venturi vadība un maināmi izplūdes T veida savienojumi burbuļu virzienam, kas abi ir īpaši noderīgi fotogrāfiem. regulators vienmērīgi elpo pat pie liela dziļuma un gaisa patēriņa, un tā modulārais dizains nodrošina ērtu apkopi un konfigurēšanu. Neatkarīgi no tā, vai nirstat Ziemeļjūrā, dubļainā vrakā vai kristāldzidrās, aukstās alās, šis reg gredzens piedāvā nemainīgu veiktspēju un pārliecību zem spiediena.

Pros:



Īpaša aukstā ūdens uzticamība

Modulārs un apkalpojams

Gatavs tehnoloģijām

Mīnusi:



Smagākas nekā minimālistiskas ceļošanas iespējas

Dārgāks nekā sākuma līmeņa aprīkojums

Atomic Aquatics T3 titāns – 2049 mārciņas / 2370 ASV dolāri

Jā, kā Atomic Aquatics klāsta flagmanis tas ir dārgs, taču, ja jūsu prioritāte ir svars, izturība pret koroziju un elpojamība, Atomic T3 ir grūti pārspēt. Šis īpaši vieglais modelis ir gandrīz pilnībā izgatavots no titāna. regulators (tikai 771 g) ir paredzēts nopietniem nirējiem, kuri bieži ceļo un nirst dažādās vidēs. Pirmais posms ir līdzsvarots caurplūdes virzulis ar noslēgtu kameru lietošanai aukstā ūdenī.

Atomic Aquatics T3 Regulators Noteikt

Otrajā posmā ir Atomic raksturīgā AFC (automātiskā plūsmas kontrole), kas pielāgo Venturi kanālu atkarībā no dziļuma izmaiņām. Tam ir arī manuāla poga ieelpas precīzai regulēšanai. Apkopes intervāli visa mūža garumā (ik pēc 3 gadiem vai 300 niršanas) palielina tā ilgtermiņa vērtību un palīdzēja padarīt to par labāko ilgtermiņa izvēli mūsu 2024. gada sarakstā. Izgatavošanas kvalitāte ir izcila, lai gan cena liek to apsvērt, ja niršana nav jūsu dzīves prioritāte.

Plusi:



Neticami viegls

Korozijizturīgs titāns

Lielisku sniegumu

Mīnusi:



Dārgi uzreiz

Rezerves daļas un apkope var būt dārga

Mares Ultra 62X + Ultra ADJ – 320 £ / 495 USD

Labākais ceļojums regulators mūsu sarakstā no 2024. gada ir gan kompakts, gan aukstumizturīgs. Mares Ultra 62X + Ultra ADJ otrais posms ir iecienīts nirēju vidū, kuri vēlas izcilu veiktspēju vieglā, ceļojumiem draudzīgā komplektā. 62X ir Mares mazākais un vieglākais pirmais posms, kas lepojas ar automātiskās blīvēšanas tehnoloģiju (AST), lai novērstu ūdens iekļūšanu.

Mares Ultra 62X + Ultra ADJ komplekts

Pārī savienotais Ultra ADJ otrais posms piedāvā mīkstu attīrīšanu, elpošanas pretestības regulēšanu un Mares Twin Power sistēmu, lai pēc pieprasījuma palielinātu gaisa plūsmu. Ar svaru, kas ir nedaudz mazāks par 1 kg, tas ir ideāli piemērots gaisa ceļojumiem, taču pārsteidzoši izturīgs aukstākos apstākļos. Lielisks līdzsvars starp veiktspēju, pārnesamību un cenu, īpaši nirējiem, kuri, visticamāk, svārstās starp tropiskiem un mēreniem ūdeņiem.

Pros:



Viegls un ceļošanai draudzīgs

Cietas aukstā ūdens īpašības

Mīnusi:



Polikarbonāta korpuss ir mazāk izturīgs

Regulēšanas pogas ir mazas ar cimdiem

Scubapro MK17 EVO2 + 370 eiro – 465 mārciņas/789 ASV dolāri

Jaunākā Scubapro MK2024 versija ar C17 otro pakāpi, kas tika laista klajā 370. gada beigās un ir ideāli piemērota nirējiem, kuri novērtē aukstā ūdens uzticamību, nepārtērējot līdzekļus, apvieno izturību ar modernizētu dizainu. MK17 EVO 2 ir līdzsvarota diafragmas pirmā pakāpe, kas ir noslēgta pret piesārņojumu un sasalšanu. Tas padara to par lielisku izvēli gan mērenā, gan aukstā ūdens niršanai.

Scubapro MK17 EVO2 + C370 otrais posms

C370 otrais regulators ir kompakts un viegls, nodrošinot vienmērīgu elpošanu, pateicoties līdzsvarotam vārstam un regulējamai ieelpas piepūles pogai. Lai gan tam trūkst S600 titāna un Venturi vadības, kopējais sniegums par šo cenu joprojām ir iespaidīgi tuvs. Tā vienkāršais dizains un lieliskā konstrukcijas kvalitāte padara šo komplektu ideāli piemērotu gan iesācējiem nirējiem, kuri vēlas attīstīt savu aprīkojumu, gan profesionāļiem, kuri meklē rezerves regulatoru, kas joprojām ir jaudīgs.



Pros:

Pilnībā noslēgts

Viegls un pieejamu cenu

Vienmērīga darbība

Mīnusi:

Mazāk regulēšanas iespēju

Otrajam posmam trūkst augstas klases sajūtas

XS Scuba Xplore – 275 £/365 $

XS Scuba Xplore ir par labu cenu pieejama līdzsvarota diafragma regulators kas par savu cenu piedāvā pārsteidzošu veiktspēju. Otrajā posmā ir gan Venturi, gan elpošanas pretestības regulēšana, kas šajā cenu kategorijā ir retums. Līdzsvarotā diafragmas pirmā pakāpe nodrošina vienmērīgu gaisa plūsmu neatkarīgi no dziļuma vai spiediena balonā, vienlaikus tā ir noslēgta aizsardzībai pret aukstu ūdeni.

XS Scuba Xplore Regulators Noteikt

Tā kompaktais dizains un intuitīvā vadība padara to par gudru izvēli nirējiem, kuri meklē uzticamu aprīkojumu par augstāku cenu. Lai gan tam var nebūt Apeks vai Scubapro zīmola prestiža, veiktspējas testi to pielīdzina dārgākiem modeļiem. Stabils un universāls aprīkojums atpūtas nirējiem, kuri funkcionalitāti vērtē augstāk par spilgtumu.

Pros:



Great value

Regulējama elpošanas piepūle

Aukstā ūdens hermētiski noslēgts



Mīnusi:



Ierobežots atbalsts ārpus ASV

Mazāk atpazīstams zīmols pakalpojumu aprindās

SEAC IT500 ledus – 669 £ / 659 USD

SEAC IT500 Ice ir elegants un moderns modelis. regulators kas līdzsvaro stilu ar reālās pasaules veiktspēju. Līdzsvarotā membrānas pirmā pakāpe nodrošina lielisku elpošanu dažādos dziļumos, un tā ir videi draudzīga, lai pasargātu no dūņām un aukstuma. Tās zemā profila dizains ietver unikālu T-veida izkārtojumu ērtai šļūteņu izvietošanai.

SEAC IT500 ledus reg komplekts ar Octo

Otrais posms ir kompakts, taču tam ir tādas funkcijas kā liela attīrīšanas poga un regulējama Venturi vadība. IT500 izceļas ar tā vienmērīgo, sauso gaisa plūsmu pat tad, ja ir liela slodze vai strauja slodze. Testa nirēji pastāvīgi novērtē tā komfortu un elpojamību, īpaši mēreni aukstā ūdenī. Tā ir laba izvēle gan atpūtas, gan pieredzējušiem nirējiem, kuri vēlas kaut ko uzticamu un nedaudz atšķirīgu no tradicionālajiem zīmoliem.

Pros:



Mierīga, vienmērīga elpošana

Cenā iekļauts otrais posms astoņkājis

Aukstā ūdens vērtējums

Mīnusi:



Nedaudz mazāk pazīstams zīmols

Rezerves daļas var būt grūtāk atrast starptautiskā mērogā.

Aqualung Helix Pro – 413 mārciņas/649 ASV dolāri

Aqualung Helix Pro ir paredzēts nirējiem, kuriem nepieciešama uzticamība siltos un aukstākos ūdeņos, neraugoties uz augstākās klases modeļu svaru vai cenu. Pārāk līdzsvarotā membrānas pirmā pakāpe ir videi draudzīga un kompakta, nodrošinot, ka viss paliek pilnīgi sauss, pateicoties Aqualung automātiskās aizvēršanas ierīcei. Tā kompaktais izmērs atvieglo iesaiņošanu, vienlaikus nodrošinot vienmērīgu darbību.

Aqualung Helix Pro Regulators Noteikt

Helix otrajā pakāpē ir iekļauts siltummainis, un elpošanas pretestība ir zema pat dziļumā. Pateicoties lielizmēra vadības ierīcēm, to ir viegli lietot arī ar cimdiem rokās. Nirējiem, kas izpēta vēsus ūdeņus vai plāno nirt visu gadu, Helix Pro piedāvā sirdsmieru un veiktspēju. Tas ir īpaši pievilcīgs jauniem nirējiem, kuri vēlas aukstumam piemērotu aprīkojumu, neiztērējot pārāk daudz naudas.

Pros:



Lieliskas aukstā ūdens īpašības

Kompakts un labi uzbūvēts

Vidēja cena

Mīnusi:



Nav tik viegls kā titāna varianti

ACD nedaudz sarežģī apkalpošanu

Dive Rite FT1 + XT2 – 490 £ / 650 USD

Šī tehnoloģiski draudzīgā iekārta ir Dive Rite atbilde prasīgām niršanas situācijām un dažādām konfigurācijām. FT1 līdzsvarotās membrānas pirmajā pakāpē ir piecas zemspiediena atveres un rotējošs tornis elastīgai šļūteņu izvietošanai, kas ir ideāli piemērots sānu un aizmugurējām montāžas sistēmām. Tā ir videi draudzīga, padarot to piemērotu aukstām vai dubļainām vidēm.

Dive Rite FT1 un XT2 otrā posma

XT2 otrais posms ir viegls, izturīgs un nodrošina vienmērīgu, regulējamu gaisa plūsmu: radīts alu, vraku un tehnisko niršanu vajadzībām. Dive Rite regulatori ir pazīstami ar modularitāti un apkalpojamību lauka apstākļos, un ir plaši pieejami atjaunošanas komplekti. Lai gan XT2/FT1 kombinācija nav tik krāšņa kā daži populāri zīmoli, instruktori un pieredzējuši nirēji to augstu vērtē, pateicoties tās praktiskajam dizainam un uzticamībai ekstremālos apstākļos.



Pros:



Izturīgs un tehnoloģiski gatavs

Aukstā hermētiķa

Vai ir kāds labāk izskatīgs regulējums?

Mīnusi:



Mazāk vispārpieņemtas atzinības

Smagāks nekā ceļojumiem paredzētie modeļi.

Cressi MC9 SC + Compact Pro – 330 mārciņas/390 ASV dolāri

Cressi MC9-SC ar Compact Pro otro posmu ir viegls un ceļošanai gatavs. regulators kas neraustās aukstā vai dubļainā ūdenī. Pirmajā posmā ir līdzsvarota membrānas konstrukcija ar pilnīgu vides blīvējumu (“SC” apzīmē Sealed Chamber), padarot to par nopietnu pretendentu aukstā vai mērenā ūdenī niršanai, neskatoties uz tā kompakto izmēru. Ar diviem HP un četriem LP portiem tas piedāvā stabilu šļūteņu izvietošanas elastību vieglā, hromētā jūras misiņa korpusā.

Cressi MC9 SC un Compact Pro

Otrais posms ir pneimatiski līdzsvarots Compact Pro, kas piedāvā vienmērīgu ieelpu, Venturi slēdzi brīvas plūsmas ierobežošanai un pārsteidzoši sausu elpu tik mazam standarta izmēram. Tas ir īpaši viegls un izgatavots no antifrīza materiāliem, padarot to par iecienītu nirēju vidū, kuri vēlas labāku sniegumu nekā lielākā daļa tropu niršanas komplektu.

Pros:



Pilnībā noslēgts aukstam ūdenim

Viegls

Excellent vērtība

Mīnusi:



Nedaudz plastmasas sajūta

Nav ideāli piemērots tehnoloģiju vai padziļinātas niršanas darba slodzēm

Halcyon H-75P + Halo otrā pakāpe — 720 £/950 USD

Minimālistu sapnis ar izturīgu, aukstumizturīgu izcelsmi — Halcyon H-75P un Halo otrās pakāpes kombinācija ir lieliska izvēle tehniskiem nirējiem un puristiem. H-75P ir augstas veiktspējas, līdzsvarota virzuļa pirmā pakāpe ar videi draudzīgu kameru un grozāmu torni tīrai šļūteņu novadīšanai.

Halcyon H-75P un Halo otrais posms

Halo otrais posms ir liels, bet ļoti atsaucīgs, ar asu ieelpu un Venturi kontroli, nodrošinot uzticamu gaisa plūsmu pat dubļu vai sasaluma apstākļos. Viss ir veidots izturībai – mazāk kustīgu detaļu, pārāk liela konstrukcija un saderība ar DIR sistēmām. Lai gan tas nav uzkrītošs vai viegls, tā reputācija alu un vraku kopienās ir nesatricināma. Ideāli piemērots strādājošiem nirējiem vai ikvienam, kurš dod priekšroku... regulators kas vienu lietu dara ārkārtīgi labi.



Pros:



Izturīgs pret sprādzieniem aukstā/dubļainā ūdenī

Vienkārša šļūteņu novietošana

Apkalpojams uz lauka

Mīnusi:



Apjomīgs otrais posms

Ierobežota plašāka pievilcība ārpus tehnoloģiju aprindām

Mares Rover 2S – 180 mārciņas / 199 ASV dolāri

Neviens labāko saraksts nebūtu pilnīgs bez Mares Rover 2S. Nirējiem iesācējiem vai tiem, kam nepieciešama vienkārša rezerves ierīce, šis regulāro ierīču komplekts piedāvā pārbaudītu un iespaidīgu kvalitāti par nelielu ieguldījumu. Virzuļa bāzes pirmais posms ir vienkāršs, uzticams un praktiski ložu necaurlaidīgs. Tā kompaktais otrais posms ietver Vortex Assisted Design (VAD), kas palīdz samazināt elpošanas piepūli pat bez jebkādiem lietotāja pielāgojumiem.

Mares Rover 2S

Tas nav līdzsvarots vai noslēgts, padarot to vairāk piemērotu siltam ūdenim un atpūtas niršanai, taču tas elpo daudz labāk, nekā varētu gaidīt par šo cenu. Minimālais kustīgo detaļu skaits nozīmē zemākas apkopes izmaksas un mazāk bojājumu punktu. Niršanas centri visā pasaulē Rover līniju izmanto kā savus nomas darba zirgus ļoti pamatota iemesla dēļ.

Pros:



Lēti un uzticami

Viegli uzturēt

Laba elpošana par šo cenu

Mīnusi:



Nav piemērots aukstam ūdenim

Ierobežota gaisa plūsma pie lielas slodzes

Kopsavilkums

Vislabākie: Scubapro MK25 EVO + S600 Ti – Nav lētākais, bet kopumā labākais nevar būt. Veiktspēja, izturība pret aukstumu un vienkāršība padara to par izcilu komplektu.



Vislabāk aukstam ūdenim: Halcyon H-75P + Halo otrais posms – Tehnoloģiju entuziasti tam uzticas pamatota iemesla dēļ. Pilnībā sala (un ložu) izturīgi.

Vislabāk strādājošiem profesionāļiem: Apeks EVX200 – Ar lielisku servisa pieejamību, uzticamu vārdu un stabilu uzticamību Apeks ir izveidojis stabilu ikdienas darba zirgu.

Vislabāk ceļojumiem: Mares Ultra 62X + Ultra II – Īpaši kompakts, automātiski aizverošs, lieliska veiktspēja visās jomās, Ultra ir gatavs ceļojumiem, kad esat arī jūs.

Labākais budžets: Mares Rover 2S – Stabila veiktspēja, vienkārša apkope un lieliska cena. Regulators, kas turpinās darboties.

Final Word

Izvēloties tiesības regulators nozīmē līdzsvarot niršanas vietu, veidu, laiku un vietu, kur, visticamāk, veiksiet sava regulatora apkopi. Vai jums ir nepieciešams vides blīvējums, grozāmas atveres, titāns vai vienkārši uzticams ikdienas ložu necaurlaidīgs regulators? Pareizi izvēlēts... regulators ne tikai uzlabo komfortu un elpojamību, bet arī var ceļot kopā ar jums gadiem ilgi.

Vienmēr ievērojiet ražotāja apkopes grafiku, kas parasti tiek veikts reizi gadā vai pēc katras niršanas reizes, jo nolaidība var izraisīt darbības traucējumus, ne tikai neefektivitāti. Papildus elpošanas un uzticamības uzlabošanai apkope sniedz jums sirdsmieru zem ūdens, un tas ir nenovērtējami.

Biežāk uzdotie jautājumi

Sabalansēts vai nelīdzsvarots: kuru man vajadzētu izvēlēties?

Sabalansēta regulatori uzturēt pastāvīgu piepūli neatkarīgi no tvertnes spiediena vai dziļuma, tāpēc tie ir ieguldījuma vērti, ja, visticamāk, regulāri nirsiet sarežģītās vai dziļās niršanas vietās.

Vai labāks ir virzulis vai diafragma?

Virzulis regulatori piedāvā lielāku plūsmu un izturību, savukārt diafragmas bloki labāk iztur sasalšanu un piesārņojumu. Izvēle ir ļoti atkarīga no jūsu niršanas vides.

Cik bieži man jāveic apkope?

Lielākā daļa ražotāju iesaka veikt apkopi reizi gadā vai aptuveni ik pēc 100 niršanas reizēm (lai gan šis laiks atšķiras). Aukstā ūdens niršanai, tehniskajai niršanai vai nomai nepieciešamas biežākas pārbaudes, lai nodrošinātu drošību un gatavību tālākpārdošanai. Tāpat kā jebkas ar kustīgām daļām, neaktivitāte ir jūsu ienaidnieks, tāpēc, ja izmantojat tikai savu reg Vismaz reizi gadā atvaļinājumā pirms aizbraukšanas lieciet tos pārbaudīt.