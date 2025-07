10 labākie niršanas datori zem 500 £/650 $ 2025. gadā

Niršanas datori ir attīstījušies no greznām, apgrūtinošām ierīcēm par elegantiem, inteliģentiem pavadoņiem, kas no jauna definē drošību un ērtības zem ūdens. Agrīnie modeļi, kas radās 1980. gs. astoņdesmitajos gados, bieži vien bija neuzticami un neprecīzi, kā arī, nu, diezgan lieli. Pārlēksim uz 2025. gadu un šodienas... niršanas datori vismaz sniedz informāciju par dziļumu, dekompozīcijas statusu, pacelšanās ātrumu un gāzes maisījumu reāllaikā! No šī brīža viss kļūst tikai sarežģītāks un aizraujošāks, un tas viss ir redzams kompaktos, uz rokas piestiprināmos ekrānos... dažreiz pilnā tehnikrāsu krāšņumā.

Ir vērts uzsvērt, ka šajā labāko sarakstā niršanas datori Zem 500 mārciņām mēs esam atpūtas niršanas tirgus galarezultātā. Lielākajai daļai ražotāju ir pieejami vairāki modeļi par šo cenu, tāpēc mēs esam centušies aptvert šo spektru un izvēlēties labāko no viņu specializācijām. Visi niršanas datori Šajā sarakstā iekļautie produkti ir cenā zem 500 GBP/650 ASV dolāru, tāpēc sirdsmiera labad nav jāiztērē milzīga nauda. Un, lai gan sirdsmiera sajūta ir garantēta, cik lielu atdevi var iegūt par savu naudu?

Suunto Zoop Novo – 235 £/300 $

Suunto Zoop Novo ir klasiska sākuma līmeņa pulkstenis. niršanas dators kas turpina slavēt savu uzticamību un lietošanas ērtumu. Ar spilgtu displeju ar fona apgaismojumu un vienas pogas saskarni tā ir ideāli piemērota jauniem nirējiem vai kā vienkārša rezerves kopija pieredzējušākiem nirējiem. Ierīce atbalsta Nitrox maisījumus līdz 50%, tai ir lietotāja nomaināma baterija, un tās atmiņā var saglabāt līdz pat 140 niršanas reizēm.

Suunto Zoop Novo Niršanas dators

Lai gan tam trūkst gaisa integrācijas un Bluetooth savienojuma, tas piedāvā nevainojamu uzticamību un praktisku pieeju dekompresijas izsekošanai. Ir arī skaidrs vizuāls un dzirdams pacelšanās ātruma indikators, kas ir galvenais, lai palīdzētu samazināt DCS iespējamību. Viena no funkcijām, ko atpūtas nirēji bieži ignorē, ir tā mērierīces režīms. Tas padara Zoop Novo piemērotu kā grunts taimeri tehniskajiem nirējiem.

Ja meklējat vienkāršu, ložu necaurlaidīgu ierīci, kas neiztukšo bankas kontu, Zoop Novo joprojām ir viens no galvenajiem pretendentiem 2025. gadā.

Plusi:

Lietotājam draudzīgs un ložu necaurlaidīgs

Lieliska sākuma līmeņa cena

Nitrox un mērierīces režīmi

Mīnusi:

Nav Bluetooth vai gaisa integrācijas

Apjomīgs salīdzinājumā ar pulksteņa stila datori!

Šķērsūdens perēniņš — £500 / $575

Labi, tātad šis ir pašā cenu diapazona augšgalā, bet Peregrine ir augstas veiktspējas, pilnkrāsu... niršanas dators Paredzēts galvenokārt atpūtas nirējiem, kuri alkst skaidrības, jaudas un pirmās nepieciešamības preces tehnoloģiju pasaulē. Aprīkots ar spilgtu 2.2 collu pilnkrāsu LCD ekrānu, vibrācijas brīdinājumiem, bezvadu uzlādi un vairākiem pielāgojamiem displeja režīmiem, tas ir intuitīvs, tomēr aprīkots ar profesionāla līmeņa DNS, ko jūs sagaidāt no Shearwater.

Shearwater Peregrine Niršanas dators

Tas darbojas ar Bühlmann ZHL-16C algoritmu ar gradienta faktoriem, kas ļauj veikt uzlabotu konservatīvisma regulēšanu, kas par šo cenu ir retums. Tiek atbalstīts gaiss un nitroksa gāze līdz 100%, kā arī trīs nitroksa gāzu režīms. Šī nav paredzēta iesācējiem. niršanas dators, taču tas ir ideāli piemērots ikvienam, kurš vēlas izmēģināt spēkus iesācēja līmeņa tehnoloģijās, nepārtērējot līdzekļus. Niršanas tiek reģistrētas, izmantojot Shearwater Cloud, izmantojot Bluetooth. Nav kompasa vai gaisa integrācijas, taču lielākajai daļai nirēju bez tehniskām zināšanām tā ir pieņemama alternatīva.

Plusi:

Izcils ekrāns un intuitīvs interfeiss

Uzlādējams un ar Bluetooth savienojumu

Tehnoloģiskā līmeņa algoritms atpūtas vajadzībām

Mīnusi:

Nav kompasa vai gaisa integrācijas

Diezgan apjomīgs atpūtas lietošanai

Garmin Descend G1/G1 Solar — 399 £/549 USD vai 499 £/649 USD

Viedpulkstenis, kas darbojas kā mēnessgaisma niršanas dators, vai varbūt otrādi? Descent G1 iespējas apvieno GPS, niršanas reģistrēšanu un vairāku sporta veidu funkcijas vienā izturīgā komplektā. Radīts aktivitātēm, Garmin Descent G1 izseko dziļumu, laiku, dekompozīcijas statusu un virsmas intervālus, kā arī kalpo kā ikdienas fitnesa izsekotājs.

Garmin Pienācīgs G1 Niršanas dators

Abi modeļi atbalsta gaisa, nitroksa, mērierīces, apnojas un CCR režīmus. Standarta G25 akumulatora darbības laiks niršanas režīmā ir vairāk nekā 1 stundas, un to var ievērojami pagarināt, jauninot uz Solar modeli. Ekrāns ir vienkāršs vienkrāsains un ne visiem patīk, taču, ja esat pietiekami vecs, lai novērtētu “retro Casio” izskatu, niršanas laikā varat izmantot arī “lielo skaitļu režīma” bonusu. Lai gan Descent G1 ne vienmēr ir visvieglāk lietojams, tā daudzpusība ir nepārspējama par cenu, kas mazāka par 500 mārciņām.

Plusi:

Fitnesa + niršanas + viedpulksteņa kombinācija

GPS un Bluetooth savienojamība

Lieliski piemērots ceļošanai un virsmas izsekošanai

Mīnusi:

Mazs, vienkrāsains ekrāns

Nav gaisa integrācijas

Suunto D5 — 455 GBP / 649 ASV dolāri

Vēl viens rokaspulkstenis niršanas datorsSuunto D5 sapludina robežu starp dzīvesstila aksesuāru un nopietnu niršanas rīku. Pilnkrāsu ekrāns ir ass, salasāms saules gaismā un pielāgojams. Zem ūdens D5 atbalsta gaisa, nitroksa, mērinstrumentu un brīvās niršanas režīmus, tostarp iespēju pārslēgties starp gāzēm niršanas laikā. Pēc niršanas tam ir bezvadu sinhronizācija ar tālruni, izmantojot Suunto lietotni, un tas ierakstīs atrašanās vietu (lai gan jāatzīmē, ka lietotne ieraksta tālruņa atrašanās vietu, nevis D5 atrašanās vietu).

Suunto G5 Niršanas dators

Lai gan gaisa integrācija ir papildu iespēja, izmantojot raidītāju (nopērkams atsevišķi), tā ērti nolaižas, iekļaujoties budžetā, arī bez tās. Uzlādējamais akumulators ar vienu uzlādi pietiek sešām līdz 12 niršanas reizēm. Elegantais dizains nozīmē, ka to var valkāt vakariņās pēc niršanas.

Plusi:

Pilnkrāsu rokaspulksteņa formas faktors

Lietotņu sinhronizācija un uzlādējama

Stilīgs un ceļošanai draudzīgs

Mīnusi:

Raidītājs gandrīz divkāršo gaisa integrācijas izmaksas

Īsāks akumulatora darbības laiks nekā vienkāršākiem modeļiem

Oceanic Veo 4.0 – 360 £/380 $

Veo 4.0 apvieno elegantu estētiku ar nopietnām smadzenēm. Aprīkots ar augsta kontrasta displeju un Bluetooth sinhronizāciju, tas atbalsta arī divus algoritmus — DSAT un Pelagic Z+ —, kas ļauj saskaņot profilus ar niršanas biedru vai instruktoru. Divi gāzu maisījumi līdz pat 100% skābekļa padara to ideāli piemērotu nirējiem ar Nitrox un pat vieglajiem niršanas veidiem.

Okeāna VEO 4

Varat reģistrēt un atjaunināt programmaparatūru, izmantojot lietotni DiverLog+, un lietotāja nomaināmā baterija pietiek 200–300 niršanas reizēm. Lai gan šī niršanas dators nepiedāvā gaisa integrāciju vai kompasu, tas ir neticami elastīgs vairāku līmeņu nirējiem.

Plusi:

Divkārša algoritma elastība

Lietotņu atbalsts un gāzes pārslēgšana

Plāns, paredzēts īpaši uz rokas stiprināmam korpusam dators

Mīnusi:

Nav gaisa integrācijas vai kompasa

Saskarnes apgūšanai nepieciešams brīdis

Cressi Leonardo 2.0 – 210 £/260 $

Vienkārši, pieejami un efektīvi. Cressi Leonardo ir ideāls niršanas dators nirējiem, kuri praktiskumu vērtē augstāk par modernām detaļām. Segmentētais LCD displejs no malas līdz malai ir skaidrs un salasāms, kā arī ar fona apgaismojumu. Zem ūdens Leonardo atbalsta gaisa, nitrogēnus (līdz 50%) un mērierīces režīmus, kā arī ļauj izmantot papildu dziļo apstāšanos papildu konservatīvam lidojumam.

Kresija Leonardo 2 Niršanas dators

Cressi izmanto modificētu RGBM algoritmu, ko var pielāgot “drošības koeficientam”. Tam ir arī skaidri vizuāli un skaņas signāli. Tāpat kā lielākajai daļai sākuma līmeņa ierīču niršanas datori Mūsdienās Leonardo ir vienas pogas saskarne un vienkāršs niršanas žurnāls. Nav Bluetooth, GPS vai kompasa, taču to nevajadzētu sagaidīt par šo cenu. Šis dators vienkārši izceļas kā izturīgs un viegli lietojams darba zirgs jauniem nirējiem vai kā rezerves ierīce.

Plusi:

Neticami vienkāršs interfeiss

Lieliska ekrāna skaidrība

Lieliska cena

Mīnusi:

Nav bezvadu funkciju

Ierobežots funkciju komplekts

Aqualung i330R – 308 mārciņas/399 ASV dolāri

i330R piedāvā vienu no labākajiem ekrāniem šajā cenu kategorijā: spilgtu, pilnkrāsu TFT, kas ir redzams jebkuros apstākļos. Ūdenī tas atbalsta četrus režīmus: gaiss, nitrokss, mērierīce un brīvā niršana. Niršanas laikā var arī pārslēgties starp trim gāzu maisījumiem. i330R ir uzlādējams, izmantojot USB, un piedāvā Bluetooth sinhronizāciju ar Aqualung DiverLog+ lietotni.

Aqualung i330R Niršanas dators

Pateicoties izturīgajai un praktiskajai konstrukcijai, šī ir iecienīta aukstā ūdens un nakts nirēju vidū, kuri novērtē skaidru redzamību. Tajā nav gaisa integrācijas vai digitālais kompass, taču tam ir vairāk funkciju nekā daudziem konkurentiem. Tam ir arī, mūsuprāt, labākā siksniņa no visiem modeļiem, par ko netiek pietiekami runāts!

Plusi:

Dzidrs, pilnkrāsu ekrāns

Uzlādējams un ar Bluetooth savienojumu

Spējīgs ar vairākām gāzēm

Mīnusi:

Nav kompasa vai gaisa integrācijas

Mazāk elegants nekā pulksteņa stila dizains

Mares Puck 4 – £240 / $350

Mares Puck 4 ir jaunākā iemīļotās Puck sērijas evolūcija, saglabājot vienas pogas vienkāršību, bet pievienojot elegantu, augsta kontrasta punktmatricas displeju un modernizētas iekšējās tehnoloģijas. Puck 4 atbalsta gaisa, nitroksa (līdz 99%) un mērinstrumentu režīmus ar dziļās apstāšanās iespējām un vairāku gāzu pārslēgšanu.

Mares Puck 4 Niršanas dators

Jaunums Puck 4 ir Bluetooth savienojamība, kas ļauj sinhronizēt niršanas, izmantojot Mares lietotni, tāpēc vairs nav jāķēpājas ar kabeļiem. Izkārtojums ir tīrs, viegli lasāms pat vājā redzamībā un radīts ilgam kalpošanas laikam. Lietotāja maināmajai baterijai ir arī stabils 100 niršanas reižu kalpošanas laiks. Un, lai gan tas nav modes paziņojums, tas ir stabils, funkcionāls un uzticams niršanas rīks, ko šajā cenu diapazonā ir grūti pārspēt.

Pros:

Bluetooth niršanas žurnāla sinhronizācija

Ilgs akumulatora darbības laiks (lietotāja nomaināms)

Vienkāršs, izturīgs un efektīvs

Mīnusi:

Nav gaisa integrācijas vai kompasa

Ne pats labākais no visiem

SEAC ekrāns — 265 £/335 USD

SEAC ekrāns ir moderna izskata un vienkāršs niršanas dators izstrādāts, ņemot vērā lasāmību un vienkāršību. Tā platais taisnstūrveida LCD displejs piedāvā augsta kontrasta izkārtojumu, kas ļauj niršanas datus viegli uztvert vienā mirklī. Tam ir arī fona apgaismojums, kas ir noderīgs sliktas redzamības apstākļos vai nakts niršanai. Kā papildu bonuss tas ir atsvaidzinoši moderna izskata. datorsKad esat sasniedzis ūdeni, ekrāns atbalsta gaisa, nitroksa (līdz 99%) un mērierīces režīmu, kā arī ietver vizuālus un skaņas trauksmes signālus par dziļumu, pacelšanās ātrumu un dekompresijas apstāšanās reizēm.

SEAC ekrāns Niršanas dators

Šeit neatradīsiet gaisa integrāciju vai Bluetooth, taču lietotāja maināmā baterija ir jauka piedeva, un vidusmēra nirējam tā kalpos līdz pat trim gadiem. Saskarni kontrolē ar divām pogām priekšpusē, kas nodrošina ērtu vadību pat tad, ja aukstā ūdenī valkājat biezus cimdus.

Plusi:

Liels, īpaši skaidrs displejs

Labi izstrādāts aukstā ūdens nirējiem

Viegli lietojams interfeiss

Mīnusi:

Nav lietotnes vai bezvadu savienojuma

Speciāls USB kabelis nav iekļauts komplektā

Scubapro Aladin A2 — 400 £ / 480 $

Scubapro Aladin A2, kas paredzēts nirējiem, kuri vēlas kompaktu jaudu, apvieno nopietnas funkcijas modernizētā rokas pulksteņa formātā. Tas atbalsta niršanas, mērierīces, apnojas, trimiksa, sānu montāžas un CCR funkcijas, padarot to neticami daudzpusīgu. Pilna punktu matricas displejs ir ass un skaidrs, un lietotāja saskarne ir intuitīva, tiklīdz esat iepazinies ar izkārtojumu.

Scubapro Aladin A2 Niršanas dators

Tas ietver 3D slīpuma kompensāciju digitālais kompass, kas šajā cenu kategorijā ir retums, un, lai gan gaisa integrācija ir iespējama, tai ir nepieciešams papildu raidītājs. Runājot par integrāciju, tā ir saderīga arī ar Scubapro HRM jostu, lai nolasītu sirdsdarbības ātrumu un ādas temperatūru. A2 ir arī aprīkots ar Bluetooth, lai to būtu viegli sinhronizēt ar Scubapro LogTRAK lietotni. Tehnoloģiju nirējiem varētu būt nepieciešama lielāka pielāgošanas iespēja, bet nopietniem atpūtas un sporta nirējiem Aladin A2 ir ideāls risinājums.

Plusi:

Iebūvēts kompass un Bluetooth savienojums

Vairāki niršanas un brīvās niršanas režīmi

Elegants un kompakts rokaspulksteņa dizains

Mīnusi:

Papildu integrācijai nepieciešami vairāki raidītāji

Stāvāka mācīšanās līkne jauniem lietotājiem

Kopsavilkums — izcilākās izvēles

Vislabāk Niršanas datorsScubapro Aladin A2 – aprīkots ar niršanas funkcijām par pieņemamu cenu

Best Value Niršanas datorsMares Puck Pro – izturīgs, vienkāršs un gatavs lietošanai skolēniem

vislabāk Niršanas dators pieredzējušiem nirējiemShearwater Peregrine – pilnkrāsu, labi izvietots ekrāns un tehnoloģiski skaidra attēla kvalitāte.

Labākais krosovers Niršanas dators: Garmin Descent G1/G1 Solar – viedpulksteņa sajaukums niršanas dators, īsts ikdienas apģērbs ar stabilu niršanas funkcionalitāti

Noslēguma vārdi par niršanas datoriem

Jūsu niršanas dators jāatspoguļo jūsu niršanas stils, ne tikai jūsu budžets. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties vienkāršu un uzticamu variantu, modernas tehnoloģijas ar visām priekšrocībām vai dažādu izmēru ierīci, ko varat valkāt katru dienu, desmit iepriekš minētie modeļi nodrošina uzticamu drošību un funkcionalitāti, nepārsniedzot 500 mārciņu robežu.

Protams, niršanas datori nekontrolē niršanu jūsu vietā, tie vienkārši sniedz jums faktus. Pat kā atpūtas nirējam tie ir instruments, tāpēc jums jau vajadzētu saprast spiediena, peldspējas un dekompresijas pamatus, lai no tiem gūtu maksimālu labumu. Kad esat apguvis instrukciju pamatus, varat iestatīt savu Nitrox maisījumu, nirt rifos vai peldēt ap vrakiem ar pārliecību un jūsu niršanas dators veiks izsekošanu jūsu vietā.

Un atcerieties… ja neesat iemācījušies to lietot, jūsu niršanas dators patiesībā nav nekādas jēgas, it īpaši, ja tiek izmantoti šie informatīvie trauksmes signāli un mirgojošie cipari. Vienmēr izlasiet rokasgrāmatu un ātri atsvaidziniet to, ja kādu laiku neesat to lietojis.

Bieži uzdotie jautājumi — niršanas datora iegāde, ja cena ir mazāka par 500 mārciņām

1. Vai man ir nepieciešams Bluetooth? niršanas dators Vai arī USB ir kārtībā?

Bluetooth piedāvā bezvadu sinhronizāciju ar tālruņiem, kas ir ļoti ērti. Taču arī USB sinhronizācija darbojas labi un gandrīz vienmēr ietaupa izmaksas.

2. Vai gaisa integrācija ir tā vērta?

Savienošana ar balonu nodrošina reāllaika gāzes spiedienu, kas ir īpaši noderīgi tehniskām niršanām. Taču atpūtas nirējiem konsoles SPG parasti ir vairāk nekā pietiekams.

3. Cik svarīgs ir algoritma tips (piemēram, Bīlmans vai DSAT)?

Miljona dolāru jautājums. Konservatīvie modeļi (piemēram, DSAT) kļūdās drošības virzienā, t. i., īsāki NDL un mazāks dziļuma laiks atkārtotās niršanas laikā. Uz Bīlmana balstīti un pielāgojami algoritmi (Bīlmana GF) parasti piedāvā ilgākus NDL bāzē un ļauj pielāgot konservatīvismu. Izvēle patiesībā ir atkarīga no tā, cik brīvi vai piesardzīgi jums patīk nirt un kādu kontroles līmeni vēlaties no sava nirēja. niršanas dators.