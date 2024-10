Grupas "Aggressor Adventures" pārstāvis Veins B Brauns izdod pirmo grāmatu

Ļoti veiksmīgs uzņēmējs Veins B Brauns ir paziņojis par savas pirmās grāmatas izdošanu, No lupatām līdz bagātināšanai: kā es definēju panākumus biznesā un dzīvē. Grāmata piedāvā praktiskus biznesa padomus un personiskas anekdotes no autora karjeras kā bijušais gaisa spēku mediķis un vairāku vietu Taco Bell franšīzes īpašnieks, līdz viņa pašreizējam uzņēmuma īpašniekam/izpilddirektoram. Agresoru piedzīvojumi, viens no pasaulē vadošajiem piecu zvaigžņu luksusa niršanas jahtu čarterreisu, upju kruīzu, peldošu kūrortu un īpašu ložu nodrošinātājiem.

Veins B Brauns joprojām ir dedzīgs nirējs un zemūdens fotogrāfs

Par grāmatu

Izvilkums no priekšvārda: “Šī grāmata ir ļoti personisks izklāsts par to, kā es definēju panākumus, kas mani motivē gūt panākumus un kāpēc. Lai arī kā es vēlētos, lai tas būtu soli pa solim sniegts ceļvedis drošiem panākumiem, tas tā nav. Tā vietā tas ir eseju krājums, kas, es ceru, sniegs ieskatu par to, kā lēmumi, ko esmu pieņēmusi gan manā personīgajā dzīvē, gan manā biznesa dzīvē, ir papildinājuši to, ko es saucu par bagātināšanu. Es neiedomājos, ka tu šo grāmatu izlasītu vienā sēdē. Es ceru, ka jūs to paturēsit uz sava rakstāmgalda un ķersieties pie tā, kad jums būs dažas brīvas minūtes, un jūs varētu izmantot jaunu skatījumu vai varbūt kādu iedrošinājumu.

No lupatām līdz bagātināšanai: kā es definēju panākumus biznesā un dzīvē

210 lappušu grāmata, No lupatām līdz bagātināšanai: kā es definēju panākumus biznesā un dzīvē, ietver QR koda saiti uz Bonusa sadaļu, kurā ir fotoattēli, video un intervijas ar autoru Veinu B Braunu.

Ierobežota tirāža, parakstītas un numurētas grāmatas cietajos vākos būs pieejamas tieši no autora. Daļa ieņēmumu no ierobežota tirāžas cieto vāku kopiju pārdošanas tiks ieskaitīta bezpeļņas organizācijā Sea of ​​Change, ko dibināja Veins B Brauns, lai atbalstītu saglabāšanas un pētniecības iniciatīvas visā pasaulē. Mīksto vāku versija ir pieejama atsevišķos grāmatu tirgotos. Mīksto vāku un digitālās versijas ir pieejamas vietnē Amazon.com

Ir pieejama papildu informācija šeit.