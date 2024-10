Visu zvaigžņu tehnoloģiju nedēļa Sarkanajā jūrā

All Star Liveaboards 2025. gada martā uz sava greznā Sarkanās jūras kuģa Scuba Scene rīko specializētu tehnoloģiju nedēļu, kurā notiks lielākā daļa niršanas 45–60 m dziļuma diapazonā.

Maršrutā iekļautās niršanas vietas ietver Aida un Numidia vrakus Brāļu salās. Tomasa kanjons Tirānas šaurumā, Zušu dārza kanjons pie Ras Mohammed un Rosalie Moller vraks netālu no Gubalas salas.

Tāpat kā niršanas no 45 m līdz 55 m (plašā diapazona gaisa nirējiem) un līdz 60 m (normoksiskajiem nirējiem), tiks veikti arī daži ilgstoši nirumi līdz 30 m (dažiem klasiskajiem Sarkanās jūras vrakiem, piemēram, Thistlegorm). un Sha'ab Abu Nuhas, kā arī divas vai trīs nakts niršanas (atkarībā no laivu kustības un nakts pietauvošanās vietām). NB: Maršruts ir atkarīgs no laikapstākļiem, un precīzas vietas var atšķirties.

Ahmeds Fadels vadīs tehnoloģiju nedēļu All Star Scuba Scene

Ieteicamā nedēļas konfigurācija ir twinset ar vienu vai diviem posmiem ar aizmugurējo gāzi vai normoksisko trimiksu un posmiem ar 50% un 60% vai 80% O2. Rebreather ūdenslīdēji ir laipni aicināti arī uz klāja. Kaļķu izmaksas ir 30 USD/kg.

Tehnisko nedēļu vadīs SDI kursu direktors un TDI Advanced Trimix instruktors Ahmeds Fadels. Ahmeds nodarbojas ar niršanu kopš 1993. gada un strādā uz niršanas dēļiem kopš 2000. gada. Viņš ir Dienvidu Sarkanās jūras niršanas ceļveža autors un daudz zināšanu par niršanu Ēģiptē kopumā un tehnisko niršanu.

All Star Scuba Scene ir grezns tiešraides dēlis, kas darbojas Sarkanajā jūrā kopš 2023. gada un ir guvis plašu atzinību par savām iespējām, apkalpi un pārtiku. Plašajā niršanas klājā var ērti izmitināt līdz 22 tehniskajiem nirējiem ar visu aprīkojumu vai 28 atpūtas nirējiem.

Sarkanajā jūrā karājas ar āmurgalvām haizivis

Ir divi jaudīgi un ietilpīgi RIB, un katrs ar savām skatuvēm var ērti uzņemt līdz astoņiem tehnikas nirējiem. Scuba Scene ir aprīkots arī ar visiem sajaukšanas rīkiem, tostarp pastiprinātāja sūkni un trimix analizatoriem.

Šīs īpašās North and Brothers Tech Week, kas norisinās no 17. gada 24. līdz 2025. martam, izmaksas ir 1,232 ASV dolāri vienai personai, un tas ietver izmitināšanu, ēdināšanu, niršanu un vietējos transporta pakalpojumus ierašanās un izkāpšanas dienā. Tas neietver PVN (125 ASV dolāri), alu/vīnu, niršanas instrukcijas, dzeramnaudu un niršanas apdrošināšanu (nepieciešama).

Sazinieties ar: info@allstarliveaboards.com lai iegūtu vairāk informācijas, vai apmeklējiet mājas lapa lai apstiprinātu savu vietu šajā ceļojumā.