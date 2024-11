Sviniet Magic Island Dive Resort 20. gadadienu 2025. gadā

1. gada 2025. janvārī Maģiskā sala svin savu 20 gadu jubileju, un kūrorta īpašnieki Ārijs Hūdendūrns un Dezirē Pullensa vēlas īpaši atzīmēt šo ievērojamo sasniegumu kopā ar savu komandu un viesiem, aicinot ūdenslīdējus pievienoties gadu ilgām svinībām. nākamgad.



“Par godu mūsu 20. gadadienai, visa gada garumā sniegsim 20% atlaidi klientiem iepriekš rezervētajām pakām. Visi ūdenslīdēji, kas rezervē un svin kopā ar mums mūsu jubilejas 2025. gadā, var izmantot šo lielisko atlaidi abos mūsu kūrortos,” sacīja īpašnieks Ārijs Hūgdūrns.



Lai sagatavotos šim svētku gadam, Magic Island, kuras pamatā ir Moalboal, Sebu, tika veikts nozīmīgs remonts (2024. gada jūlijs–septembris), tostarp atjaunotas vannas istabas, jauni nipa jumti bungalo un ikgadējā apkope laivām un niršanas tvertnēm. jubilejas gads.

Neatkarīgi no tā, vai esat pieredzējis nirējs, iesācējs ar akvalangu, bijušais viesis vai jauns Magic koncepts, šī ir lieliska iespēja izjust Magic Island Dive Resort burvību.

Krāsaini koraļļi uz Moalboal rifiem (kredīts: Patrick Kranenbroak)

Vai jūs vēl neesat pārliecināts? Šeit are 19 additional reasons why Magic Island is the perfect destination for your diving brīvdiena 2025!



Tagad varat jautāt un rezervēt savu uzturēšanos Magic Island vai Magic Oceans 2025. gadam un baudīt 20% jubilejas atlaidi. Apmeklējiet mājas lapa, vai e-pasts lai pieprasītu savu piedāvājumu un noteikumus.