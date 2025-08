Apvienotās Karalistes 35. padome pieņem priekšlikumu par okeānu

at 8: 35 am

Češīras Rietumu un Česteras padome (CWAC) ir kļuvusi par 35. vietējo pašvaldību Apvienotajā Karalistē, kas apņēmusies rīkoties tīrāku un veselīgāku jūru un iekšzemes ūdeņu labā, pieņemot iniciatīvu “Priekšlikums okeānam”, ko Lielbritānijas Zemūdens klubs (British Sub-Aqua Club) atbalsta kā daļu no savas vides stratēģijas.

BSAC norāda, ka programma “Kustība par okeānu” tika izstrādāta, lai sniegtu pašvaldībām praktisku veidu, kā atbalstīt jūras atveseļošanos, sākot no piesārņojuma samazināšanas un ūdens kvalitātes uzlabošanas līdz okeāna veselības iekļaušanai vietējā plānošanā, un gan iekšzemes, gan piekrastes iestādes veic vietējas darbības šajā globālajā jautājumā. izdot.

CWAC priekšlikumu iesniedza vietējais padomnieks, kurš bija uzklausījis iedzīvotāju bažas par piesārņojumu, notekūdeņiem un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos vietējās zilajās zonās.

logotips

“Esmu redzējusi gan brīnumus, gan kaitējumu mūsu ūdensceļiem, taču, lai par to rūpētu, nav jābūt nirējam vai peldētājam,” sacīja BSAC kopienas vadītāja Debija Pauela, kura dzīvo Česteras apgabalā. “Mūsu upes un jūras pieder ikvienam, un šī iniciatīva dod tādām kopienām kā mūsējā reālu iespēju kaut ko mainīt. Ir lieliski redzēt, ka mana vietējā padome uzņemas iniciatīvu.”

Jūras bioloģe un iniciatīvas “Motion for the Ocean” līdzdibinātāja Emīlija Kaningema (MBE) sacīja, ka šis solis liecina par to, ka kopienas atzīst, cik ļoti tās ir saistītas ar okeānu “pat jūdžu attālumā no krasta”.

“Iekšzemes teritorijas novada ūdeni lejup pa straumi, un šis ūdens nes atkritumus, ķīmiskas vielas un barības vielas, kas ietekmē jūras dzīvību un piekrastes ekonomiku,” viņa teica. “CWAC ir parādījis patiesu līderību vides jomā.”

BSAC apgalvo, ka tā strādā, lai mudinātu cilvēkus visā Apvienotajā Karalistē veikt individuālas darbības, sazinoties ar vietējiem padomniekiem un lūdzot viņiem ierosināt priekšlikumu par okeānu.

Arī pakalpojumā Divernet: Ūdenslīdēji un snorkelētāji mudināja rīkoties Apvienotās Karalistes ūdeņos ar programmu Motion for the Ocean, Niršanas gadījumu skaits palielinās, saka BSAC, taču tai ir arī labas ziņas, BSAC apvieno spēkus ar citām ūdenssporta pārvaldes iestādēm, lai cīnītos par labāku Apvienotās Karalistes ūdeņu aizsardzību