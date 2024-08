400 gadu dati par Koraļļu jūru apstrīd ANO nostāju

Zinātnieki ir stingri atkāpušies pret to, ko viņi uzskata par pašapmierinātu Apvienoto Nāciju Organizācijas novērtējumu par draudu līmeni, ko Lielajam Barjerrifam rada klimata pārmaiņas.

Jūlija beigās UNESCO Pasaules mantojuma komiteja atteicās iekļaut GBR kā "apdraudētu", pieņemot galīgo lēmumu par pasaulē lielākā koraļļu rifa stāvokli.

Turpretī iekšā tikko publicēts jauns ziņojums in daba, Austrālijas un Amerikas pētnieku grupa, kuru vadīja Dr Benjamin Henley no Melburnas Universitāte apgalvo, ka augstākais okeāna karstums pēdējo četru gadsimtu laikā ir nopietni apdraudējis GBR. Viņi saka, ka jūras temperatūras paaugstināšanās un koraļļu masveida balināšanas notikumi draud iznīcināt tās ekoloģiju, bioloģisko daudzveidību un skaistumu.

Izmantojot koraļļu skeleta paraugus, kas ņemti no Koraļļu jūras iekšpuses un apkārtnes, zinātnieki rekonstruēja ikgadējo vasaras jūras virsmas temperatūru laikā no 1618. līdz 1995. gadam. Šie dati tika apvienoti ar reģistrētajiem jūras virsmas temperatūras datiem no 1900. līdz 2024. gadam.

Komanda arī analizēja klimata modeļu simulācijas jūras virsmas temperatūrai, kas darbojas ar un bez klimata pārmaiņām, un atklāja, ka cilvēka izraisītās klimata pārmaiņas ir vainojamas reģiona strauji augošajās temperatūrās.

Tika konstatēts, ka nesenie masveida balināšanas notikumi sakrita ar pieciem no sešiem karstākajiem gadiem 400 gados, uz kuriem attiecas pētījums. 2024., 2017. un 2020. gadā Koraļļu jūrā bija vissiltākā temperatūra visā periodā.

Pašreizējais gads ar lielu pārsvaru ir bijis siltākais līdz šim. Karstuma notikumi 2016., 2004. un 2022. gadā bija nākamie karstākie trīs gadi reģistrētajā laikā.

Izkāpt no diagrammām

"Kad es uzzīmēju 2024. gada datu punktu, man bija trīs reizes jāpārbauda aprēķini," sacīja Dr Henlijs. “Tas bija ārpus topos, krietni pārsniedzot iepriekšējo rekordaugsto līmeni 2017. gadā. Traģiskas, bet gandrīz neizbēgamas sekas ir tas, ka šogad atkal ir notikusi masveida koraļļu balināšana.

“Mani ļoti uztrauc tas, ka turpmākajos gados neizbēgami būs ietekme uz rifu. Ja nebūs ātras, koordinētas un vērienīgas globālas darbības, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, mēs, visticamāk, piedzīvosim viena no Zemes iespaidīgākajiem dabas brīnumiem bojāeju.

Koraļļu balināšana (The Ocean Agency / XL Catlin Seaview Survey / Richard Vevers)

"Bez steidzamas iejaukšanās mūsu ikoniskais Lielais Barjerrifs ir pakļauts riskam gandrīz katru gadu iziet pludmalē no šīs augstās okeāna temperatūras," secināja Dr Henlijs, kurš lielāko daļu pētījuma veica kā pēcdoktorantūras pētnieks. Vollongongas Universitāte. “Uz spēles ir likta rifa ekoloģiskā integritāte un izcilā universālā vērtība.

"Mums ir daudzi galvenie risinājumi, lai mainītu klimata pārmaiņas. Mums ir vajadzīgas pakāpeniskas izmaiņas koordinētās valsts un starptautiskās rīcības līmenī, lai pārietu uz neto nulli. Mēs ceram, ka mūsu pētījums sniedz politikas veidotājiem vairāk pierādījumu, lai starptautiskā mērogā turpinātu dziļāku siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

"Lielākā daļa pasaules mantojuma objektu ir arī neaizsargāti pret klimata pārmaiņām," norādīja UNESCO atsakoties pasludināt GBR apdraudētu. “Austrālija īsteno vērienīgu vides un klimata programmu gan mājās, gan ārvalstīs, lai sasniegtu nulles līmeni un dabai pozitīvu pasauli.

“Mēs atbalstām globālos centienus aizsargāt visus Pasaules mantojuma objektus no klimata pārmaiņu ietekmes. Mēs esam pasaules līderi rifu apsaimniekošanā un turpināsim dalīties savā pieredzē ar starptautiskiem partneriem, lai aizsargātu vairāk no vērtīgā, atjaunotu vairāk no bojātā un pārvaldītu dabu nākotnei.

