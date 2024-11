Nosoliet tūlīt par Oceanic 31 haizivs mākslas darbu

Haizivīm veltītu mākslas darbu izstāde Oceanic 31 pabeidz savu divu gadu tūri Apvienotās Karalistes izstāžu telpās no novembra beigām Londonas Karaliskajā ģeogrāfijas biedrībā (RGS), un darbi pēc tam tiek izkliedēti tiešsaistes izsolē, lai atbalstītu Shark Trust Oceanics programma.

Kolekcija, kurā attēlota 31 okeāna haizivju un raju suga, mērķim ziedoja 31 individuālais mākslinieks 2022. gadā. Darbi ir no gleznām un digitāliem darbiem līdz skulptūrām un jauktajiem medijiem.

Smooth Hammerhead, ko veidojusi Alicia Hayden

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana bezmaksas izstāde skatāma RGS paviljonā no 26. novembra līdz 7. decembrim. Potenciālajiem pretendentiem, iespējams, domājot par Ziemassvētku dāvanām, līdz pēdējā izrādes datuma beigām ir jāizsaka savi piedāvājumi, ko var izdarīt tagad līdz plkst. apmeklējot vietni.

ScapaJoe Silky Street

Džimija Higsa Carcharodon carcharias

Vienu no mākslas darbiem tiešraidē izsolīs TV savvaļas dzīvnieku eksperts Stīvs Bekšals, kurš ir galvenais runātājs Shark Trust ikgadējā vadošajā pasākumā “For The Love Of Sharks” RGS 29. novembrī. Biļetes uz vakara pasākumu joprojām ir pieejami no Shark Trust.

Croc VR 2030, autors Toms Mīds

Oceanic Whitetip ar bankomātu

“Šī izstāde ir devusi mums iespēju uzrunāt jaunu auditoriju un iedvesmot vairāk cilvēku ar brīnišķīgajām haizivīm un rajām, uz kurām mūsu Lielās haizivs solījums kampaņa ir balstīta,” saka Shark Trust izpilddirektors Pols Kokss. "Mēs esam ārkārtīgi pateicīgi 31 māksliniekam, kurš ir tik smagi strādājis, lai radītu šos darbus."

Arī pakalpojumā Divernet: OCEANIC 31: HAIZIVIS ATTĒLI DODAS AKCIJAS TURĒJĀ, MEKLĒJĀS: NĪRĒJU OKEĀNISKĀS UN BEZINĀTĀS HAIZIVIJAS NOVĒROJUMI, SHARK TRUST IZLAID 5 PROJEKTU LIETOTNI, NIRĪJUMI UZŅĒMUSI 2,000 HAIZIVIS UN RAUS