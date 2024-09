Liels karstumizturības palielinājums no Secore superkoraļļiem

Jaunie koraļļi mākslīgi audzēti, izmantojot formu in vitro Apaugļošana, nevis klonēšana no esošo koraļļu fragmentiem, uzrādīja ievērojami lielāku izturību pret balināšanu nāvējošā karstuma laikā, kas skāra Karību jūras reģionu 2023. gadā, liecina jauns recenzēts pētījums, ko veica Floridā bāzētā dabas aizsardzības organizācija Secore International.

Secore saka, ka tās ziņojums ir pirmais zinātniskais pierādījums tam, ka koraļļi, kas atjaunoti, izmantojot dabiskās pavairošanas metodes, izrādās daudz karstumizturīgāki nekā koraļļi, kas pavairoti no fragmentiem, ja tie pakļauti jūras ūdens temperatūrai, kas ievērojami pārsniedz balināšanas slieksni.

Veselīgi audzēti koraļļi balināšanas epizodes laikā uz rifa (Raul Tecalco Renteria / Secore International)

For the past five years Secore has been running an ambitious programme of laboratory coral-breeding as a way of restoring reefs, an approach that involves treniņš a network of partners throughout and, it hopes, soon beyond the Caribbean region.

"Visas pūles bija vērtīgas," tagad ziņots. "2023. gada postošā karstuma viļņa laikā Karību jūras reģionā uz rifa izaudzētie jaunie koraļļi palika veseli, savukārt lielākā daļa atlikušo savvaļas koraļļu izbalēja un daudzi pēc tam nomira."

Metode

Parastais koraļļu mākslīgās pavairošanas veids bija nolauzt fragmentu no avota kolonijas, lai par tās klonu izaudzētu jaunu koloniju, saka Secore. Mazie koraļļu fragmenti tika audzēti audzētavās un manuāli pārstādīti uz rifa.

Koraļļu nārsts (Paul Selvaggio / Secore International)

Pašlaik ieviestā koraļļu sēšanas pieeja nerada klonus. Tā vietā tas ietver koraļļu nārstu savākšanu no savvaļas koraļļiem un olu un spermas apaugļošanu laboratorijā vai pat laivā vai pludmalē, lai iegūtu miljoniem embriju.

Attīstošie koraļļu kāpuri tiek audzēti okeāna iežogojumos un apmetušies uz īpašiem substrātiem, lai pēc tam, kad tie sasniegs noteiktu izmēru, tiktu pārstādīti uz rifu.

Katru reizi, kad populācija vairojas, jauni pēcnācēji rekombinācijas ceļā saņem jaunus sajauktus gēnu komplektus, padarot tos atšķirīgus no vecāku kolonijām un tādējādi veicinot adaptāciju.

Tikai jaunajiem koraļļiem, kas iegūti vaislas laikā, ir lielāka izturība pret balināšanu, salīdzinot ar pieaugušo koraļļu kolonijām un fragmentiem, saka Secore.

Lai gan dabā sastopamie pēcnācēji varētu darboties līdzīgi paaugstinātā temperatūrā, rifu veidojošo sugu vispārēja nespēja piesaistīties Karību jūras reģionā nozīmē, ka dabisko pēcnācēju vairs nav.

Vesels aļņu ragu mazulis (Paul Selvaggio / Secore International)

Pirmā rītausma

Secore komanda, kas veica regulāru novērošanas niršanu Meksikā, bija pirmie, kas pamanīja, ka viņu ārpusē iestādītie koraļļi šķiet pilnīgi veseli, un viņu kolēģi Kirasao veica līdzīgu novērojumu ar citu sugu drīz pēc tam.

"Mūsu zinātnieki Kirasao un Meksikā kopā ar mūsu partneri Coralium Lab apkopoja datus par vairāku mūsu pārstādīto koraļļu sugu un kohortu veselības stāvokli," saka Secore pētniecības direktore Dr. Mārgareta Millere. "Pēc tam mēs sazinājāmies ar partneriem visā mūsu Karību jūras reģiona atjaunošanas tīklā, lai noskaidrotu, cik plaši un konsekventi ir šis modelis.

"Tas sniedza apstiprinājumu, ka sešu rifu veidojošo koraļļu sugu palīgdarbinieki 15 atsevišķās rifu vietās piecās valstīs visā Karību jūras baseinā parādīja tādu pašu modeli: jauni koraļļi, kas audzēti atjaunošanai, ir daudz izturīgāki pret balināšanu ārkārtējos karstuma līmeņos. stress nekā dominējošie koraļļi uz rifa.

"Pēdējos 30 gadus esmu strādājis pie koraļļu audzēšanas Karību jūras reģionā, vienlaikus piedzīvojot milzīgu koraļļu zudumu slimību, viesuļvētru un karstuma viļņu dēļ, kā arī no tiem atkarīgo kopienu atšķetināšanu," saka Dr Millers.

"Šie rezultāti sniedz lielu iedrošinājumu un apstiprinājumu, ka atjaunošanai, izmantojot koraļļu vervētus, var būt svarīga loma koraļļu noturības organizēšanā mūsu siltākā nākotnē. Tomēr patiesa koraļļu rifu nākotnes nodrošināšana ir pilnībā atkarīga no cilvēces panākumiem globālās sasilšanas kontrolē.

Balināti aļņu ragu koraļļi (Sandra Mendoza Quiroz / Secore International)

Veselīgi aļņu ragu koraļļi (Paul Selvaggio / Secore International)

Investīcijas atmaksājas

"Mūsu ieguldījumi pēdējo piecu gadu laikā, lai izveidotu lielu tīklu koraļļu atjaunošanai Karību jūras reģionā, ir atmaksājušies," saka Secore dibinātājs un izpilddirektors Dr Dirk Petersen.

"Šis tīkls ne tikai katru gadu ražo un izaudzē desmitiem tūkstošu koraļļu, bet arī varētu nekavējoties novērtēt, kā šie koraļļi reaģēja uz šo bezprecedenta karstuma vilni. Mūsu prioritāte tagad ir turpināt centienus ekosistēmas līmenī.

Koraļļu atjaunošana vien neārstēs rifus ilgtermiņā, taču tā var atpirkt steidzami nepieciešamo laiku, lai atbalstītu koraļļu populācijas, lai tās izdzīvotu nākamajā gadsimtā. Secore. Tagad tā vēlas paplašināt savu darbību, iekļaujot Indijas un Klusā okeāna reģionu, un plāno līdz 2024. gada beigām izveidot komandu Maurīcijā, lai izveidotu Indijas okeāna bāzi.

Pētījums, kas aptver darbu, kas veikts pie Meksikas, Dominikānas Republikas, ASV Virdžīnu salām, Bonēras un Kirasao, tiek publicēts žurnālā Plosone.

