Nirējs Teo pievienojas Stīvenam Frajam, lai nodarbotos ar grunts tralēšanu.

Turpinot sera Deivida Atenboro dokumentālās filmas vēstījumu Okeāni un sakrītot ar ANO Okeāna konferenci, kas šodien (13. jūnijā) noslēdzas Nicā, populārs ir bijis Lielbritānijas labdarības organizācijas Blue Marine Foundation kampaņas video, kurā piedalās nirējs Teo Džeimss un Stīvens Frajs. online.

In Bottom Line Džeimss (Diverģents, Baltais lotoss, Kungi) atveido ēdāju augstas klases restorānā, kurš pasūta šķietami ilgtspējīgu zivju ēdienu no iekārojama viesmīļa, kuru atveido Frajs.

Abi aktieri ir Zilās jūras kājnieku vienības vēstneši, un īsfilmas mērķis ir atgādināt skatītājiem par neredzamajām izmaksām, kas saistītas ar to, ka cilvēki ēd, kā vien vēlas.

“Kā aizrautīgs nirējs, mani jau sen ir valdzinājis okeāns un šausminājis cilvēku ietekme uz to,” pēc fotosesijas pabeigšanas sacīja Džeimss.

“Tā kā man uzlika lielu piezvejas kravu, es patiešām pārliecinājos, cik groteska un postoša ir grunts tralēšanas prakse. Tas bija dziļi satraucoši, bet es priecājos to darīt, ja tas palīdzēs veicināt reālas pārmaiņas.”

Aizliegums Apvienotajā Karalistē, bet cik drīz?

“Blue Marine” apgalvo, ka kampaņas filma tika izveidota cerībā virzīt uz priekšu steidzami nepieciešamo grunts tralēšanas aizliegumu Apvienotās Karalistes tā sauktajās jūras aizsargājamās teritorijās (AJT).

“Pašlaik satriecoši 90% no Apvienotās Karalistes jūras rezervēm joprojām ir pieejami grunts tralēšanai, un attiecībā uz zivīm, kas tiek nešķiroti noķertas traleru tīklos, līdz pat 80% no nozvejotā tiek izmesti vai iznīcināti,” saka fonds. “Izbeigsim to tagad. Rīkojieties kopā ar mums.”

Zivju izraisītas sekas Džeimsam (Blue Marine Foundation)

Patiesībā Pasaules okeāna dienā (8. jūnijā), filmas iznākšanas dienā, Apvienotās Karalistes valdība paziņoja par savu nodomu aizliegt grunts tralēšanu 41 jūras piekrastes aizsargājamās jūras teritorijās, kas aptver 30,000 1.5 kvadrātkilometru lielu Anglijas ūdeņu platību (XNUMX reizes lielāku par Velsu).

“Šis ir milzīgs solis uz priekšu, lai apturētu mūsu jūras rezervātu bezjēdzīgo iznīcināšanu,” atzina “Blue Marine”, vienlaikus uzsverot, ka nekas nebūs mainījies, kamēr priekšlikumi nekļūs par realitāti un aizliegums netiks piemērots. Tā lūdz atbalstītājus… kopīgot video par sociālo mediju.

The Zilās jūras fonds un Atomized Studios filma Bottom Line režisēja Bens Malabijs.

