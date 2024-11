Ūdenslīdēji sakopj pēc spoku zivju audzētāja

Healthy Seas Foundation un tā partneri ir noslēguši savu gadu ilgo projektu “Operation Ghost Farms – Reclaiming Waters” ar, pēc fonda teiktā, visaptverošu sakopšanu Menidi, Amvrakikos līcī Grieķijas rietumos.

Spoku audzētavas ir pamestas zivju audzētavas, kas atstātas degradācijai jūrā, piesārņo piekrastes zonas un nodara būtisku kaitējumu jūras florai un faunai un vietējām kopienām, saka Healthy Seas.

Menidi talka bija trešā šāda veida talka, ko 2024. gadā vadīja fonds, taču atšķirībā no iepriekšējām operācijām, kas tika veiktas Itakā un Patrā, tās mērķis bija ferma, kas tikai nesen tika pamesta, pirms nebija laika smaga degradācija.

Skati uz Menidi zivju audzētavas vietu (veselīgas jūras)

Brīvprātīgie no organizācijas Spoku niršana strādāja, lai atgūtu tīklus, atdalītu tos no gredzeniem un ar kamerām dokumentētu procesu zem ūdens un virspusē. Bez tīkliem viņi no jūras izvilka 35 lielas bojas, 43 peldošus gredzenus un daudzus citus priekšmetus, tostarp daļēji nogrimušu apkopes laivu.

Brīvprātīgie uz sauszemes apstrādāja piekrastes atkritumus, kas ietvēra putupolistirola putas no zivju audzētavas un vispārējiem sadzīves atkritumiem.

Zvejas tīklus un dažus citus priekšmetus fonda partneris var pārstrādāt Econyl reģenerētajā neilonā Aquafil. Caurules un citas konstrukcijas var arī pārstrādāt.

Ūdenslīdējs pie Menidi (Maikls Vestreihers)

Materiāli, kas savākti otrreizējai pārstrādei (Healthy Seas)

Vietējā informēšana

Saistībā ar talku, tāpat kā ar citām pagātnē, Healthy Seas organizēja arī izglītojošas programmas ar vietējām pamatskolām un universitātes darbnīcu, kā arī divas ostas talkas Astakos un Mytikas ar vietējā niršanas partnera atbalstu. .

Misija bija fonda, Hyundai Motor Europe un citu partneru, tostarp Aquafil, Diopas, Ozon, European Outdoor Education Hub, We Dive We Clean, Odyssey Outdoor Activities un Dotank Plus, kopdarbs.

Laivas atgūšana vienas no maija operācijām (Korkuvenhovena)

Ghost-net kolekcija maijā (Rogier Visser)

"Šis gads ir bijis ievērojams," komentēja Veselīgas jūras režisore Veronika Mikoša. “Ar trīs lielām talkām un daudzām izglītības programmām mēs esam panākuši neticamu ietekmi ne tikai atkritumu izvešanā, bet arī kopienu un nākamās paaudzes izpratnes veicināšanā. Mēs esam pateicīgi saviem partneriem un brīvprātīgajiem par viņu apņemšanos un smago darbu.

Sešas dienas ilgajā oktobra operācijā piedalījās 35 cilvēki, kas savāca 128.5 tonnas jūras atkritumu, no kuriem 50.9 tonnas bija zvejas tīkli. Maija talkā, astoņu dienu laikā strādājot 30 cilvēkiem, bija savāktas 42.7 tonnas (11.3 tonnas tīklu).

"Kopā ar 150 partneriem un gandrīz 550 brīvprātīgajiem esam savākuši 991 tonnu zvejas tīklu un citu jūras atkritumu kopš mūsu dibināšanas 2013. gadā," ziņo Healthy Seas.

Arī pakalpojumā Divernet: DIVERS BUST SPĒKU FARM 2 “ATGRIEŠANĀS ITAKĀ”, DIERS ATBILD UZ EPISKĀS TĪRĪŠANAS ZVANU, SPOKU SPĒKU STRĀPUS IZVĒROS LAMPEDŪZAS VRAKIEM