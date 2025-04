Ūdenslīdēji Malaizijā sodīti par bruņurupuča mocīšanu

Five scuba divers and a dive operator have been fined in Malaysia after a video clip of mob harassment of a sea turtle went viral on social media and caused widespread public outrage, not least among other divers and conservationists.

Incidents notika martā pie Manukanas salas Tunku Abdul Rahman jūras parkā Sempornā, Borneo ziemeļos.

Sabahas tūrisma, kultūras un vides ministrija (KePKAS) kopš tā laika ir izdevis “saliktos paziņojumus” nedaudziem klātesošajiem ūdenslīdējiem, kā arī uzņēmumam, kas organizēja niršanu.

Malaizijā par noteiktiem nodarījumiem var izmantot saliktu paziņojumu kā alternatīvu prasībai likumpārkāpējam stāties tiesā. Tas nodrošina iespēju bezstrīdus maksu nokārtot, samaksājot fiksētu soda naudu.

Uzmākšanās bija pretrunā ar Sabah Wildlife Enactment 1997 noteikumiem, saskaņā ar kuriem jūras bruņurupuči ir pilnībā aizsargāti. Ikviens, kas nav iecelts savvaļas dzīvnieku uzraugs, ir nelikumīgs rīkoties ar pieaugušiem bruņurupučiem, to olām vai izšķīlušiem mazuļiem.

TRACC iniciatīva

Tas bija Tropu izpētes un saglabāšanas centrs (TRACC) Sempornā, kas sākotnēji izdeva aicinājumu izsekot nirēju atrašanās vietai un identitātei, kas bija redzamas 30 sek klipā, kuru uzņēma un dalījās kāds no niršanas grupas. TRACC par notikušo informēja arī Sabah Wildlife Department un Sabah Parks.

Klipā tika parādīts, kā tiek uzskatīts, niršanas ceļvedis, kas skaidri nomocīto un apmulsušo bruņurupuci tur aiz čaumalas no aizmugures, kamēr citi ūdenslīdēji pieskaras bruņurupuča čaumalam un ekstremitātēm un pozē tam blakus, kad tas cenšas atbrīvoties.

Ja neskaita iespēju, ka bruņurupucim bija steidzami nepieciešams elpot ierobežošanas periodā, šāds ārkārtējs stress dzīvniekam var būt savainojošs un pat letāls.

Citā saistītā un garākā klipā redzams, kā niršanas grupas dalībnieks turas pie kustīgas vaļhaizivs.

Nosaucot ūdenslīdēju rīcību kā “bezatbildīgu”, Tūrisma ministrija norādīja: “Aicinām visus tūrisma operatorus uzņemties atbildīgāku lomu vadlīniju un noteikumu ievērošanas nodrošināšanā. Štata valdība joprojām ir apņēmusies saudzēt vidi un brīdinājusi, ka nepieļaus nekādus savvaļas dzīvnieku aizsardzības likumu pārkāpumus.

Uzliktie sodi nav zināmi, bet maksimālais naudas sods par pārkāpumu ir 50,000 8.700 ringitu (apmēram XNUMX £) un/vai cietumsods no viena līdz pieciem gadiem.

