PADI mudina visu iespējamo, lai rīkotu AWARE nedēļu

Viņi saka, ka PADI un tās saglabāšanas labdarības organizācija PADI AWARE fonds cer, ka viņu programma Dive Against Debris tiks iekļauta nākamā gada starpvaldību globālajā plastmasas līgumā, tāpēc gaidāmā ikgadējā PADI AWARE nedēļa ir ieguvusi īpašu nozīmi.

The annual week PADI dedicates to removing litter from the ocean takes place on 14-22 September, and the treniņš agency wants its members to organise events that could help to influence the treaty.

“PADI un AWARE fonds ir vienīgās organizācijas, kas pārstāv globālo atpūtas niršanas kopienu notiekošajās oficiālajās sarunās, kuru rezultātā 2025. gadā tiks panākta paredzamā vienošanās par Pasaules plastmasas līgumu,” saka PADI AWARE direktore Danna Mūra.

"Tā kā pašlaik tiek izstrādāts Globālais plastmasas līgums un novembrī gaidāma piektā Starpvaldību sarunu komitejas sesija, šī gada AWARE nedēļas pasākumi sniedz svarīgu iespēju aicināt noslēgt spēcīgu līgumu."

Cerams, ka gadījumā, ja līgumā tiks pieņemta niršana pret gruvešiem, kas ir pasaulē lielākā pilsoņu zinātnes zemūdens jūras atkritumu datubāze, tā kļūs par apstiprinātu metodoloģiju, ko valdības varētu izmantot.

4 veidi, kā palīdzēt

PADI vēlas samazināt nevajadzīgu vienreiz lietojamu plastmasas izstrādājumu ražošanu un samazināt ātrumu, kādā visi plastmasas atkritumi nonāk okeānā. Tā uzskata, ka nirēju kopienas kritiskā loma tiek oficiāli atzīta par "unikālu un būtisku iespēju visā pasaulē koordinētai iniciatīvai, lai būtiski risinātu pašreizējo plastmasas piesārņojuma krīzi".

(PADI)

Dalībnieki AWARE nedēļā un ap to var sniegt ieguldījumu četros veidos, saka PADI. Iespējas ir vadīt speciālo kursu Dive Against Debris, apsekot niršanu vai tīrīšanas pasākumus un/vai mudināt savas ūdenslīdēju kopienas parakstīt petīciju aicinot noslēgt stingru Globālo plastmasas līgumu, kura mērķis ir nodrošināt vismaz 10,000 XNUMX jaunu parakstu.

“Visi PADI palīgu instruktori un augstāki tagad automātiski ir tiesīgi mācīt speciālo kursu “Nirst pret gruvešiem”, kas nozīmē, ka vairāk PADI profesionāļu tagad var mācīt vairāk supervaroņu, kā glābt okeānu,” saka Mūrs.

"Mēs arī mudinām PADI dalībniekus turpināt darbu gan AWARE nedēļas laikā, gan pēc tās un turpināt iesniegt Dive Against Debris datus."

Pasākuma Dive Against Debris rīkošana vai citas dabas aizsardzības aktivitātes var ietvert kopienas uzaicināšanu piedalīties pludmales vai okeāna sakopšanā, vienlaikus piedāvājot seminārus, lai mācītu PADI AWARE kursā, izceļot galvenās problēmas, kas ietekmē vietējo jūras ekosistēmu, un piedāvājot veidus, kā dalībnieki var turpināt palīdzēt glābt okeānu.

Uzziniet vairāk par iesaistīšanos PADI AWARE nedēļa.

Arī pakalpojumā Divernet: 4 PADI IEMESLI, KĀM 2024. GADĀ JŪT PRIEKŠAM, PADI IEpazīstina ar AWARE EKO TŪRISMA SPECIALITĀTI, NĪRĒJI TAGAD VAR IESLĒGT PLASTMASU, PADI AWARE SADAĻ 500 XNUMX ASV dolāru MISIJAS HUB DOTĀCIJAS