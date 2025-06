Sers Deivids atceras biedējošu pieredzi ar niršanas ķiveri

Sers Deivids Atenboro 99 gadu vecumā joprojām ir tikpat aktuāls kā vienmēr ar savu jauno, spēcīgo dokumentālo filmu. Okeāns straumēšana vienlaikus ar ANO okeāna konference sākas Nicā šodien (9. jūnijā).

Tomēr šķiet, ka pieredzējušais savvaļas dzīvnieku eksperts un dabas aizsardzības speciālists, iespējams, nekad nebūtu baudījis savu izcilo karjeru, ja agrīna āra pārraide būtu pavērsusies citādi.

Nesen ierakstītā sarunā ar Velsas princi Viljamu Londonas Karaliskajā festivālu zālē, lai reklamētu filmu, Atenboro demonstrēja, kas notika gandrīz 70 gadus iepriekš, kad viņš pirmo reizi kameras priekšā izmēģināja niršanas ķiveri – Austrālijas Lielajā Barjerrifā BBC vajadzībām.

Pielaikojot viņam uzdāvinātu akvārija stila ķiveri, princis brīdināja, ka, iespējams, viņš to vairs nevarēs novilkt.

Attenboro ar savu intervētāju, princi Viljamu

“Tā ir dīvaina rīcība,” sers Deivids piekrita, noņemot ķiveri, “un, kad es savu pirmo reizi uzvilku, es pēkšņi sajutu, ka no šejienes tek ūdens,” viņš piebilda, žestikulējot uz muti.

“Es nodomāju: “Tas nevar būt pareizi.” Un, kad tas nonāca apmēram tur [viņa nāsīs], es nodomāju: “Es…” pārliecināts "Tas nav pareizi." Un, protams, ja tev šī lieta ir uzskrūvēta virsū, tu nevari elpot, tu pat nevari sevi sadzirdēt – zini, ņem to nost no manis!"

Par laimi, viņam izdevās laikus informēt ķiveres vadītājus par savu situāciju, taču neiejūtīgais direktors pēc tam pieprasīja, lai Atenboro atdod viņam ķiveri, lai viņš varētu nodemonstrēt tās pareizu lietošanu.

“Es teicu: “Tā ir kļūme.” Viņš teica: “Nē, paskaties, nāc šurp!” Viņš to uzvilka, un es priecājos teikt, ka viņš nonāca zem ūdens un iznāca ārā vēl ātrāk nekā es, jo tur bija patiesībā tā ir vaina.

Jauna pasaule

Princis Viljams atzīmēja, ka Atenboro noteikti bija fascinējoši nirt laikā, kad par zemūdens pasauli bija zināms salīdzinoši maz, un būt vienam no pirmajiem cilvēkiem, kas to varēja redzēt un par to runāt.

"Reiz Kusto izgudroja akvalangu un sejas-"maska"...tas bija brīdis, kad pēkšņi tu nonāci jaunā pasaulē," piekrita Atenboro. "Tu lidoji līdzās zivīm, kas bija neparasta pieredze, un zivis, protams, uz tevi nereaģē, jo tās nekad iepriekš neko tādu nav redzējušas."

“Zemūdens operatori ir fantastiski. Ir cilvēki, kuri, manuprāt, patiesībā ir laimīgāki zem ūdens nekā uz sauszemes.”

Kad princis Viljams jautāja Atenboro par okeānu stāvokli, viņš atbildēja: “Briesmīgākais ir tas, ka tas ir slēpts no jums, no manis un vairuma cilvēku.”

“Kad pirmo reizi redzēju šai filmai uzņemtos kadrus, mani šokēja tas, ko mēs esam nodarījuši dziļajam okeāna dibenam. Tas ir vienkārši neizsakāmi briesmīgi.”

“Ja jūs kaut ko līdzīgu paveiktu uz sauszemes, visi būtu sašutuši. Ja šī filma kaut ko paveiks, ja tā tikai mainīs sabiedrības informētību, tas būs ļoti svarīgi. Es varu tikai cerēt, ka cilvēki, kas to redzēs, sapratīs, ka kaut kas ir jādara, pirms mēs iznīcinām šo lielo dārgumu.”

Okeāns var redzēt kinoteātros un tagad ir straumējams platformās Disney+, Hulu un National Geographic.

