Wakatobi paplašina koraļļu rifu aizsardzību

Vakatobi niršanas kūrorts ir paplašinājis savu ilggadējo apņemšanos koraļļu rifu aizsardzībā un atjaunošanā, ieviešot jaunu rifu veselības novērtēšanas programmu un pievienojot iekšējai jūras biologei Džūlijai Mellersai.

Džūlija pievienojās Vakatobi ģimenei, lai uzsāktu pastāvīgu projektu, lai izmērītu, uzraudzītu un novērtētu koraļļu rifu veselību kūrorta privātajā jūras rezervātā.

Wakatobi Dive Resort jaunā iekšējā jūras biologe Džūlija Mellers fotografē mīkstus koraļļus rifu veselības novērtēšanas programmai. foto autors Adrienne Gittus

Rifu veselības novērtēšanas programmā tiek izmantots pielāgots modernu attēlveidošanas un datu analīzes metožu kopums, kas sniedz visaptverošu norādi par rifu ekosistēmas stāvokli. "Mēs izmantojam jaunāko ekoloģisko teoriju, tehnoloģijas un mākslīgo intelektu, lai izstrādātu jaunu paketi, lai efektīvi un stabili izmērītu rifu veselību,"Džūlija saka. "Tas ļaus mums uzraudzīt, kā Vakatobi rifiem klājas visā aizsargājamajā teritorijā, būtiski nenovirzot resursus no rifu aizsardzības."

Process apvieno ūdens dokumentāciju ar datu analīzi, izmantojot mašīnmācīšanās modeļus, lai izmērītu rifu veselību. Kad neatradīsies uz salas, viņa pētīs jaunas pieejas un idejas koraļļu rifu novērtēšanai un palīdzēs izplatīt informāciju par Wakatobi zinātnisko iniciatīvu.

Džūlija un niršanas komanda ir sākuši arī eDNA rifu aptauju. ”Tas ietver jūras ūdens paraugu ņemšanu pie rifa dažādos dziļumos un to filtrēšanu, lai notvertu vides DNS (eDNS), ko organismi izlej ūdenī.,” skaidro Džūlija. "Paraugi tagad atrodas laboratorijā, kur DNS tiek marķēta, izmantojot zondes, un sekvencē, lai noteiktu, kuras sugas ir tuvumā. Izmantojot šo paņēmienu, mums vajadzētu spēt noteikt simtiem sugu tikai no viena litra jūras ūdens. Tas ir ļoti foršs process! "

Džūlija ieguva bioloģijas specialitāti Oksfordas Universitātē un veica maģistra darbu sadarbībā ar Austrālijas Jūras zinātnes institūtu. Viņa ir mūža jūrniece un kaislīga nirēja. "Es iedziļinājos jūras bioloģijā, jo uzskatu, ka šis pētījums ir spēcīgs instruments cilvēku savienošanai ar planētu," viņa saka. "Darbs tik dinamiskā komandā ir nozīmējis, ka esam ātri progresējuši. Wakatobi komanda ir izrādījusies arī nenovērtējams zināšanu avots par vietējo ekosistēmu.

Džūlija vēl piebilst: “Spēja pāriet no bibliotēkas uz klēpjdatoru līdz rifam simts metru attālumā ir ideāla recepte jaunu ideju ģenerēšanai un to izmēģināšanai. Ir tik aizraujoši strādāt ar atvērtiem novatoriem, kuri vēlas izmēģināt jaunas pieejas un paskatīties uz lietām no dažādiem leņķiem."

Ja iespējams, Wakatobi ceļveži arī palīdz Jūlijai ar eDNS ūdens paraugu ņemšanu Wakatob rifos, kur cietie koraļļi ir īpaši izturīgi. foto autors Adrienne Gittus

Wakatobi sadarbības rifu saglabāšanas programma ir plaši atzīta par novatorisku iniciatīvu pašpietiekamajā, uz kopienu balstītā resursu aizsardzībā. Šo iniciatīvu izstrādāja Wakatobi Resort dibinātāji, lai nodrošinātu proaktīvu līdzekli rifu un jūras resursu aizsardzībai. Daļa no kūrorta viesu gūtajiem ieņēmumiem tiek dalīta ar vietējo kopienu, lai uzturētu un atbalstītu ilgtspējīgu dzīvesveidu, kas veicina koraļļu rifu ekosistēmas pārvaldību un cieņu pret to.

Wakatobi Dive Resort jaunā iekšējā jūras biologe Džūlija Mellersa. foto autors Adrienne Gittus

Džūlija arī atrod veidus, kā Wakatobi niršanas pieredzē iekļaut vairāk zinātnes. "Jo vairāk jūs zināt, jo vairāk jūs ievērojat," viņa saka, "un kura būtu labāka vieta, kur uzzināt par rifu bioloģisko daudzveidību un aizbildnību, nekā Vakatobi”. Pirmajā kūrortā pavadītajā mēnesī Džūlija prezentēja programmu par mākslīgā intelekta izmantošanu jūras monitoringā; viņa ir arī izveidojusi īpaši pielāgotu Wakatobi jūras bioloģijas un saglabāšanas kursu jauniešiem un pusaudžiem, kuri vēlas piedalīties savas uzturēšanās laikā.

Wakatobi Resort atrodas uz nelielas salas Sulavesi dienvidaustrumos, Indonēzijā. Viesi var baudīt konsjerža niršanas un snorkelēšanas pakalpojumus ar ekskluzīvu piekļuvi vairāk nekā 40 vietām aizsargājamā jūras rezervātā, kā arī piecu zvaigžņu pakalpojumu, izsmalcinātu ēdināšanu, spa pakalpojumus un tiešos čarterreisus no Bali.

