Ūdenslīdēji un snorkelētāji mudināja rīkoties Apvienotās Karalistes ūdeņos ar programmu Motion for the Ocean

at

at 3: 55 pm

Apvienotās Karalistes ūdeņi ir apdraudēti, taču ūdenslīdējiem un snorkelētājiem tagad ir jauns jaudīgs veids, kā panākt pārmaiņas — Motion for the Ocean.

Motion for the Ocean, iniciatīva, kas paredzēta, lai palīdzētu vietējām padomēm gan iekšzemē, gan piekrastē veikt jēgpilnus pasākumus zilo zonu aizsardzībai, ir uzsākusi pavisam jaunu projektu. online rīku komplekts, kas pieejams visiem nirējiem, snorkelētājiem un citiem ūdens lietotājiem, kuri vēlas iesaistīties.

BSAC, Apvienotās Karalistes nirēju kopienas vadošā balss, ir sadarbojusies ar Motion for the Ocean, lai atbalstītu šo iniciatīvu, un aicina visus nirējus neatkarīgi no treniņš piederība — lai veiktu darbības. Rīku komplekts sniedz soli pa solim norādījumus, lai palīdzētu indivīdiem, niršanas klubiem un niršanas arodiem sadarboties ar vietējām padomēm un veicināt pārmaiņas.

Kas ir “Okeāna kustība”?

Priekšlikums okeānam ir oficiāla apņemšanās, ko padome dod, lai atzītu okeāna svarīgo lomu un apņemtos veikt reālus pasākumus, lai to aizsargātu. Ja priekšlikums par okeānu tiek pieņemts, padome piekrīt iekļaut okeāna atjaunošanu savā politikā un lēmumu pieņemšanā, nodrošinot, ka zilo telpu veselība ir prioritāte tādās jomās kā plānošana, ekonomiskā attīstība un izglītība.

Pieņemot priekšlikumu, padomes apņemas uzņemties astoņas saistības, tostarp:

✔️ Okeāna atjaunošanas iekļaušana visos stratēģiskajos plānos un lēmumos

✔️ Atbalstīt jūras saglabāšanu un ūdens kvalitātes uzlabošanu

✔️ Nodrošinot vietējo plānošanu, tiek ņemta vērā ietekme uz Apvienotās Karalistes upēm un jūrām

✔️ Pieaugošā okeāna lasītprasme un pieaugoša sabiedrības iesaiste

✔️ Aicinot valdību līdz 2030. gadam ieviest okeāna neto atveseļošanos

Sabiedrības atbalsts ir galvenais — padomniekiem ir jāzina, ka viņu kopienas rūpējas par veselīgām zilajām zonām, lai varētu rīkoties.

Kas atrodas rīku komplektā?

✔️ Lietošanai gatava e-pasta veidne saziņai ar padomniekiem

✔️ Norādījumi par efektīvu ziņojumu veidošanu, lai iegūtu rezultātus

✔️ Padomi klubiem par padomes locekļu uzaicināšanu uz Try Dive, lai uzsvērtu veselīgu ūdeņu nozīmi

Iesaistīties ir viegli – un nav jābūt ekspertam!

Jums nav jābūt jūras aizsardzības ekspertam vai jāzina visas zinātnes — pietiek ar aizraušanos aizsargāt ūdeņus, kas jums patīk. Rīku komplekts padara to vienkāršu, ar gataviem resursiem un skaidrām darbībām, kas jāievēro. Turklāt BSAC un Motion for the Ocean ir gatavi palīdzēt! Ja jums ir jautājumi vai nepieciešams atbalsts, jūs nebūsiet viens.

Emīlija Kaningema MBE, Motion for the Ocean līdzdibinātāja, sacīja: "Ūdenslīdēji un snorkelētāji tieši redz piesārņojuma un vides pasliktināšanās ietekmi. Motion for the Ocean sniedz viņiem instrumentus, lai, strādājot ar savām padomēm, rūpes pārvērstu darbībā. Katrs e-pasts, katra saruna un katrs solis palīdz nodrošināt veselīgāku nākotni Apvienotās Karalistes ūdeņiem.

Ketrīna Naita, BSAC Vides un ilgtspējības nodaļas priekšsēdētāja, sacīja: "Šī ir fantastiska iniciatīva, Emīlija ir padarījusi" domāšanas okeānu" pieejamu padomēm visā valstī, un tas jau dod panākumus ar spēcīgo uzņemšanu un apņemšanos atbalstīt Motion for the Ocean. Neatkarīgi no tā, vai dzīvojat pie jūras vai iekšzemē, varat mudināt savu vietējo padomi iesaistīties sarunās un lēmumu pieņemšanā."

Vietējām padomēm ir galvenā loma mūsu upju un jūru aizsardzībā, taču tām ir nepieciešams sabiedrības atbalsts, lai aizsardzības prioritāte būtu piešķirta. Sazinoties, ūdenslīdēji var tieši ietekmēt lēmumus, kas ietekmē viņu iecienītos ūdeņus.

Lai piekļūtu rīku komplektam un sāktu kaut ko mainīt, klikšķis šeit.