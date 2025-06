Nirēji uzaicināti uz Glāzgovas šovu "Beneath The Waves"

Reti sastopama keramika nesen atrasta no ērglis kuģa vraks Vaitinga līcī, Arana satiekas zemūdens fotogrāfija un jūras tematikas iedvesmotas skices, kad Skotijas Jūrniecības muzejs Glāzgovā sestdien, 7. jūnijā, atklāj vasaras izstādi.

Izstādē “Zem viļņiem” ir iekļauti vraku nirēja Greiema Brūsa atrastie artefakti, kā arī fotogrāfa, autora un jūras dabas aizsardzības speciālista Losona Vuda un Ēršīras zemūdens mākslinieces un rakstnieces Kristīnas Railijas darbi.

Divas izstādē izstādītās keramikas bļodas tika atrastas 1857. gada dzelzs tvaikoņa vrakā. ērglis pagājušā gada jūlijā Obanā dzīvojošais Brūss un viņa komanda. Viņu atklājums tika izcelts on Divernet.

Bagātīgā trauku krava izcēla vērtīgu bļodu veidu, ko izgatavoja Glāzgovā bāzētā Bell's Pottery, kas 19. gadsimtā, iespējams, bija Skotijas starptautiski nozīmīgākais keramikas ražotājs.

Satīrītais Bella ēdiens (Greiems Brūss)

“Manuprāt, kuģa vraks ir laika kapsula, ko jūra laika gaitā paslēpusi no acīm,” saka Brūss. “Privilēģija izpētīt pagātni un sazināties ar to ir neaprakstāma. Ļaut kuģu vraku artefaktiem iegūt jaunu dzīvi, savienojot cilvēkus, nozīmē visu.”

Runājot par savienojumiem, ērglis pašu uzbūvēja Aleksandrs Denijs, kura brāļa Viljama kuģu testa tvertne, kas ir vecākā pasaulē, tagad atrodas Skotijas Jūrniecības muzeja filiālē Dumbartonā.

Losons Vuds no Dansas nirst kopš 11 gadu vecuma un lielāko daļu šī laika izmanto zemūdens kameru. Viņa vairāk nekā 50 grāmatas ir veltītas jūras dzīvībai un kuģu vrakiem, un, lai gan viņa darbs ir aizvedis viņu pa visu pasauli, viņam ir bijusi arī nozīmīga loma Apvienotās Karalistes lielākās jūras dabas aizsardzības zonas — Bervikšīras jūras rezervāta — līdzdibināšanā.

Milzu haizivs (Losona Vuda)

Vuds atzīmēs “Zem viļņiem” atklāšanu ar lekciju “60 gadi zem ūdens”, kas notiks gan 7., gan 8. jūnijā. Tajā tiks aplūkoti jūras aizsardzības pirmsākumi, un viesi saņems parakstītu… drukāt jūras anemones vai roņa.

Kristīna Railija izstāda fotogrāfiju un zīmuļu zīmējumu izlasi no sava laika, kad viņa bija snorkelēšanas māksliniece Argailas cerību parkā. Cerību vietu projekts ir daļa no globālā... Misija zila iniciatīva, ko vada okeanogrāfe Dr. Silvija Ērla, un tajā tiek izceltas jomas, kas ir kritiski svarīgas okeāna veselībai.

Jūras anemone (Kristīna Railija)

Railijs koncentrējas uz sarežģītu jūras ekosistēmu smalkākajām niansēm, izceļot vienu sugu vienlaikus, piemēram, jūraszāli vai elegantās plikpaurziežu oliņas.

“Mēs esam sajūsmā sadarboties ar trim tik aizrautīgiem un pieredzējušiem māksliniekiem un jūras pētniekiem, lai svinētu mūsu maģisko un noslēpumaino zemūdens pasauli,” saka muzeja izstāžu un pasākumu referente Eva Bukovska. “Visu vecumu apmeklētāji varēs baudīt šo aizraujošo ceļojumu zem viļņiem paslēptajos dārgumos un stāstos.”

Izstādē ir apskatāmi arī artefakti no muzeja nacionālās jūrniecības mantojuma kolekcijas un eksponāti, kas aizdoti no Ziemeļēršīras mantojuma fonda. Apmeklētāji var arī uzzināt par to, kā brīvā niršana veicina izpratni par jūras arheoloģiju un aizsardzību. Atklāšanas laikā 7. jūnijā notiks bezmaksas niršanas diena ar aktivitātēm.

Izstāde “Zem viļņiem” (“Beneath the Waves”) norisināsies līdz 13. septembrim Linthouse ēkā Irvine Harbourside, un ieeja ir iekļauta Skotijas Jūrniecības muzeja standarta ieejas cenā, kas ir 10 mārciņas. Ar katru pieaugušo/koncesijas biļeti līdz trim bērniem ieeja ir bez maksas, un muzejs ir atvērts katru dienu no pulksten 10 līdz 5. Biļetes uz Vuda lekcijām maksā 10 mārciņas. Apmeklējiet SMM tīmekļa vietni.

