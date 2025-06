Pirmais Sidnejai paredzētais niršanas vraks

Sidnejas pirmais mērķtiecīgi būvētais niršanas vraks: jūras tūrisma un dabas aizsardzības vīzija

Sidneja, Austrālija – 9. gada 2025. jūnijs — Gordon's Bay Scuba Diving Club Inc. (GBSDC) ar lepnumu atklāj savu pārveidojošo priekšlikumu: Sidnejas niršanas vraku projektu. Šīs vērienīgās iniciatīvas mērķis ir radīt pasaules līmeņa mākslīgais rifs un niršanas vietu, nogremdējot no ekspluatācijas izņemtu kuģi aptuveni četrus kilometrus uz dienvidaustrumiem no Kūdžī pludmales.

Šis projekts ir izstrādāts, lai veicinātu jūras bioloģisko daudzveidību, uzlabotu atpūtas niršanas pieredzi un stimulētu vietējo ekonomiku. Ierosinātā vieta kalpos gan kā jūras dzīvības patvērums, gan kā nozīmīgs galamērķis nirējiem, pētniekiem un ekotūristiem.

🐠 Jauna zemūdens ekosistēma

Mākslīgais rifs tiks stratēģiski savienots ar Kāzu kūkas salu, izmantojot jūras mākslīgā rifa (OAR) sistēmu. Paredzams, ka šis savienojums piesaistīs dažādas jūras sugas, tostarp karaliskās zivis, lutjānzivis un makreles, tādējādi bagātinot vietējo jūras ekosistēmu. ekosistēmu un sniedzot jaunas iespējas ilgtspējīgai zvejas praksei.

Pirmais Sidnejas niršanas vraks, kas būvēts mērķtiecīgi

💰 Ekonomiskie un Kopienas ieguvumi

Ar aprēķināto vienreizējo ieguldījumu 6–10 miljonu ASV dolāru apmērā Sidnejas niršanas vraku projekts tiek prognozēts, ka piecu gadu laikā nirēju ieņēmumi būs no 12.4 līdz 48.6 miljoniem ASV dolāru. Šajos skaitļos nav ņemti vērā papildu ienākumi no saistītām darbībām, piemēram, čarterreisiem, aprīkojuma nomas un viesmīlības pakalpojumiem.

Projekts ir ieguvis ievērojamu sabiedrības atbalstu, ko apliecina petīcija ar gandrīz 14,000 4,000 parakstiem, tostarp vairāk nekā XNUMX no Randvikas pilsētas iedzīvotājiem. Vietējie uzņēmumi un tūrisma operatori paredz lielāku klientu skaitu, kas savukārt veicinās darbvietu radīšanu un... ekonomikas atdzīvināšana šajā reģionā.

🌿 Vides pārvaldība

Vides ilgtspējība ir Sidnejas niršanas vraku projekta pamatā. Izvēlētais kuģis tiks rūpīgi iztīrīts un sagatavots, lai nodrošinātu, ka tas nesatur piesārņotājus un ir drošs jūras dzīvībai. Lai aizsargātu jaunattīstības ekosistēmu, šī vieta tiks noteikta par zvejas aizlieguma zonu, un sadarbībā ar UNSW un UTS jūras zinātniekiem tiks veikta pastāvīga uzraudzība.

Pirmais Sidnejas niršanas vraks, kas būvēts mērķtiecīgi

🤝 Plaša mēroga atbalsts

Iniciatīva ir saņēmusi atbalstu no dažādām ieinteresētajām personām, tostarp Randvikas pilsētas mēra Dilana Pārkera, Kūdžī Tirdzniecības palātas un ievērojamām personām niršanas nozarē. GBSDC ir arī konsultējusies ar vides inženieriem un jūras zinātniekiem, lai nodrošinātu projekta ekoloģiskā dzīvotspēja.

???? Nākotnes vizualizācija



Plānotās niršanas vraka atrašanās vietas vizuāls attēlojums.



Paredzētais jūras bioloģiskās daudzveidības pieaugums ap mākslīgo rifu.



Vietējās kopienas locekļi pauž atbalstu projektam.

📞 Pievienojieties kustībai

GBSDC aicina visas ieinteresētās personas atbalstīt Sidnejas niršanas vraku projektu. Lai iegūtu plašāku informāciju, parakstītu petīciju vai iesaistītos, lūdzu, sazinieties ar:

Džons Rovs

GBSDC dibinātājs

📧 jcprowe@bigpond.net.au

📞 +61 412 099 453

Sems Baksters

GBSDC prezidents

📧 sam1.baxter1@gmail.com

📞 +61 412 261 459

Kopā mēs varam radīt paliekošu mantojumu zem viļņiem, veicinot jūras aizsardzību un sabiedrības labklājību.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet pilnu biznesa plāns: