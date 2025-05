Brīvās niršanas sportists Klovars pārtrauc Trubridža 17 gadus ilgo bezspuru valdīšanu

at

at 11: 35 am

Horvātu brīvā nirēja Petars Klovars beidzot ir pārvarējis jaunzēlandieša Viljama Trubridža tvērienu uz AIDA Constant Weight No. Fins (CNF) pasaules rekordu ar 103 m niršanu Ēģiptes Sarkanajā jūrā.

Klovars veica niršanu AIDA brīvās niršanas pasaules kausa laikā, ko rīkoja Brīvās niršanas pasaules apnojas centrs Šarm eš Šeihā. Nedēļu ilgās dziļuma sacensības noslēdzās vakar (27. maijā).

Šķiet, ka Trubridžs bija uzstādījis rekordu kā savu. Pirmo reizi viņš uzstādīja 81 m rekordu 2007. gada aprīlī un, izņemot austrieša Herberta Niča sešu mēnešu pārtraukumu laikā no 2007. līdz 2008. gadam, to saglabāja līdz Pasaules kausa posmam, desmit notikumos uzlabojot rezultātu par dažiem metriem katrā no tiem, pirms 10. gada jūlijā sasniedza uzstādīto rekordu – 102 m.

Petra Klovara (Freediving World) triumfs Sarkanajā jūrā

Klovars, visticamāk, apstrīdēs Trubridža ilggadējo rekordu 2023. gada Vertical Blue pasākumā, kas notika Dīna Zilajā caurumā Bahamu salās — sacensībās, kuras katru gadu organizē pats Trubridžs.

Klovaram un viņa horvātu brīvnirējam Vitomiram Maričičam tomēr tika aizliegts nodarboties ar iespējamu nodomu lietot sniegumu uzlabojošas vielas pēc tam, kad viņu bagāža tika pārmeklēts, ierodoties Bahamu salās. Kopš tā laika abi sportisti ir stingri nolieguši apsūdzību, apgalvojot, ka tā ir nepamatota un ka attieksmē pret viņiem ir bijušas procesuālas neatbilstības.

Pēc tam abiem horvātiem uz nenoteiktu laiku tika aizliegts piedalīties Vertical Blue sacensībās, taču pēc viņu lietu izskatīšanas AIDA atļāva abiem vīriešiem vēlāk tajā pašā gadā sacensties Depth World Championships, Klovaram tur uzstādot brīvās iegremdēšanas (FIM) pasaules rekordu.

Vieta Klovāra slavas sienā (Freediving World)

AIDAlēmums izraisīja nesaskaņas ar otru brīvās niršanas pārvaldes institūciju. CMAS, kas atbalstīja Vertical Blue un paziņoja, ka vairs nesadarbosies ar AIDA.

“Mēs koncentrējāmies, klusējām, turpinājām strādāt un ļāvām rezultātiem runāt,” sacīja Maričičs, kurš jaunā rekorda sasniegšanas laikā darbojās kā Klovara treneris un operators. “Tas nav tikai rezultāts. Tas ir taisnīgums. Rekords beidzot ir tur, kur tam jābūt. Un tas ir tikai sākums.”

Klovara 103 m niršana tagad gaida oficiālu AIDA apstiprinājumu. Rekords ir absolūts: CMAS CNF rekordu uzstādīja krievu brīvnirējs Aleksejs Molčanovs 100 m niršanā.

Arī pakalpojumā Divernet: Finless freediver uzstāda absolūtu pasaules rekordu, Smagie apstākļi rada pasaules rekordu brīvajā niršanā, Dopinga pārkāpumi: CMAS soda Horvātijas nirējus, Strīdi par dopingu izraisa brīvo niršanas plaisu