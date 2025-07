Kornvolā sāksies brīvās niršanas festivāls

NoTanx Freediving rīko savu ikgadējo festivālu Redrūtā, Kornvolā, sākot ar nedēļas nogales pasākumu ar nosaukumu Be The Change (12.–13. jūlijā), un ikviens ir aicināts pievienoties.

Festivāls notiek jau 15 gadus, ietverot kempingu un piekrastes izpēti, taču jauns elements atklāšanas nedēļas nogalē 2025. gadā ir “labsajūtas dienas” – tas nozīmē personīgo labsajūtu gan nirējiem, gan okeānam.

NoTanx komandas biedri

Sestdiena ir veltīta pirmajam, un tajā ir sauna uz vietas, joga, elpošanas vingrinājumi, ledus vannas un citas aktivitātes, kā arī Reef-World Foundation (Green Fins) un spoku aprīkojuma pārstrādātāju Waterhaul un vakara bārbekjū ar mūziku.

Svētdienas uzmanības centrā ir okeāna labsajūta, un pludmales tīrīšanas akcija, ko atbalsta organizācija “Surfers Against Sewage”, ir daļa no tās programmas. Miljons jūdžu tīrība iniciatīvu un vēl vienu jūras atkritumu pārstrādātāju Odyssey Innovations, kā arī zemūdens attīrīšanas brīvo niršanu ar Odyssey kajaku apkalpes atbalstu uz virsmas.

Pārējā nedēļas daļā (no 14. līdz 19. jūlijam) notiks Freefest, kurā divas reizes dienā notiks brīvā niršana, un tiek prognozēti labvēlīgi laika apstākļi dažās no 24 "izcilajām" niršanas vietām, ko NoTanx katalogizējis festivāla gadu gaitā.

Paņemt pārtraukumu

Nedēļu ilgo pasākumu atbalsta vairākas ar vidi saistītas organizācijas, tostarp, papildus iepriekšminētajām, Divers for Sea Shepherd, Fourth Element, Fulmar Wetsuits un apģērbu uzņēmums Patagonia.

Labsajūtas, kopienas un okeāna aktivitāšu nedēļas nogali rīko Globe Vale brīvdienu parks, Radnorā, un kempings uz vietas ir pieejams no piektdienas līdz svētdienai par 20 mārciņām no personas par nakti. “Be The Change” dalībnieki maksā 6 mārciņas par abām dienām (sestdien atklāšana plkst. 1:XNUMX), un visa peļņa no šīs summas tiek novirzīta Sea Shepherd. Biļetes var rezervēt šeit.

NoTanx kopš 1999. gada, izmantojot NTX apmācību sistēmu, māca un popularizē brīvo niršanu Apvienotajā Karalistē, un vada savu brīvās niršanas klubu.

