“Esiet piesardzīgs, izvēloties Sarkanās jūras niršanas laivas”, brīdina MAIB

Bīstamas modifikācijas, bojāts vai trūkstošs drošības aprīkojums, bloķēti evakuācijas ceļi un izlaistas instruktāžas — šīs bija atkārtotas problēmas, kas tika konstatētas starp 16 incidentiem ar Sarkanās jūras niršanas laivām, kuru rezultātā pēdējo piecu gadu laikā ir gājuši bojā daudzi, tostarp Apvienotās Karalistes pilsoņi.

Tagad Apvienotās Karalistes Jūras negadījumu izmeklēšanas nodaļa (MAIB) ir turpinājusi rīkoties pēc decembra vēstules Ēģiptes iestādēm paužot bažas par drošību uz klāja, izdodot drošības biļetenu ikvienam, kas apsver iespēju doties uz Sarkanās jūras niršanas laivu brīvdiena.

MAIB ir īpaši aplūkojis trīs incidentus, kas notikuši pēdējo 20 mēnešu laikā un kas saistīti ar Karltona karaliene, kas apgāzās netālu no Hurgadas ar vairākiem ievainotiem cilvēkiem, tostarp Apvienotās Karalistes pilsoņiem, 2023. gada aprīlī; orkāns, kas aizdegās jūnijā un tika pamesta netālu no Elfinstonas rifa, zaudējot trīs Apvienotās Karalistes viesus; un pagājušā gada novembrī, Jūras stāsts, kas sabruka uz dienvidiem no Portgalibas, atrasti četri līķi un septiņi citi cilvēki, tostarp pāris Apvienotajā Karalistē, pazuduši, domājams, miruši.

Filiāle norāda, ka viens no galvenajiem drošības jautājumiem, ko tā identificējusi, ir tas, ka laivas bija slikti uzbūvētas un bieži vien tika būtiski pārveidotas vai pagarinātas, kā rezultātā dažas laivas kļuva nestabilas.

Sea Story pirms un pēc modificēšanas un paplašināšanas (Ali Aref / Dive Pro Liveaboard)

Būtisks dzīvības glābšanas aprīkojums bija bojāts, novecojis un dažos gadījumos pazudis, norāda filiāle. Vietās, kur bija izcēlušies ugunsgrēki, to straujā izplatīšanās liecināja par sliktu konstrukcijas ugunsdrošību, ko papildināja tādas iekārtas kā ugunsgrēka atklāšanas sistēmas un ugunsdzēšamie aparāti, kas vai nu nebija vai ir bojāti.

Avārijas evakuācijas ceļi bija pa slēdzamām durvīm, nebija avārijas apgaismojuma un nebija marķēti, savukārt drošības instruktāžas viesiem bija vai nu sliktā līmenī, vai arī netika veiktas vispār. Apkalpes šķita slikti apmācītas un nebija pazīstamas ar saviem kuģiem.

MAIB drošības biļetenā ir norādīts, ka brīvdienas tiešraidē bieži tiek reklamētas, “izmantojot publicētos vērtējumus un atsauksmes online kas ne vienmēr ir precīzi un nenodrošina drošības standartus”.

Būtiski ir arī tas, ka vairāki viesi ir pārgājuši uz citu laivu, nevis to, ko viņi bija rezervējuši, ierodoties Ēģiptē, “kas ir noliedzis viņu mēģinājumus brīvdiena uz droša kuģa”.

Carlton Queen, kas vēlāk apgāzās (Carlton Fleet Red Sea)

Par citiem incidentiem 2024. gada otrajā pusē ziņots Divernet iesaistīja Nouran, kas aizdegās novembrī; Seduction, kas nogrima oktobrī; un eksocets, kas ietriecās rifā jūnijā.

Padomi ūdenslīdējiem

MAIB iesaka potenciālajiem viesiem rezervēt brīvdienas tiešraidē tikai ar cienījamu pārdevēju starpniecību, kas spēj nodrošināt pārliecību par drošības standartiem.

Kad ūdenslīdēji uzkāpuši uz kuģa, nirējiem pirms izbraukšanas jāpieprasa, lai apkalpe sniedz rūpīgu drošības instruktāžu. Tas attiecas uz avārijas izejām un brīdinājuma signāliem, pulcēšanās vietām, drošības aprīkojuma atrašanās vietu un lietošanu un kuģa pamešanas procedūrām.

Ugunsgrēka viesuļvētra (Fawzy Tameir)

"Lai gan MAIB nav jurisdikcijas izmeklēt negadījumus, kuros iesaistīti kuģi, kas nav kuģojuši ar Apvienotās Karalistes karogu, kuri darbojas citas piekrastes valsts teritoriālajos ūdeņos, mēs esam informējuši attiecīgās iestādes par mūsu valsts interesēm un piedāvājuši visu iespējamo palīdzību jebkurā drošības izmeklēšanā, ko tās veic," saka MAIB galvenais jūras negadījumu inspektors Endrjū Mols.

Apvienotā Karaliste ir reģistrēta kā būtiski ieinteresēta valsts Ēģiptes drošības izmeklēšanā par šiem incidentiem, un Moll vēstule decembrī tika adresēta Ēģiptes Kuģošanas drošības iestāde (EAMS).

Brīdinot, ka Sarkanās jūras niršanas laivas "maz ticams, ka Apvienotajā Karalistē tiks uzbūvētas, uzturētas, aprīkotas un ekspluatētas atbilstoši līdzīgu kuģu standartam", MAIB mudina "ievērot īpašu piesardzību, izvēloties laivu". The drošības biļetens var atrast tās tīmekļa vietnē.



