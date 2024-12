Britu ūdenslīdēji pazuduši no programmas Sea Story vārdā

Britu ūdenslīdēji starp septiņiem cilvēkiem, kas joprojām nav pamanīti pēc nogrimšanas Jūras stāsts dzīvot uz borta Ēģiptē ir nosaukti par Dženiju Kosonu (36) un Tariku Sinadu (49), saderinātu pāris no Devonas.

Tiek ziņots, ka abi ūdenslīdēji agrāk ir strādājuši par instruktoriem Taizemē, Indonēzijā un Filipīnās, lai gan tagad, dzīvojot kopā Ešburtonā, viņi strādāja par IT konsultantiem.

Divi citi britu ūdenslīdēji, kas izglābti pēc nogrimšanas, ir nosaukti kā Kolins Šarats (65) un Sallija Džounsa (58), pāris no Londonas. Viņi bija starp sešiem viesiem un trīs apkalpes locekļiem, kuri tika ārstēti no vieglām traumām slimnīcā Marsa Alamā.

Izdzīvojušie Kolins Šarats un Sallija Džounsa

Jūras stāsts Tajā atradās 44 cilvēki, no kuriem 14 bija apkalpe. Trīsdesmit trīs ir izglābti un atrasti četri līķi, tostarp kapteiņa Alaa Huseina līķi.

Meklēšanas operācija uz paša kuģa ir aprakstīta kā bīstama, un to kavē skarbie jūras apstākļi, lai gan ir radušies jautājumi par to, cik ilgs laiks bija nepieciešams, lai izpētītu laivas iekšpusi, lai atrastu iespējamos izdzīvojušos.

Glābšanas komandā, ko koordinē Ēģiptes flote, ir citi militārie darbinieki, krasta apsardze (daļa no jūras kara flotes) un vietējie ūdenslīdēju brīvprātīgie.

Kuģis ar koka korpusu 12. novembra agrās stundās bija nogrimis 25 m dziļumā ar daļu, kas izvirzījās virs virsmas. Tomēr tikai pēc aptuveni 30 stundām nākamajā naktī glābēji atklāja un spēja izvilkt piecus cilvēkus, kuri bija izdzīvojuši, iesprostoti kajītē. Viņi bija izdzīvojuši aukstumā un tumsā, pateicoties 20 cm dziļai gaisa kabatai.

Viens no pieciem izdzīvojušajiem, 23 gadus vecais instruktors Jusefs Al-Faramavi, bija iesprostots pēc tam, kad mēģināja palīdzēt viesiem drošībā, un viņu izglāba viņa tēvocis Khattabs Al-Faramavi, laivas operatora Dive Pro Liveaboard darbinieks. no Hurgadas.

Mēģināja palīdzēt viesiem: Youssef Al-Faramawi

Viņš pastāstīja presei, ka četru klāju laivas pārmeklēšana lāpas gaismā bijusi sarežģīta, tostarp uzdevums atvērt kajītes durvis.

Kratot un noliekt

Tiek ziņots, ka, izņemot Apvienoto Karalisti, citi niršanas viesi uz kuģa ir no Beļģijas, Ķīnas, Somijas, Vācijas, Īrijas, Polijas, Slovākijas, Spānijas, Šveices un ASV. Pēc medicīniskās palīdzības, kur tas bija nepieciešams, Marsa Alam, izdzīvojušie tika nogādāti Hurgadā repatriācijai.

Runājot ar spogulis, kāds apkalpes loceklis teica par vilni, kurš apgalvoja, ka ir apgāzis laivu: “Mēs nekad iepriekš neko tādu nebijām redzējuši. Tas pēkšņi ietriecās laivā un lika tai spēcīgi kratīties, pirms tā apgāzās. Mēs centāmies brīdināt pasažierus, taču laika bija ļoti maz. Jūras stāsts nogrima septiņu minūšu laikā.

Kāds cits aculiecinieks stāstīja, ka viņi “juti, kā laiva strauji sasveras, un mēģinājuši noturēties pie kaut kā stabila, taču apgāšanās notika ļoti ātri. Es dzirdēju kliedzienus no kajītēm, bet daudzi nevarēja tikt ārā, jo durvis bija aizvērtas un vieta bija pilna ar ūdeni.

Tomēr okeanogrāfs Saimons Boksalls telekanālam Sky News sacīja, ka nekas neliecina par milzīgu vilni, un apgalvoja, ka vēja spēks tajā laikā nebūtu bijis pietiekams, lai “izveidotu šos iespējamos 3–4 m viļņus”.

Jūras stāsts (Sarkanās jūras guberņa)

Neraugoties uz nelabvēlīgiem laikapstākļiem un jūras apstākļu brīdinājumiem, ko Ēģiptes meteoroloģiskā pārvalde izdeva dienu pirms izlidošanas, niršanas laiva bija atstājusi Portgalibu 24. novembrī.

Tas bija devies uz dienvidiem pēc piecu dienu maršruta, kuram vajadzēja ierasties Hurgadā nedēļas beigās. Nogrimšana notika netālu no delfīnu rifa Hamatas virzienā, un Sarkanās jūras gubernators bija steidzies paskaidrot, ka vaininieks bijis “milzīgs vilnis”.

Jāredz izmeklēšana

"Man joprojām šķiet, ka tas, iespējams, nav vilnis, kas izraisīja apgāšanos," uzstāja okeanogrāfs Boksāls. "Mums ir jāredz izmeklēšana, kas no tā izriet. Vēl ir sākums, taču informācija, kas nāk no Ēģiptes varas iestādēm, joprojām ir ļoti niecīga.

Diemžēl, neskatoties uz to, ka šogad Sarkanajā jūrā notikuši aptuveni pieci nogrimšanas gadījumi un ugunsgrēki uz kuģa, Ēģiptes varas iestādes ne vienmēr dalās ar solīto izmeklēšanu rezultātiem.

Vēl viens nesenais zaudējums bija dzīvā borta zaudējums Seduction, kas arī bija aizrāvies ar ceļojumu neskatoties uz laikapstākļu brīdinājumiem.

Divus no šī gada zaudējumiem tagad ir radījušas laivas, kuras ekspluatē Dive Pro Liveaboard. Neatkarīgi no Jūras stāsts, februārī aizdegās 42 m garā tērauda korpusa Sea Legend, kā rezultātā gāja bojā viena no tās viešņām, vācu viena ceļotāja. DPL bija arī galvenais operators Akvalangs kad 2022. gada aprīlī tas aizdegās, atrodoties jūrā.

Ēģiptes amatpersonas to tikai paziņojušas Jūras stāsts bija derīgs drošības sertifikāts, un tika uzskatīts, ka viņam nebija nekādu tehnisku problēmu.

Kāds ūdenslīdējs telekanālam Sky News šonedēļ pastāstīja, ka nesen veikts brauciens ar citu Dive Pro Liveaboard kuģi, 32 m. Jūras pērle, atklāja evakuācijas mācību trūkumu un to, ko viņš raksturoja kā sliktus drošības standartus. Viņš sacīja, ka viņam atlika pašam atrast un izdomāt, kā atbrīvot kuģa mazo avārijas lūku. DPL neatbild uz komentāru pieprasījumiem.

