DCI un kā no tā izvairīties: bezmaksas tiešsaistes grāmata

@martink72

#askmark Kā piestiprināt mirgojošu gaismu pie sava divcilindra vai viena cilindra, lai mans draugs mani varētu redzēt/atrast pat sliktas redzamības apstākļos vai naktī? Tipiskā šo lietu aukliņa vienmēr ļauj gaismai krist uz leju un to aizsedz.

Lūdzu, apmeklējiet mūsu vietni, lai uzzinātu vairāk par akvalangu, zemūdens fotogrāfijām, padomiem un ceļojumu ziņojumiem: https://divernet.com/



✅ Svarīgas filiāļu saites, kurām sekot



🔗 Saņemiet 15% atlaidi starptautiskajam eSIM piedāvājumam! Lietošanas kods: SCUBADIVERMAG

https://airalo.pxf.io/bO7Wy9



🔗 Iegādājieties Scuba Gears šeit:

https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear



🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬.

https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1



🔗 Sazinieties ar mums.



Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/

Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/

Pavedieni: https://www.threads.net/@diver_magazine

Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/

TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag



Vietne: https://divernet.com/

Vietne: https://godivingshow.com/

Vietne: https://rorkmedia.com/



📩 Biznesa jautājumiem: info@scubadivermag.com



=============================



🎬 Jums ieteiktie video:



▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48



=================================



✅ Par žurnālu Scuba Diver.



Laipni lūdzam žurnālā Scuba Diver! Mēs esam kaislīgi par visu, kas saistīts ar zemūdens pasauli. Kā bezmaksas izplatīšanas žurnāls Eiropā, ANZ un Ziemeļamerikā, mēs piedāvājam jums jaunāko informāciju par niršanu ar akvalangu, sākot no niršanas ceļojumu galamērķiem un godīgiem aprīkojuma pārskatiem līdz ekspertu padomiem, ziņām un iedvesmojošiem zemūdens stāstiem.



Neatkarīgi no tā, vai esat pieredzējis nirējs vai tikai sāciet savu zemūdens ceļojumu, mūsu saturs ir izstrādāts, lai jūs būtu informēts, iedvesmotu un būtu gatavs nākamajai niršanai. Ienāciet, izpētiet un uzturiet savienojumu ar niršanas pasauli kopā ar mums! Pievienojieties mums un nekad nepalaidiet garām nevienu piedzīvojumu!



Uzņēmējdarbības jautājumiem, lūdzu, izmantojiet tālāk norādīto kontaktinformāciju:



📩 E-pasts: info@scubadivermag.com



🔔 Vai jums patīk niršana ar akvalangu? Abonējiet tūlīt, lai saņemtu padomus par niršanu, pārskatus par aprīkojumu, padomus par niršanu, niršanu, niršanas ziņas un zemūdens stāstus!

https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1