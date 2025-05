Niršanas laivai pazūd elektrība, kad nirēji ir nogrimuši

Glābšanas laivu apkalpes ir reaģējušas uz niršanas laivas elektrības atteices izsaukumu pēc tam, kad četriem nirējiem ar akvalangu vēl atrodoties zem ūdens, tās elektrības padeves pārtraukuma. Incidents notika vakar pēcpusdienā (18. maijā) pie Rietumsaseksas krastiem.

Kuģis bez elektrības paisuma laikā dreifēja uz austrumiem, un trīs apkalpes locekļi uztraucās, ka nirēji, iznirstot virspusē, nevarēs to atrast vai tam piekļūt. Tobrīd debesis bija skaidras, un pūta mērens dienvidu vējš.

Krasta apsardze uztvēra zvanu no laivas, kas atradās aptuveni divas jūdzes uz dienvidiem no Midltonas pie jūras ciema, un brīdināja RNLI. Brīvprātīgo komandas no Litlhemptonas un Selsijas glābšanas laivu stacijām devās uz notikuma vietu.

Selsey RNLI klātbūtnē tika atrasti divi nirēji un nogādāti atpakaļ savā niršanas laivā, bet pārējos divus savāca Littlehamptonas piekrastes glābšanas laiva. Renē ŠermaneNeviens no nirējiem neguva traumas, un Renē Šermane varēja aizvilkt niršanas laivu atpakaļ uz Litlhemptonas ostu.

Iekārtas kļūme

“Kad mums tiek uzdots veikt ārkārtas izsaukumu, mūsu krasta un glābšanas laivu apkalpes īpaši apzinās savu lomu nozīmi, jo īpaši gadījumos, kad ir zināms, ka ūdenī atrodas cilvēki,” sacīja Littlehampton RNLI glābšanas laivu operāciju vadītājs Niks Vaits.

“Neatkarīgi no tā, cik labi kuģis ir sagatavots, atrašanās jūrā atklātā vidē var izraisīt aprīkojuma bojājumus, un mēs esam priecīgi, ka varējām uzņemties galveno lomu nirēju un viņu atbalsta komandas drošajā atgriešanā ostā.”

The RNLI pārvalda 238 glābšanas laivu stacijas Apvienotajā Karalistē un Īrijā un ir atkarīga no brīvprātīgiem ziedojumiem un mantojumiem, lai uzturētu savu glābšanas dienestu. Dibināta 1824. gadā, tās glābšanas laivu apkalpes un glābēji ir izglābuši vairāk nekā 146,000 XNUMX dzīvību.

