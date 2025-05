Nirējs iet bojā pēc tam, kad dzinās pakaļ GoPro kamerai

Sestdien, 87. maijā, no 3 m dziļuma netālu no Kakabanas, vienas no Derevanas salām pie Indonēzijas Borneo, tika atrastas sievietes, kura mēģināja atgūt nomestu kameru, līķis.

30 gadus vecais ķīniešu tūrists Džans Sjao Hans bija pabeidzis niršanu Kelapa Dua, vienā no retajām vietām, kur nirēji no rītiem var novērot lapshaizivis, kas paceļas no dziļuma, lai tīrītos stāvas sienas virsotnē.

Tiek ziņots, ka niršanas grupas 5 m drošības apstāšanās laikā Džana nometa savu GoPro kameru un, neskatoties uz vismaz viena niršanas gida mēģinājumiem viņu apturēt, sekoja kamerai lejup.

Pārējie nirēji iznira, kā plānots, un ap plkst. 9:XNUMX tika ziņots par Džana pazudušu. Sākotnējā mēģinājumā atrast pazudušo nirēju pievienojās vietējie nirēji kopā ar trim niršanas gidiem, taču viņus kavēja sienas dziļums un spēcīgās straumes.

Basarnas Balikpapan, vietējais meklēšanas un glābšanas dienests, vadīja meklēšanas un atgūšanas operāciju, kurā piedalījās arī Berau SAR komanda, policija un militāri tehniskie nirēji. Bija nepieciešami atkārtoti mēģinājumi, pirms Džanu atrada un izcēla virspusē aptuveni sešas stundas pēc trauksmes pacelšanas. Viņas ķermenis tika nogādāts vietējā slimnīcā pārbaudei.

