Nirējs iet bojā, uzsākot superjahtas glābšanas darbus Sicīlijā

at

at 10: 13 am

Vakar (39. maijā) sākotnējo glābšanas operāciju laikā gāja bojā 9 gadus vecs holandiešu komerciālais nirējs. Bajesietis superjahta, kas pagājušā gada augustā nogrima 50 m dziļumā pie Portičello krastiem Sicīlijā.

Incidenta laikā nirēju komanda izmantoja lodlampu, lai atdalītu 56 m garās jahtas bumu no vraka. Daži ziņojumi liecina, ka vārdā neminēto nirēju šī procesa laikā, iespējams, trāpīja metāla gabals, lai gan vīrieša ķermeņa sākotnējās pārbaudes neatklāja acīmredzamas ievainojumu vai apdegumu pazīmes.

Tiek ziņots, ka zemūdens kameru ieraksts pārtrūka neilgi pirms incidenta. Pēc izmeklētāju teiktā, joprojām pastāv iespēja, ka nirējam zem ūdens radusies medicīniska ārkārtas situācija.

The Bajesietis, kas piederēja britu tehnoloģiju magnātam Maikam Linčam, bija nogrimusi spēcīgas vētras laikā, nogalinot septiņus cilvēkus, tostarp Linču un viņa 18 gadus veco meitu Hannu. Viņi bija devusies ceļojumā pa Sicīliju, lai atzīmētu Linča attaisnošanu pēc krāpšanas apsūdzībām saistībā ar viņa uzņēmuma Autonomy pārdošanu Hewlett-Packard.

Tiek lēsts, ka glābšanas operāciju 23 miljonu mārciņu apmērā veic Hebo Maritiemservice, Nīderlandes specializētais glābšanas uzņēmums, sadarbībā ar Apvienotajā Karalistē bāzēto jūras konsultāciju uzņēmumu TMC Marine.

Nirējs bija daļa no 70 cilvēku komandas, kas tika nosūtīta uz Sicīliju, lai palīdzētu glābšanas darbos, kurus pārrauga Itālijas krasta apsardze un kuru paredzams ilgt līdz četrām nedēļām.

Sicīlijas varas iestādes ir uzsākušas oficiālu izmeklēšanu par nirēja nāvi, un visas puses, tostarp Hebo Maritiemservice un TMC Marine, ir apņēmušās pilnībā sadarboties. "Šajā sāpīgajā brīdī mēs sniedzam visu iespējamo atbalstu glābšanas komandai notikuma vietā, un mūsu domas ir ar bojāgājušā ģimeni," sacīja TMC Marine pārstāvis.

Šifrēti cietie diski

Mēģinājums pacelt Bajesietis Noņemšana no jūras gultnes ir paredzēta vēlāk šajā mēnesī, un eksperti cer atklāt vairāk informācijas par to, kā it kā nenogremdējamais kuģis tik strauji nogrima.

Jahtas atgūšana tiek uzskatīta par izšķirošu notiekošajā izmeklēšanā, un ziņojumi liecina, ka tajā varētu būt šifrēti cietie diski, kas saistīti ar Linča iespējamo iepriekšējo sadarbību ar Apvienotās Karalistes un ASV izlūkdienestiem.

Pēc nogrimšanas kajītēs tika atrasti seši līķi. Bajesietiskreisais borts, kas nogrimšanas brīdī atradās augšpusē. Citi upuri bija Linča advokāts un viņa sieva Kriss un Neda Morvillo, Morgan Stanley International priekšsēdētājs un viņa sieva Džonatans un Džūdija Blūmeri, kā arī jahtas šefpavārs Rekaldo Tomass.

Apvienotās Karalistes tiesa ir atsākusi izmeklēšanu, un starpposma ziņojums ir gaidāms nākamo divu mēnešu laikā. Jūras negadījumu izmeklēšanas nodaļa (MAIB), kas vada izmeklēšanu, plāno publiskot secinājumus par jahtas stabilitāti un laika apstākļiem incidenta laikā. 72 m garumā Bajesietis nesa pasaulē augstāko alumīnija jahtas mastu.

Tikmēr Sicīlijā turpinās izmeklēšana par slepkavību, kurā tiek pārbaudīta apkalpes iespējamā nolaidība.

