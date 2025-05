Nirējs gājis bojā Sarkanās jūras observatorijā

Izraēlas Sarkanās jūras kūrortpilsētā Eilatā Koraļļu pasaules zemūdens observatorijā strādājošais nirējs ar akvalangu ir atzīts par mirušu pēc tam, kad bezsamaņā no jūras tika izvilkts pludmalē.

Policija paziņoja, ka vīrietis, apmēram 20 gadus vecs Eilatas iedzīvotājs, tobrīd pildījis dienesta pienākumus un izmeklē, vai incidents varētu būt saistīts ar aprīkojumu vai veselību. Observatorija šodien (14. maijā) ir slēgta apmeklētājiem.

“Šorīt mēs pamodāmies un ieraudzījām traģēdiju, un mēs pašlaik izmeklējam notikušo un apkopojam sīkāku informāciju,” paziņoja observatorija. “Parks šodien apmeklētājiem būs slēgts, jo mēs koncentrējamies uz incidenta seku likvidēšanu un mūsu darbinieku atbalstīšanu.”

The Zemūdens observatorija Komplekss sastāv no publiska akvārija, jūras skatu torņa, jūras parka un dabas aizsardzības centra, kas atrodas uz dienvidiem no Eilatas Koraļļu pludmales dabas rezervāta.

Ar vairāk nekā 800 zivju sugām un dzīviem koraļļiem, kā arī "Shark World" tuneli, šī atrakcija ir valsts lielākais akvārijs, un pagājušajā gadā tā svinēja 50 gadu jubileju.

