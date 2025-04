Ūdenslīdējs pazudis pēc sastapšanās ar haizivīm Med

Vidusjūrā pie Izraēlas ziemeļu pilsētas Haderas pazudis zemūdens makšķernieku tēviņš, kas vakar vakarā (21. aprīlī) tika sastapta ar haizivi.

"Amatpersonas no Haderas policijas iecirkņa un jūras vienības tika nosūtītas uz Haderas upi pēc personu ziņojuma, kas apgalvoja, ka redzējuši haizivi, kas ūdenī uzbrūk nirējam," paziņoja policija, lai gan brīdī, kad ieradās neatliekamās palīdzības dienesti, nirējam nebija nekādu pazīmju.

Pašvaldības pludmales patruļa ar ūdensmotociklu skenēja apkārtni un apturēja citu cilvēku iekļūšanu jūrā. Ūdenslīdēja meklēšana, ko veica jūras un policijas darbinieki, kā arī akvalangistu glābšanas vienība, turpinājās līdz tumsai un tika atsākta šodien pie pirmās gaismas.

Tika teikts, ka aprīkojums tika atrasts tieši pie Olgas pludmales, un ķermeņa daļa tika nosūtīta tiesu medicīniskajai analīzei.

Pārtrūka mājupceļš

Tiek ziņots, ka pazudušais ūdenslīdējs bija vīrietis ap 40 gadiem, četru bērnu tēvs, kurš dzīvoja Petah Tikvā vairāk nekā 60 km tālāk uz dienvidiem. Viņa transportlīdzeklis un mantas tika atrastas pludmalē, un tiek uzskatīts, ka viņš bija salauzis braucienu mājās no darba, lai dotos zemūdens makšķerēšanā, vai nu nirstot, vai ar akvalangu, netālu no upes ietekas.

Peldētāji netālu no Haderas upes ietekas (Israel Preker)

Divas dienas iepriekš divas melno haizivju mātītes (Carcharhinus obscurus) tika ziņots 50 m attālumā no pludmales tālāk uz dienvidiem pie Beit Yanai, izraisot paniku peldētāju vidū.

Video footage of their appearance was soon circulating online, with lifeguards’ instructions to swimmers to leave the water seemingly being ignored by people trying to get a close-up view of the sharks. Footage of the Hadera incident taken from the beach has also been posted online.

Melnās haizivis parasti netiek uzskatītas par bīstamām un reti mijiedarbojas ar cilvēkiem. Tomēr pludmales starp Haderu un Netaniju ir slēgtas ūdens lietotājiem līdz turpmākam paziņojumam.

Zīmēts katru ziemu

2018. gadā Daniels Brinkmans rakstīja tālāk Divernet par lielais rekviēmhaizivju skaits kas katru ziemu pulcējas netālu no Haderas, ko piesaista 25°C ūdeņi, kas regulāri tiek izvadīti no Orot Rabin spēkstacijas.

Viņš aprakstīja savus niršanas šajā apgabalā un mēģinājumus nofotografēt tumsonīgās haizivis, kas var izaugt līdz 4 m garas un sver 350 kg, kā arī apdraudētās smilšu joslas haizivis (Carcharhinus plumbeus) tie zināmā mērā ir pārvietojuši.

Brinckmann tos sauca par labākajiem plēsējiem, kuri ir pelnījuši "cieņu, aizsardzību un izpēti", jo īpaši tāpēc, ka sugas aizsardzības statuss tika aprakstīts kā "datu trūkums". Haizivis, galvenokārt mātītes, parasti ierodas decembra sākumā un izlido marta beigās.

Orot Rabin spēkstacija, kas silda jūru un katru ziemu piesaista haizivis (Ilanluz)

Šī parādība bija padarījusi Haderu par tūristu pilsētu un nedēļas nogales apskates objektu, taču, tā kā dažkārt bija sarežģīti niršanas apstākļi sliktas redzamības apstākļos, Brinckmans ieteica, ka tikai "videi apzinīgiem nirējiem, kuri jau iepriekš ir redzējuši haizivis un abi novērtē un ciena dzīvniekus" vajadzētu apsvērt iespēju nirt tur.

Ja tiks apstiprināts, ka ūdenslīdēja zaudējums noticis sastapšanās ar haizivju rezultātā, tas būtu pirmais nāves gadījums un tikai ceturtais dokumentētais incidents, kas izraisījis traumas Izraēlas ūdeņos pēdējo 80 gadu laikā.

