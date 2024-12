Ūdenslīdēja līķis atrasts Ziemeļvelsā

Apvienotajā Karalistē nesen pazudušā nirēja līķis tika atklāts 7. decembrī netālu no Llangwnnadl ciema Ziemeļvelsas Linas pussalā.

53 gadu vecais Imrihs Magyar, kurš tika minēts tikai ar savu vārdu, kad viņš 28. novembrī sākotnēji pazuda piekrastē, tika atrasts pēc plašas meklēšanas, kurā bija iesaistītas vairākas aģentūras.

Zināms, ka viņš ir nācis no Voringtonas apgabala Češīrā un kā ziņots vēlāk on Divernet, viņa sudrabotā Ford Mondeo Titanium, kurā atradās personīgās mantas, atradās autostāvvietā netālu no niršanas pludmales netālu no Tudweiliog, uz ziemeļiem no Llangwnnadl.

Jūras meklēšanas tika pārtrauktas 29. novembrī, bet vēlāk tika atsāktas, turpinoties zemes meklējumiem. Ziemeļvelsas policija bija vērsies pie sabiedrības ar aicinājumu sniegt informāciju.

Sīkāka informācija par Magyar nāves apstākļiem netika sniegta, taču policija norādīja, ka tie nav uzskatāmi par aizdomīgiem.

"Paldies policijai, krasta apsardzei un RNLI, kā arī visiem citiem, kas palīdzēja atrast Imrihu," sacīja Magyar radinieks. “Ģimene ir ļoti pateicīga par visiem ieguldītajiem pūliņiem un cilvēkiem, kuri savā laikā ieradās, lai palīdzētu.

“Paldies policijai un koronera birojam par pastāvīgo atbalstu un uzmanību ģimenei. Paldies jums visiem.”

