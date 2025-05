Nirēji reaģē, jo NHS, šķiet, ir gatavs samazināt DCI segumu

Šķiet, ka šoruden Anglijā neatliekamās hiperbariskās ārstēšanas centru skaits tiks samazināts no astoņiem līdz tikai trim, radot bažas par nirēju drošību un neatliekamo medicīnisko palīdzību.

“Jebkuram atpūtas nirējam Apvienotās Karalistes ziemeļu daļā tas varētu būt kritiski svarīgi,” paziņoja Britu Niršanas drošības grupa (BDSG), paziņojot, ka no oktobra nirēju ārstēšanai būs pieejamas tikai trīs NHS England pasūtītas vienības, ja vien līdz tam laikam netiks panākta alternatīva kārtība.

Grupa, kas izveidota 2002. gadā, lai apvienotu sporta niršanas organizācijas drošības jautājumos, ir RNLI priekšsēdētāja, un tajā ietilpst Jūras un krasta apsardzes aģentūra, Veselības un drošības izpildinstitūcija un nirēju-treniņš aģentūrām.

Lūgts sniegt komentāru, NHS England pārstāvis pastāstīja Divernet ka BDSG bija “pārvarējusi savas robežas” un ka sākotnējais plāns saglabāt sešas hiperbariskās iekārtas Anglijai joprojām bija spēkā. Tomēr tā nav sīkāk paskaidrojusi šo apgalvojumu, un a konkursa dokuments Šķiet, ka valdības publicētais dokuments apstiprina BDSG nostāju.

“NHS England ir apstiprinājis, ka pēc nesenās iepirkuma procedūras ir piešķirti līgumi par hiperbariskās skābekļa terapijas (HBOT) pakalpojumiem trim no sešiem plānotajiem reģionālajiem centriem (Anglijas austrumu daļā, Londonā un dienvidaustrumos, kā arī dienvidrietumos). Šobrīd nav piešķirti līgumi ziemeļaustrumu, ziemeļrietumu vai Midlendas reģionos,” paziņoja BDSG.

“Šis lēmums ietekmē četras esošās hiperbariskās kameras — LHM Healthcare (Whipps Cross), Midlands Diving Chamber (Ragby), North England Medical Hyperbaric (Hull) un Hyperbaric Treatment &.” treniņš Pakalpojumi (Virala) – kas, ja vien netiks panākta alternatīva vienošanās, vairs nebūs NHS līguma darbības jomā no 1. gada 2025. oktobra.”

“Šis lēmums atstās nirējus visā Midlendā un Anglijas ziemeļos bez savlaicīgas NHS finansētas piekļuves svarīgām rekompresijas iekārtām, kas ir kritiski svarīga dekompresijas slimības neatliekamās ārstēšanas sastāvdaļa.”

“Šis solis rada nopietnas bažas par nevienlīdzīgu attieksmi un reģionālo diskrimināciju. Kamēr dienvidos nirējiem joprojām ir pieejamas iekārtas, Midlendā un ziemeļos piekļuve tām būs ierobežota, kas būtiski apdraudēs niršanas drošību un ārkārtas reaģēšanas spējas plašos ģeogrāfiskos apgabalos.”

NHS konsultācija

Pagājušā gada septembrī Anglijas Nacionālais veselības dienests (NHS) uzsāka konsultāciju par ierosināto daļēju finansējuma atsaukšanu, lai gan tobrīd tika ieteikts slēgt ne vairāk kā divas rekompresijas palātas.

Tajā tika norādīts, ka HBOT pakalpojumu pasūtīšana izmaksāja 8.2 miljonus mārciņu gadā un ka šajās iekārtās tika ārstēti aptuveni 150–200 DCI un 10 gāzes embolijas gadījumi gadā. Šīs iekārtas tika izmantotas arī tādu gadījumu ārstēšanai, kas nav saistīti ar niršanu, piemēram saindēšanās ar oglekļa monoksīdu, apdegumi un citi ievainojumi .

Anglijas Nacionālais veselības dienests (NHS England) apgalvoja, ka pēc finansējuma pārtraukšanas divām vienībām nirējs ar aizdomām par DCI jebkur Anglijā joprojām varēs nokļūt līdz podam pa ceļu četru stundu laikā pēc simptomu parādīšanās.

Augšpusē un apakšā: Sākotnējais priekšlikums paredzēja samazināt angļu palātu skaitu no astoņām līdz sešām (katra attēlota aplī ar 150 jūdžu rādiusu). Pašlaik ekspluatācijā ir atjaunotas tikai trīs, dienvidos un austrumos (šeit norādītās atrašanās vietas ir nosacītas).

Tajā arī norādīts, ka dažās no esošajām iestādēm tiek ārstēts salīdzinoši neliels pacientu skaits, apgrūtinot personāla noturēšanu praksē, un ka ne visās ir aprīkojums kritiski slimu pacientu ārstēšanai.

Trīs Anglijas piekrastes iekārtas dienvidos un austrumos, kas ir atkārtoti nodotas ekspluatācijā, ir DDRC Plymouth, hiperbāriskās medicīnas iekārta Čičesterā un LHM Healthcare East Of England hiperbāriskā iekārta Greitjarmūtā. Pūlas nirēju klīnika. jau bija slēgts šī gada janvāra beigās.

“Šeit nav runa tikai par ģeogrāfiju — runa ir par taisnīgumu, drošību un izdzīvošanu,” sacīja BSDG. “Niršanas ārkārtas situācijas nevar gaidīt, un piekļuves liegšana ilgtermiņā neietaupīs naudu. Tā vienkārši pārnes izmaksas uz zaudētajām dzīvībām, ārstēšanas pagarināšanu un slimībām. Tas arī nevajadzīgi noslogos zilās gaismas neatliekamās palīdzības dienestus.”

Grupa norāda, ka nirējam, kurš cietis no ūdens ziemeļaustrumos, saskaroties ar pilnu Greitjarmutas kameru, varētu nākties ceļot ārstēšanai no visas Anglijas līdz DDR. Turklāt Čičesteras palātā strādā Karaliskās flotes medicīnas personāls, kuram ir jādod priekšroka jūras spēku pacientiem, taču tagad acīmredzot tiek sagaidīts, ka no tā tiks apkalpoti arī NHS pacienti no visas Londonas teritorijas.

Skotijā ir tikai divas NHS National Services hiperbariskās nodaļas, abas ziemeļos — Aberdīnas Karaliskajā slimnīcā un Orkneju salās. Rietumskotijas Niršanas un hiperbariskās medicīnas centram netālu no Obanas finansējumu NHS Grampian pārtrauca pagājušā gada aprīlī.

Paplašināti pakalpojumi

"Hiperbarisko kameru ekspluatācijas samazināšana par vairāk nekā 60% un aptvēruma ierobežošana tikai valsts austrumos un dienvidos rada ievērojami lielāku risku veselībai, kas liek nirējiem, kuri nonāk grūtībās Midlendā un ziemeļos, ceļot "daudz tālāk un ilgāk, lai saņemtu atbilstošu medicīnisko palīdzību, un tas rada nevajadzīgu slodzi jau tā noslogotajam ātrās palīdzības dienestam," komentēja Stouni līča direktors Mets Kings.

Hiperbariska kamera

Džena Tibsa, Vairalas hiperbariskās iekārtas vadītāja, kas apkalpo ziemeļrietumus, bet tagad draud slēgšana, sacīja, ka šīs ziņas ir bijušas "liels šoks".

“Mēs esam nodrošinājuši šo iespēju gandrīz 30 gadus, un varu jums apliecināt, ka mēs cīnīsimies līdz galam,” viņa paziņoja. “Jebkurš atbalsts tiks augstu novērtēts. Esiet droši, ka mēs joprojām esam pieejami jebkādām niršanas ārkārtas situācijām vai konsultācijām visu diennakti līdz 24. gada 7. septembrim, taču ceram, ka mēs varēsim mainīt šo lēmumu.”

Britu zemūdens klubs pastāstīja Divernet ka tā ir “dziļi noraizējusies” par situāciju. “HBOT iestāžu skaita samazinājums par 60% tikai 12 mēnešu laikā apdraud ne tikai cilvēku veselību, bet arī taisnīgu piekļuvi ārstēšanas pakalpojumiem visā valstī,” sacīja niršanas un treniņš Sofija Heptonstāla.

“Kā Apvienotās Karalistes valsts pārvaldes iestādei niršanas un snorkelēšanas jomā nirēju drošība mums ir ārkārtīgi svarīga. Nekavējoties gaidāmā ievērojamā NHS finansētā HBOT nodrošinājuma samazināšanās Anglijā nav pieņemama Apvienotās Karalistes niršanas nozarei.”

“BSAC cieši sadarbosies ar BDSG un visiem citiem niršanas nozares pārstāvjiem un galvenajām ieinteresētajām personām, lai lobētu valdību par HBOT atjaunošanu trīs problemātiskajās zonās — Midlendā, ziemeļrietumos un ziemeļaustrumos.”

“HM Coast Guard turpinās sadarboties ar medicīnas partneriem, lai nodrošinātu, ka cilvēki tiek droši nogādāti atbilstošā tālākās medicīniskās aprūpes iestādē,” sacīja MCA pārstāvis. Divernet.

“Šis lēmums uzsver pieaugošo nevienlīdzību NHS pakalpojumu sniegšanā, un niršanas drošības aizstāvji, neatliekamās palīdzības dienesti un plašāka nirēju kopiena to ir uztvēruši ar bažām,” teikts paziņojumā. BDSGIeinteresētās personas, tostarp niršanas treniņš aģentūras šodien mudina NHS England pārskatīt šo soli un sadarboties ar niršanas un medicīnas aprindām, lai izstrādātu taisnīgāku aprūpes modeli.

Grupa apgalvo, ka plāno uzsākt izpratnes veicināšanas kampaņu un iesniegt petīciju, cerot mainīt lēmumu. Nirēji tiek arī aicināti vērsties pie saviem parlamenta deputātiem.

