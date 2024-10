Niršanas gadījumu skaits palielinās, saka BSAC, taču tai ir arī labas ziņas

Jo vairāk notiek niršanas, jo vairāk incidentu var notikt, un, 2023. gada kalendārajā gadā akvalangistu aktivitātes līmenim pilnībā atgriežoties pirmspandēmijas līmenī, deviņu atsevišķo negadījumu rezultātā bija deviņi nāves gadījumi. Tā saka Britu Sub-Aqua Club (BSAC) tikko publicētajā Ikgadējais niršanas incidenta ziņojums par pagājušo gadu.

BSAC brīdina, ka 355. gadā ziņoto 2023 niršanas incidentu analīze (242 Apvienotajā Karalistē un 113 ārzemēs) uzsver, ka pieredze un kvalifikācija ne vienmēr pasargās nevienu no cietušajiem niršanas incidentā.

Uzsverot to, ir liels Dive Leader upuru skaita pieaugums salīdzinājumā ar tiem ūdenslīdējiem, kuriem ir cita kvalifikācija, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. BSAC nav pārliecināts, kāpēc tas tā būtu, ņemot vērā, ka kvalifikāciju ieguvušo ūdenslīdēju skaits nav būtiski palielinājies.

Kopējais incidentu skaits Apvienotajā Karalistē bija lielāks nekā 2022. gada ziņojumā, apkopoti on Divernet pagājušajā gadā. Tajā gadā bija 248 incidenti, no kuriem 182 bija Apvienotajā Karalistē, bet tikai seši nāves gadījumi, kas ir zemākais reģistrētais skaits parastā niršanas gadā kopš 1977. gada, un krasi samazinājies no 16 2021. gadā.

Kā parasti, ziņojumā uzsvērts, ka vairāki incidenti varētu būt apieti, ja iesaistītie būtu ievērojuši drošas niršanas prakses pamatprincipus.

Apbrīnojami statisks

BSAC gada pārskati par niršanas incidentiem ir apkopoti no visām nirēju apmācību aģentūrām, lai veicinātu nirēju drošību un palīdzētu izprast un pārvaldīt tendences. Tajos ir iekļauts katra incidenta apraksts.

Atsevišķu atpūtas nirēju ziņojumus papildina oficiālie dati no Jūras un krasta apsardzes aģentūras, RNLI, MoD, PADI EMEA, Water Incident Database un RoSPA, kā arī mediju traļiem.

“Kopš 2014. gada ziņoto incidentu skaits Apvienotajā Karalistē ir palicis ļoti nemainīgs, ja neskaita pandēmijas gadu, kad niršanas aktivitātes ierobežojumi ietekmēja reģistrēto incidentu skaitu,” teikts ziņojumā.

Acīmredzamais ziņošanas par incidentiem pieaugums 2019. gadā un 2023. gadā ir saistīts ar ievērojamu ārzemēs saņemto ziņojumu pieaugumu, kurā, pēc BSAC domām, pagājušajā gadā dominēja masku un spuru siksnu kļūmes. Tas norādīja vai nu uz rūpīgāku ziņošanu, vai arī uz problēmu ar komplekta apkopi. Siksnu nolietošanās varētu notikt siltākā klimatā.

Pēc 2022. gada ir samazinājies to incidentu skaits, kas sākās no virsmas, un palielinājās to negadījumu skaits, kuru sākuma un maksimālais dziļums nebija zināms.

2023. gada septembrī Apvienotajā Karalistē bija ārkārtīgi silts laiks un neliels vējš. Tas efektīvi pagarināja niršanas sezonu, un vēlāk gadā notika vairāk incidentu nekā parasti.

Glābšanas laiva meklēšanas un glābšanas mācībās (RNLI)

Septembris bija īpaši noslogots glābšanas dienestiem, palīdzot ūdenslīdējiem. RNLI glābšanas laivas tika izsauktas 37 reizes, lai palīdzētu glābt ūdenslīdējus, 29 gadījumos no maija līdz septembrim, savukārt helikopteri tika izvietoti 30 reizes, lai gan tikai astoņi no šiem izsaukumiem bija vasaras mēnešos.

Tika apstiprināti iepriekšējo gadu secinājumi, ka tagad tiek ziņots par mazāk DCI un strauju kāpumu gadījumiem. Vietās, kur notiek DCI, tā ir mazāka iespējamība, ka tā ir saistīta ar niršanu dziļāk par 30 m, straujiem kāpumiem vai garām pieturām, un tiek uzskatīts, ka tas būs veiksmīgs treniņš, lielāku uzsvaru liekot uz peldspējas kontroli un niršanas plānošanu, nekā tas bija kādreiz.

IPO izpratne

Vēl viena pozitīva ziņa ir tā, ka ūdenslīdēji arvien vairāk apzinās immersive plaušu tūskas (IPO) simptomus un briesmas, darbības, kas jāveic, ja tā rodas viņiem pašiem vai citiem, un nepieciešamību izvairīties no atgriešanās ūdenī pēc aizdomīga negadījuma, kamēr nav paziņots. medicīniski piemērots tam. BSAC atkal lielu daļu no tā saista ar apmācības programmu uzlabojumiem.

Apmācību aģentūra saka, ka tā ir uzlabojusi savu procesu, lai identificētu kritērijus, kas norāda, ka IPO ir saistīts ar incidentu. Apziņa par stāvokli ir galvenais aizsardzības veids: "Tāpat kā ūdenslīdējiem un snorkelētājiem, arī atklātā ūdens peldētājiem tagad tiek ieteikts nepeldēt vieniem, un kā kopiena viņi arvien vairāk apzinās IPO risku," teikts ziņojumā.

Deviņu 2023 bojāgājušo vidējais vecums bija 58 gadi, un pēdējo 10 gadu laikā mirušo ūdenslīdēju vidējais vecums ir bijis 8.5 gadus vecāks nekā tā laika nirēju populācija, kas liecina, ka vecums ir spēcīgs izdzīvošanas faktors.

BSAC atzīmē, ka, lai gan vidējais vecums nav-Incidentu datubāzē reģistrēto upuru skaits šo 10 gadu laikā ir pieaudzis, 2023.gadā tas pirmo reizi samazinājās līdz 44 gadiem.

Aprīkots glābšanai

Vēl viena iepriecinoša ziņa ir atklājums, ka gadījumos, kad ir nepieciešama glābšana, ūdenslīdēji var izmantot metodes, lai upurus atgūtu uz ūdens un veiktu atdzīvināšanu ar efektivitāti, kas pārsniedz cerības uz panākumiem citos neklīniskos apstākļos.

To ilustrē fakts, ka 83% gadījumu alternatīva gaisa avota izmantošana izraisīja veiksmīgu cietušā izvešanu uz virsmas, un visos gadījumos, kad tika izmantots kontrolēts peldošais pacēlājs (CBL), rezultāts bija veiksmīga atveseļošanās.

Ja pēc CBL tika piemērota CPR, katra trešā atdzīvināšana bija veiksmīga. Ja CPR tika izmantots bez skābekļa, 28% upuru atguva samaņu, un ar skābekli tas pieauga līdz 30%. Deviņos no 30 reanimācijas gadījumiem, izmantojot defibrilatoru, cietušais atguva samaņu.

"Šīs analīzes rezultāts atspoguļo izcilās apmācības programmas, ko nodrošina lieliski niršanas instruktori, kas savukārt nodrošina, ka ūdenslīdēji ir labi apmācīti glābšanas paņēmienos," saka BSAC.

Ziņojumu sastādījis BSAC incidentu padomnieks Džims Vatsons un datu analītiķis Bens Pedijs. Visi ūdenslīdēji, neatkarīgi no tā, vai tie ir no BSAC vai jebkuras citas apmācību aģentūras, kuri ir iesaistīti vai ir liecinieki incidentam Apvienotajā Karalistē vai ārzemēs, tiek lūgti ziņot par to konfidenciāli turpmākiem ziņojumiem, izmantojot tiešsaistes veidlapu.

jūs varat lejupielādēt un lasīt pilnu ziņojumu vai skaties video reportāžu no galvenajiem atklājumiem no BSAC niršanas konferences vietnē YouTube. Lejupielādei ir pieejami arī iepriekšējo gadu pārskati.

Arī pakalpojumā Divernet: Vismazākais nirēju nāves gadījumu skaits Apvienotajā Karalistē 45 gadu laikā, 10 no 16 Apvienotās Karalistes ūdenslīdējiem gāja bojā vienatnē 2021. gadā, Ūdenslīdēji ir pārāk gatavi noraidīt DCI simptomus, Mazāk ātru kāpumu un DCI gadījumu DCI