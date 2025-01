BBC ziņoja par centieniem piespiest Sea Story nirējus, kas izdzīvojuši

Šķietami priekšlaicīgi Ēģiptes Sarkanās jūras iestāžu mēģinājumi piespraust Jūras stāsts niršana uz klāja, kas grimst uz dīvaina viļņa, un laivas operators, lai bloķētu izdzīvojušo ziņojumus, kas var radīt potenciālus postījumus, atklājās pēc mēnesi ilgas BBC News komandas veiktās letālā incidenta izmeklēšanas.

Jūras stāsts 24. novembrī bija atstājis Portgalibu sešu dienu ceļojumā, kurā bija 31 starptautisks viesis, trīs niršanas gidi un 12 ēģiptiešu apkalpes, kā ziņots iepriekš on Divernet. Vairāki ūdenslīdēji pēdējā brīdī tika “uzlaboti” no sākotnēji rezervētās laivas, lai gan maršruts būtu atšķirīgs.

Nākamajā agrā rītā laiva apgāzās un nogrima, gājuši bojā vai pazuduši bez vēsts 11 cilvēki, tostarp kāds britu pāris.

Vienpadsmit no 35 izdzīvojušajiem, galvenokārt pieredzējušiem akvalangistiem, tagad intervēja BBC. Viņi ziņoja, ka dažu stundu laikā pēc nogādāšanas krastā cilvēki, kas apgalvoja, ka viņi ir "tiesneši", viņus "pratināja" vai nu slimnīcas gultās, vai kūrortā, kur viņi bija izmitināti.

Viņi arī aprakstīja, ka viņiem ir izdarīts spiediens parakstīt liecinieku paziņojumus, kurus nepārprotama interešu konflikta gadījumā no angļu valodas arābu valodā tulkojis Ēģiptes laivu operatora Dive Pro Liveaboard darbinieks.

Daži apgalvoja, ka viņus nopratināja kāds, kas viņiem bija likts uzskatīt par oficiālu izmeklētāju, bet vēlāk atklāja, ka viņš ir Dive Pro Liveaboard niršanas ceļvedis.

Viņš un citi darbinieki bija mudinājuši izdzīvojušos parakstīt atbrīvojumus, norādot: "Es nevienu neapvainoju kriminālpārkāpumos”. Viens ūdenslīdējs sacīja, ka šāds atteikums viņam tika nodots, kamēr viņš vēl sniedza liecinieka liecību, un kāds britu ārsts aprakstīja, ka viņai tika teikts, ka viņa nevar atstāt istabu, kamēr nav pabeigti visi liecības.

Daži ūdenslīdēji bija atteikušies parakstīt dokumentus, un nevienam nebija ļauts paturēt kopijas, lai gan daži, kas tos tulkoja, izmantojot tālruņa lietotnes, aprakstīja "sasodošu detaļu" izlaišanu, par kurām viņi bija ziņojuši. Par līdzīgu praksi ar liecinieku liecībām ziņots iepriekš pēc incidentiem uz Sarkanās jūras klāja.

Pat tad, kad viena grupa mēģināja aizbraukt, lai lidotu mājās, tika teikts, ka Dive Pro Liveaboard pārstāvis mēģināja viņus apmānīt, parakstot atteikumus. Viņš bija apgalvojis, ka dokumenti ir pielaides papīri, lai izietu cauri lidostas kontrolpunktiem, sacīja kāds ASV ūdenslīdējs, kurš brīdināja pārējos neparakstīties.

Freak vilnis

BBC intervētie ir arī apsūdzējuši Ēģiptes amatpersonas, ka tās drīz pēc kuģa apgāšanās ir iepriekš pieņēmušas lēmumu, vainojot to par dīvaino vilni.

Okeanogrāfs Dr Simon Boxall atkārtoja savu apgalvojumu, kas tika izteikts incidenta laikā, ka 4 m vilnis nevarēja būt nogrimšanas cēlonis valdošajos apstākļos, un vainoja to pilota vai laivas konstrukcijas kļūdu vai abu iemeslu dēļ. Izdzīvojušie bija vienisprātis, ka apstākļi nav radījuši lielas problēmas peldot no vraka.

Taču vienam ūdenslīdējam, kurš lūdza redzēt izmeklētāju gala ziņojuma kopiju, tika teikts, ka tam nebūs jēgas, jo “vienīgā atbildīgā par to ir jūra”.

BBC ziņojuma pirmajā daļā izdzīvojušie paziņoja, ka nakts laikā Jūras stāsts Šķita, ka viņi šūpojas vairāk, nekā viņi būtu gaidījuši, ņemot vērā neparastos laikapstākļus, ar smagām nenostiprinātām mēbelēm, kas slīdēja pa klāju, un maza piepūšamā kabīne gandrīz pazuda aiz borta.

Īsi pirms 3:XNUMX Jūras stāsts bija apgāzies uz sāniem ar “skaļu blīkšķi”, dzinēji nomira un visas gaismas nodzisa.

Gandrīz visi mirušie vai bezvēsts pazudušie bija izmitināti jūrā ietriekušās laivas labajā bortā. No cilvēkiem, kuri nokļuva uz klāja vaļīgu mēbeļu un furnitūras dēļ, dažiem bija izdevies atrast dzīvību.jaka. Viens teica, ka viņējais nedarbojas pareizi un ka gaismai nav bateriju.

Citi, kuriem izdevās uzkāpt uz glābšanas plostiem, redzēja jau tur esošo kapteini un vairākas apkalpes, kapteinis esot paņēmis vienu no trim sev sagādātajām segām. Drošības instruktāžā uz plostiem tika solīts ēdiens un ūdens, taču viesi BBC sacīja, ka tāda nebija. Lāpa nedarbojās, un signāllapas jau bija izmantotas.

35 stundas gaisa kabatā

Lai gan izdzīvojušie piekrīt, ka laiva nogrima pirms pulksten 3:5.30, vietējās varas iestādes apgalvo, ka saņēmušas briesmu signālu tikai aptuveni pulksten XNUMX. Glābšanas kuģiem bija nepieciešamas astoņas stundas, lai sasniegtu plostus, kad tie dreifēja uz austrumiem, un glābēji arī lēni sasniedza Jūras stāsts pati, BBC stāstīja izdzīvojušie.

Pāris Lucianna Galetta un Kristofs Lemmens nevarēja atrast savas glābšanas vestes, un viņi tika iesprostoti ar ūdeni un gružiem koridorā.

Viņi nokļuva gaisa kabatā mašīntelpā pakaļgala daļā, kas bija izvirzīta virs ūdens, vēlāk pievienojās niršanai. instruktors Jusefs al Faramavijs.

"Mums nebija saziņas ar ārpusi, nekā. Neviens nemēģināja redzēt, vai tur ir kāds dzīvs,” sacīja Galeta. "Es biju tik gatavs mirt. Nebijām domājuši, ka kāds atnāks.»

Tos atrada tikai pēc traumatiska 35 stundu pārbaudījuma, ko veica al Faramavi tēvocis Khattab al-Faramawi, vietējais iedzīvotājs. instruktors kurš bija brīvprātīgi pieteicies meklēt pa iegremdētajiem koridoriem.

Ūdenslīdēji arī izglāba divus cilvēkus no citas gaisa kabīnes apakšējā stāva kajītē, un tika atrasti četri līķi. Tomēr izdzīvojušie apšaubīja, kāpēc Ēģiptes flote, kas uzrauga operāciju, nav spējusi izvietot savus ūdenslīdējus.

Britu pāris Tariks Sinada un Dženija Kovsone nav atrasti

Joprojām trūkst ir Devonas pāris Dženija Kausone un Tarigs Sinada, kuri vienmēr rūpīgi pētījuši niršanas laivas, taču ir vieni no tiem, kuri pārgājuši uz Jūras stāsts pēdējā brīdī un atrodas galvenā klāja labajā pusē.

Ģimene un draugi pastāstīja BBC, kā Ēģiptes amatpersonas viņiem to stāstīja Jūras stāsts netika atrasti – pat tad, kad viņi skatījās TV ziņu reportāžas, kurās bija redzams cietušais tiešraides klājs.

Apsūdzot varas iestādes slēpšanā, lai aizsargātu tūrisma nozari, tās tagad aicina sākt atklātu nogrimšanas izmeklēšanu. Ne Ēģiptes valdība, ne Dive Pro Liveaboard neatbildēja uz BBC lūgumiem sniegt atbildes uz tās ziņojumos ietvertajiem apgalvojumiem.

Divernet tāpat nesaņēma atbildi no operatora pēc komentāru saņemšanas, kad incidents notika, lai gan pēc ugunsgrēka citā no tās laivām, Jūras leģenda, kurā pagājušā gada martā nomira kāds viesis no Vācijas, tā bija atbildējusi, lai gan tikai paziņoja, ka nevarēja komentēt, pirms nav saņēmis galīgo ziņojumu no prokuratūras.

Visi BBC ziņojumi, ko sagatavojis Džo Invuds, Daļa 1 un Daļa 2, var lasīt BBC News vietnē.

