Ievainotā niršanas gida varonība rosina apelāciju

Kad 25. jūlijā Meksikas kūrorta salā Kosumelā ātrlaivas sadursmē kritiskā stāvoklī cieta niršanas gids, Divernet'S ziņojums par incidentu norādīja, ka viņš rīkojies, lai aizsargātu citu nirēju, kad viņam notrieca.

Patiesībā šķiet, ka pieredzējušais niršanas meistars Manolo Akunja Zepeda riskēja ar savu dzīvību, cenšoties glābt nevis vienu, bet visus viņa pārziņā esošos nirējus.

“Manolo varonīgi pagrūda nirēju grupu no pretimbraucošās ātrlaivas ceļa, kas nelikumīgi lielā ātrumā brauca virs Jukaba rifa aizsargājamā jūras parka teritorijā,” stāsta ievērojamais Kosumelas niršanas operators Džons Flinns. “To darot, laiva viņu notrieca, un tās propelleri viņu smagi ievainoja.”

Niršanas meistars Manolo Zepeda

“Tas viss, neskatoties uz to, ka viņam bija pacelta personīgā virsmas marķiera boja (SMB), lai brīdinātu laivas, ka zem ūdens vai uz virsmas atrodas nirēji. Pateicoties Manolo nesavtīgajai rīcībai, dzīvības tika glābtas, taču tagad viņam priekšā ir vairākas operācijas un garš atveseļošanās ceļš.”

Flinns ir uzsācis GoFundMe vietne lai cietušais niršanas profesionālis varētu apmaksāt slimnīcas medicīniskos izdevumus, kas, domājams, sasniegs aptuveni 1 miljonu peso (aptuveni (40,000 XNUMX GBP)).

Incidenta rezultātā Zepeda zaudēja ievērojamu daudzumu asiņu un viņam bija nepieciešamas vairākas asins pārliešanas. Viņš joprojām atrodas Kosumelas Starptautiskajā slimnīcā, kur viņam sākotnēji tika veikta operācija, lai stabilizētu saliktu lūzumu labajā stilba kaulā, kam vēlāk tika veikta vēl viena operācija, lai salabotu lauzto mazo maikaulu, kas ir otrs galvenais kauls apakšstilbā.

Bija nepieciešamas turpmākas operācijas, lai ārstētu dziļas plēstas brūces Zepedas pēdās, plaukstā, augšstilbā un mugurā. Viņš vismaz gadu nevarēs staigāt, un 2026. gadā viņam būs nepieciešama ceļa locītavas endoprotezēšanas operācija.

Zepeda ir vairāk nekā 30 gadu pieredze kā niršanas profesionālim.

“Katrs ziedojums — lai cik mazs tas būtu — tiks novirzīts tieši Manolo operāciju, ārstēšanas un rehabilitācijas atbalstam,” saka Flinns. “Viņam ir plaši kājas, muguras lejasdaļas un potīšu ievainojumi.” Līdz šodienai (4. augustam) ar vairāk nekā 84 ziedojumu palīdzību bija savākti 500% no mērķa summas.

Flinns no Kalifornijas aizsāka darbību, kas pārauga niršanas ar akvalangu biznesā. Sand Dollar Sports in Cozumel in 1990 and was directly involved in establishing the Cozumel Marine Park. Zepeda was not a full-time employee of Sand Dollar but worked for the operator as a freelance.

“Manolo is not only a skilled divemaster with 30 years’ experience but a true hero,” says Flynn. “Let’s come together as a community and give back to someone who gave everything to protect others.”

Laiva, kas ietriecās Zepedā, identificēta kā Maranatha, tiek apgalvots, ka ir iekļuvis rifu zonā bez nepieciešamajām atļaujām no Nacionālās dabas aizsargājamo teritoriju komisijas (CONANP). Notiek oficiāla izmeklēšana.