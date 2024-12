Kornvolas pludmalē atrasts pazudušā nirēja līķis

22. septembrī pie Kornvolas pazudušā nirēja līķis ir atrasts pludmalē aptuveni 15 km attālumā no viņa pēdējās zināmās atrašanās vietas. Vīrietis identificēts kā Endrjū Maknaits, kurš raksturots kā augsti kvalificēts ūdenslīdējs un instruktors.

76 gadus vecais Maknaits no Sent Austelas nirja uz austrumiem no Sententonhedas netālu no Falmutas, kad tika ziņots, ka viņam nav atgriezās niršanas laivā tūlīt pēc dienas vidus, kā ziņots Divernet.

Lielajā meklēšanas un glābšanas operācijā neizdevās atrast tobrīd neidentificēto ūdenslīdēju, taču 8. decembrī viņa ķermenis tika pamanīts izskalots Porthollendas pludmalē.

"Endijs bija augsti kvalificēts ūdenslīdējs un niršanas instruktors, un viņa nāve ir bijis liels šoks visiem, kas viņu pazina," paziņoja Maknaita ģimene. “Viņš bija ļoti mīlēts vīrs, tēvs un vectēvs, un viņa ļoti pietrūks visai ģimenei.

"Mēs vēlamies izteikt sirsnīgu paldies dienvidrietumu nirēju kopienai, Devonas un Kornvolas policija, tad RNLI, tad Krasta apsardze un visi pārējie, kas pēdējo 11 nedēļu laikā veltīja savu laiku viņa meklēšanai.

